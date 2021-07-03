Сака получил повреждение перед игрой с Украиной

Полузащитник «Арсенала» Бакайо Сака получил повреждение на тренировке сборной Англии накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против Украины. Об этом сообщил главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.
Нам нужно протестировать Бакайо, который сегодня получил небольшой удар. Кроме него все остальные игроки готовы к матчу.
19-летний хавбек выходил в стартовом составе во встречах с Чехией (1:0) и Германией (2:0) и был признан лучшим игроком матча против чехов.
протестируют чистокровного британца и повреждения не обнаружат
протестируют чистокровного британца и повреждения не обнаружат
Но сегодня будем поддерживать сборную Украины!
Но сегодня будем поддерживать сборную Украины!