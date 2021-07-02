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Тарханов: «Черчесов напоминал студента, который не подготовился к экзамену»

02 июля 2021, 18:13

Бывший наставник «Урала» Александр Тарханов прокомментировал пресс-конференцию главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Мне его выступление перед журналистами не понравилось. Он уходил от ответов, лил слишком много воды. Все привыкли, что тренер получает вопрос и дает на него понятный ответ. А тут он много сидел на одном вопросе, чувствовалось от него напряжение. Черчесов чем-то напоминал студента, который не подготовился к экзамену. Тоже не был готов к вопросам и как будто не знал, что ответить.

Для меня ещё было странно, что он сравнил себя с военным, госслужащим. Причем здесь вообще такие сравнения для тренера? Слишком много говорил о государстве и своей роли в нем. Поэтому не всё мне понравилось из его слов. Главная проблема в структуре игры. Ему задали вопрос, почему датчане более агрессивно в атаке играют, но на этот вопрос для меня не ответил.

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Все комментарии
Лом Логан
Лом Логан
03 июля в 23:18
Я ни разу от него не услышал, моя вина, моя ошибка. Какое может быть моё мнение? - он тряпка. Только сильный человек может признать свою вину и ошибку.
Kuvkil
Kuvkil
03 июля в 10:05
Как многие тут написали, я боюсь представить, как он ставит план на игру в раздевалке. Такая каша в голове, поток слов без смысла.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
03 июля в 08:34
Я не думаю, что в таком возрасте он способен реально оценить работу тренера сборной. Всему есть предел
Знатог
Знатог
02 июля в 23:09
Вот вы знаете, товарищи, есть правление колхоза, а есть полевые чабаны. Так вот я- полевой чабан! Я всегда рядом со своим стадом! я знаю как его пасти! Я самый опытный в колхозе! И правление колхоза меня поддерживает!
heady
heady
02 июля в 22:49
Посмотрел сегодня, это что-то с чем то, народ держут я хз за кого, позор одним словом
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Николай Еремеев (раскрыть)
02 июля в 21:45
образование у него высшее Аульное. Стыдно не знать об этом.
Олег Гусов
Олег Гусов
02 июля в 21:28
Тарханов , ты есть никто и звать тебя никак ! И в российском футболе ты разбираешься также , как среднестатистический россиянин в китайских иероглифах !!!
nikoladolgov
nikoladolgov
02 июля в 21:16, ред.
Все понятно. РФС поставили задачу - вылететь сразу.
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Когда один из журналистов апеллировал к словам Черчесова про «ответственности за результат с себя не снимаю», выяснилось, что задача стояла попасть на Чемпионат Европы. «А дальше по ходу действий», — сказал Черчесов.

С тем, что работа главного тренера на Евро-2020 была неудовлетворительной, Черчесов не согласился.

