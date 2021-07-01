«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о новом контракте с Бруну Фернандешем

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01 июля 2021, 22:53

«Манчестер Юнайтед» намерен вознаградить полузащитника за отличные выступления.

Как сообщается, после трансфера Джейдона Санчо приоритетом «красных дьяволов» является подписание нового контракта с португальцем. Текущее соглашение футболиста истекает в 2025 году, однако манчестерский клуб намерен уже сейчас подписать с игроком новую сделку. Стороны уже начали обсуждение контракта, официально переговоры должны завершиться в этом месяце.

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