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Стало известно условие, при котором Черчесов будет уволен из сборной России

02 июля 2021, 21:40

РФС составил план, по которому будет решаться будущее главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

Как сообщается, Черчесов будет уволен в ближайшее время, если РФС получит согласие от одного из наставников, которые находятся в шорт-листе. В списке у федерации находятся шесть тренеров — это Сергей Семак («Зенит»), Леонид Слуцкий («Рубин»), Валерий Карпин («Ростов»), а также ещё три зарубежных специалиста, некоторые из которых работают или работали на Евро-2020. Пока ни один из кандидатов не дал своё согласие, чтобы возглавить сборную России.

Ранее Черчесов высказался о возможной отставке.

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альсато
альсато
05 июля в 15:42
какое еще к ебен...ям условие?...УВОЛИТЬ! (без выходного пособия)
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
04 июля в 19:39
Семак нужен, но без отрыва от Зенита!
Arsen Nurudinov
Arsen Nurudinov
04 июля в 12:30
Не знаю за кого б отдал голос, за Слуцкого, или Карпина
Legend 6
Legend 6 ответ Лом Логан (раскрыть)
04 июля в 11:38
Зато Семак в Лиге Чемпионов всегда играет😁
Legend 6
Legend 6
04 июля в 11:38
Епта, у нас безработные сидят, Бердыев, Семин, где их фамилии в шорт листе? Какие зарубежные? Кого опять привезут? Капелло? За триллиард рублей? Лучше дорогу отремонтировать на эти деньги, толку будет больше. Берите нашего тренера однозначно, а лучше бесплатного.
sir_Alex
sir_Alex
04 июля в 11:07
Первые трое из списка – мимо. Тем более, Слуцкий уже пробовал, результат известен.
Артур Халилов 1
Артур Халилов 1
03 июля в 23:07
Да кюали уже, поставили бы Бердыева!Хуже точно не будет,а порядок он точно наведёт!Бердыев даст результат!!
Лом Логан
Лом Логан
03 июля в 23:03
Господи только не семак... Опять будем видеть рукоблуд а впереди с постоянными на весами на этого деревянного. Семак как тренер полный 0
номер 12
номер 12 ответ Kosmos58 (раскрыть)
03 июля в 17:48
итальяшке и румыну как то не удалось)))
Хиромант
Хиромант
03 июля в 17:22
У Черчесова была уйма времени - итог неутешителен!

А тут отбор ЧМ на носу! Как говорится, "из огня, да в полымя".

Тут не каждый тренер рискнёт! А кто рискнёт - тот настоящий мужик!!! И его надо всячески поддержать, я имею ввиду нас, болельщиков!
el777
el777
03 июля в 15:57
фейк. черчесова не сдадут=политика!
lobsterdam
lobsterdam ответ ATG (раскрыть)
03 июля в 14:39
СЧ слишком алчен и самонадеян, ему бы нанять хорошего имиджмейкера и личного логопеда-психолога, чтобы научил его публичным выступлениям, глядишь, бы и отбрехался, а так вышло позорище на всю страну!
112910415
112910415
03 июля в 14:37
Черевченко или Федотов!
lobsterdam
lobsterdam ответ pomor45 (раскрыть)
03 июля в 14:35
дык это мне бы так хотелось, а кто ж меня спросить?
Kosmos58
Kosmos58 ответ номер 12 (раскрыть)
03 июля в 13:39
С такими деньжищами и я приведу Зенит к чемпионству!..
Kuvkil
Kuvkil
03 июля в 08:57
Стаса оставлять нельзя, он морально уже выжатый лимон. Не будет строить новую сборную, отбудет номер и уйдет.
Kuvkil
Kuvkil
03 июля в 08:41
Семак это тот же Стас, ползенита с дзюбой в составе, Слуцкий был уже.., а вот Карпин пусть пробует, контратаку он ставить умеет, и думаю будет непредвзят. Либо иностранный тренер.
номер 12
номер 12
03 июля в 08:10
Семака в тренеры сборной! Вон как предыдущий зенитовский тренер справляется)
Ладно, это всего лишь шутка. На самом деле очень хочется увидеть Карпина у руля национальной команды. Ну а Семак, хоть и слабоват в работе на международной арене, может преподнести множество тактических сюрпризов. По крайней мере за такой сборной будет интересно наблюдать.
Храневец
Храневец
03 июля в 07:51
Считаю ,что при смене тренера все равно не попадем на ЧМ 2022 в Катаре .команда делается не за месяц Зато Стасик будет потирать руки ,вот меня выгнали получите .Пусть команда 79ется при нем с Хорватией !
Пик
Пик
03 июля в 07:48
Я обалдел от пресс конференции физрука, ну как вам русские осетин дал вам понять он воин а вы мусор который рассказывает про войну. И ничего вы с ним не сделаете и в отставку он не уйдет.
быстроногий Абелардо
быстроногий Абелардо
03 июля в 07:11
Слыхали, девки? Черчесова уволят когда М.Боярский женится на О.Бузовой. Инфа 146%
kzf73eu6baz8
kzf73eu6baz8
03 июля в 06:03
Леонардо Жардим.... Вилаш-Боаш....Фонсека-классный вариант..... Семаку рано....Богданыч еще должен в лч себя показать) Слуцкий был он скорее всего не согласится....Карпин топ.... Бердыев велликолепный специалист....Как говорится все карты в руки.... и огласите пожалуйста весь список,переговорщики..
mars6791
mars6791 ответ leo_fedun (раскрыть)
03 июля в 05:48, ред.
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ nikoladolgov (раскрыть)
    03 июля в 05:19
    Не поедет. Как, впрочем и Лёв ... У нас нет классных игроков.
    161регион
    161регион
    03 июля в 05:16, ред.
    ....
    Dzinvlad
    Dzinvlad
    03 июля в 03:29, ред.
    Я был уверен, что Бердыева не назначат, потому что он и хоть гражданин России, но он - туркмен. Да и Федун постарается. Вспомните Непомнящего. Какую он сколотил сборную Камеруна, а в Союзе и России ему так и не дали нормально поработать. Сейчас Бердыева будут придумывать любые сказки, вплоть до воровства денег и скучный футбол, но никогда не поставят во главе сборной. А он в России лучший тренер по версии ФИФА, и единственный, кто даст хороший результат. Карпин поставит красивую игру, но не более. А в футболе на первом месте - результат
    амурец
    амурец
    03 июля в 03:25
    Семак однозначно не потянет, Слуцкий не может быть, Валера ну он очень эмоциональный хотя в Ростове у него порядок
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    03 июля в 03:19
    Да лучше без тренера, чем с этим...
    d1metras
    d1metras
    03 июля в 02:43
    Если наш, то только Карпин!!! А так - кто угодно, только уберите Стаса и его дзюбол.
    Дрючик 76
    Дрючик 76
    03 июля в 02:24, ред.
    Гы-гы,кто теперь в это полезет!Хотя судя по Стасу,деньги не пахнут!)))
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