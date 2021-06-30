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Каррера: «Я глубоко привязался к России»

вчера, 23:53

Экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера хотел бы возглавить сборную России.

Тренировать национальную сборную России было бы для меня большой гордостью и профессиональным успехом. В Москве и в России у меня было прекрасное время. Это был поистине захватывающий опыт знакомства с этой великой страной. Мне и нашей семье очень понравилось в России.

Я глубоко привязался к этой стране и к русскому народу. Но я бы хотел ближайшие два года поработать в качестве главного тренера клубов.

Однако мне очень лестно и приятно, что вокруг моего имени ходят разговоры.

Накануне сообщалось, что Слуцкий может сменить Черчесова во главе сборной России.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
сегодня в 12:16
Черчесов как Путин просто так свое место не отдаст.Да и иностранного тренера никто не подпустит к кормушке РФС у них там свой рэкет.распил бабла
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 04:48
Привязался к дормовым бабкам от федуна.
gen.v3trov
gen.v3trov
сегодня в 01:12
Карреа выдал безусловно сильный сезон со спартаком, но к сожалею, это был лишь один сезон, дальше с ситуацией в команде итальянец не справился. Да и в других командах не пошло, поэтому очень сомнительно, что его будут рассматривать в качестве тренера сборной, тренеров на один сезон хватает везде. Здесь же нужна плодотворная работа на протяжение минимум 4-летнего цикла. Тренер нашей команде нужен авторитетный, способный поставить на место любого игрока, при этом справедливый и думающий на перед. К сожалению, ещё не каждый будет работать со сборной, кого-то рфс не потянет по зарплате, кто-то сочтёт, что сборная России слишком низкого уровня, поэтому круг тренеров небольшой, и нашим чиновникам нужно будет сделать правильный выбор в случае перестановки тренера . Но опять же нужны также координатные меры по развитию футбола в стране в целом, начиная от детского и так далее
Cat01
Cat01
сегодня в 00:30
Вот такте дела
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:29
А я еду,а я еду за туманом . За туманом и за запахом тайги !!!))) Ещё один влюблённый в Россию !!!)))
beefs
beefs
сегодня в 00:07
РФС спасет Черчесова, могильщики не сдаются просто так...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:03
Усатый не кому свой пост не отдаст!
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