Сака получил повреждение перед игрой с Украиной

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03 июля 2021, 03:14

Полузащитник «Арсенала» получил повреждение на тренировке сборной Англии накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против Украины. Об этом сообщил главный тренер английской команды .

Нам нужно протестировать Бакайо, который сегодня получил небольшой удар. Кроме него все остальные игроки готовы к матчу.

19-летний хавбек выходил в стартовом составе во встречах с Чехией (1:0) и Германией (2:0) и был признан лучшим игроком матча против чехов.