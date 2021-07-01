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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о новом контракте с Бруну Фернандешем

01 июля 2021, 22:53

«Манчестер Юнайтед» намерен вознаградить полузащитника Бруну Фернандеша за отличные выступления.

Как сообщается, после трансфера Джейдона Санчо приоритетом «красных дьяволов» является подписание нового контракта с португальцем. Текущее соглашение футболиста истекает в 2025 году, однако манчестерский клуб намерен уже сейчас подписать с игроком новую сделку. Стороны уже начали обсуждение контракта, официально переговоры должны завершиться в этом месяце.

Бруну Фернандеш является одним из самых дорогих игроков в мире.

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
02 июля в 07:05
Завидная дальновидность.
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
02 июля в 04:34
Это хорошо, только Погба важнее продлить, у него только год остался
allemz
allemz ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
01 июля в 23:48
Надбавку в 15% пропишут за каждый успешный нырок
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
01 июля в 23:33
Пенальти исполнять некому надеятся на Решфорда не стоит
STVA 1
STVA 1
01 июля в 23:19
Это лучший трансфер за последнее время думаю
Ironigor
Ironigor
01 июля в 23:07
Без вариантов, надо оставить !!!
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