«Результат неудовлетворительный — это да. А работа была проведена удовлетворительно. На чемпионате Европы мы какой-то рекорд установили — больше всех забили что-то там: в общем, что-то, да сделали».
berda2003
berda2003
02 июля в 21:14
какой студент?.. максимум ПТУшник троешник...
Николай Еремеев
Николай Еремеев
02 июля в 21:06, ред.
И еще назвал себя полевым командиром , тоже нашел сравнение со своей зарплатой 2,5ляма -к твоему сведению в армии полевые командиры самые пахари это от лейтенанта до капитана они с полигонов не вылезают , а зарплата у них дай бог 50-70 штук, и от них сто раз больше пользы, чем от тебя - неуч !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ YVG (раскрыть)
02 июля в 21:04
Как тренер Тарханов на порядок выше Черчесова, который только Легию способен тренировать и все!"
nikoladolgov
nikoladolgov
02 июля в 21:01
Черчесов похоже себя возомнил Путиным ...
Интересно что ему Мутко пел два дня перед конференцией , наверное подарил ему свой самоучитель русского языка .
Боже и такие 56ы управляют страной ....
goaler
goaler
02 июля в 20:53
Как будто все присутствующие на конхференции идиоты.
Николай Еремеев
Николай Еремеев
02 июля в 20:50, ред.
Господи и это главный тренер нашей сборной - кто его назначил . зачем его награждали вообще . на эмоциях и кураже дошли до четвертьфинала на домашнем ЧМ и он решил ,что таким же макаром что то получится на ЧЕ, значит необязательно , пахать , что то придумывать ,готовиться ,поэтому провалили и Кубок Наций и ЧЕ . Он же отвечает на все вопросы как будто впервые в жизни столкнулся с этой темой , которую он не знает и так на каждый вопрос. А туману то сколько было в его ответах, если конечно это вообще можно назвать ответом ! Интересно узнать ,у него какое образование ?
figrant
figrant ответ МапС (раскрыть)
02 июля в 20:39
Это у него базовая опция.
Аксинья
Аксинья
02 июля в 20:31
ДВОЕШНИК))
112910415
112910415
02 июля в 20:26
За этого... Ну, человека... Реально стыдно
волгодон 2
волгодон 2
02 июля в 20:23
Мне он чем-то напомнил Виталика Кличко. Знакомый слог.
Zenit_84
Zenit_84
02 июля в 20:18
Студент, знающий, что у него есть папа декан
armeec_
armeec_
02 июля в 20:16
Прозрел что ли?)) Он вроде не сильно отличался от остальных интервью у руля сборной, да собственно и у руля клубов.
YVG
YVG
02 июля в 20:12
Сам то Тарханов чего в своей карьере добился, кроме ежегодной смены команд?
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
02 июля в 20:04
обменяем на Шевченко с доплатой.
Mi6
Mi6
02 июля в 20:02
Все раскусили пустоту стаса и его желание усидеть на 2.6 млн
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 июля в 20:02
По уровню образования этот человек находится где то между 4 и 6 классом средней школы. Читает неуверенно, о некоторых предметах вообще не слышал. Неужели гражданам из Технического комитета РФ во главе со спартаковской мумией не видно, что такой человек не может быть тренером национальной команды. Это позор страны.
ygwp97t9ff2m
ygwp97t9ff2m
02 июля в 20:00
Самое удивительное,это чудо в перьях, когда приходил до Черданцева после Сербии говорил,мол, что я смогу сделать за 5 дней сбора когда приезжает Оздоев и он не готов(так не вызывай) вот будет месяц к евро,вы всё и увидите! Увидили....... А сегодня он заявляет,когда была чм мы готовились 2 года... а сейчас только месяц......Плохому танцору........ Когда его спросили вопрос о том,что вы не выполнили задачу(рфс-выход из группы) Он говорит....мы отобрались на че это главное)))))))) Это гн.да насколько плюет всем в лицо...лживое ,лицемерное существо..... Главное,чтобы ты ветеранам боевых действий не говорил ,о том что ты полевой командир!!!!!
Землянин
Землянин
02 июля в 19:58
Как неустойку хочет получить, вот и извивается, жалкое зрелище
nikoladolgov
nikoladolgov
02 июля в 19:54
– Откуда ты такой взялся?! Мама такая хорошая, про паровоз поёт.
Рязань 062
Рязань 062 ответ МапС (раскрыть)
02 июля в 19:53
не думаю что черчесову нужно его включать.
Рязань 062
Рязань 062
02 июля в 19:51
черчесов напоминает расфуфыренного петуха. один гонор, а все его поведение можно сравнить с бездарнейшим стоянием в воротах-.
nikoladolgov
nikoladolgov
02 июля в 19:46, ред.
Какой студент ?
Его в ВУЗ за километр не подпустили бы с таким АйКью...
Просто Путин передал ему свои черновики с Прямой линии , вот он их и читал ....
Все не по делу , зато долго и про государство вспомнил, ему можно в Преемники Путина - мозги то одинаковые.
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