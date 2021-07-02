Тарханов: «Черчесов напоминал студента, который не подготовился к экзамену»

Бывший наставник «Урала» прокомментировал пресс-конференцию главного тренера сборной России .

Мне его выступление перед журналистами не понравилось. Он уходил от ответов, лил слишком много воды. Все привыкли, что тренер получает вопрос и дает на него понятный ответ. А тут он много сидел на одном вопросе, чувствовалось от него напряжение. Черчесов чем-то напоминал студента, который не подготовился к экзамену. Тоже не был готов к вопросам и как будто не знал, что ответить.

Для меня ещё было странно, что он сравнил себя с военным, госслужащим. Причем здесь вообще такие сравнения для тренера? Слишком много говорил о государстве и своей роли в нем. Поэтому не всё мне понравилось из его слов. Главная проблема в структуре игры. Ему задали вопрос, почему датчане более агрессивно в атаке играют, но на этот вопрос для меня не ответил.