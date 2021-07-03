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Сака получил повреждение перед игрой с Украиной

03 июля 2021, 03:14
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина0 : 4Логотип футбольный клуб АнглияАнглияМатч завершен

Полузащитник «Арсенала» Бакайо Сака получил повреждение на тренировке сборной Англии накануне матча 1/4 финала Евро-2020 против Украины. Об этом сообщил главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.

Нам нужно протестировать Бакайо, который сегодня получил небольшой удар. Кроме него все остальные игроки готовы к матчу.

19-летний хавбек выходил в стартовом составе во встречах с Чехией (1:0) и Германией (2:0) и был признан лучшим игроком матча против чехов.

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Все комментарии
волгодон 2
волгодон 2
03 июля в 10:46

протестируют чистокровного британца и повреждения не обнаружат
A.S.A
A.S.A
03 июля в 07:30
Я как болельщик Арсенала переживаю за здоровье Сака,т.к не хотелось бы потерь перед началом сезона, видь Бакайо лидер наших атак.
Но сегодня будем поддерживать сборную Украины!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
03 июля в 07:06
Жаль. Сака не помешала бы Украине.
beefs
beefs
03 июля в 05:46
Очень жаль, скорейшего выздоровления...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
03 июля в 03:22
С Украиной можно и без него.
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