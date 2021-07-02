Стало известно условие, при котором Черчесов будет уволен из сборной России

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02 июля 2021, 21:40

РФС составил план, по которому будет решаться будущее главного тренера сборной России .

Как сообщается, Черчесов будет уволен в ближайшее время, если РФС получит согласие от одного из наставников, которые находятся в шорт-листе. В списке у федерации находятся шесть тренеров — это («Зенит»), («Рубин»), («Ростов»), а также ещё три зарубежных специалиста, некоторые из которых работают или работали на Евро-2020. Пока ни один из кандидатов не дал своё согласие, чтобы возглавить сборную России.

Ранее Черчесов высказался о возможной отставке.