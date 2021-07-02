Стало известно условие, при котором Черчесов будет уволен из сборной России

РФС составил план, по которому будет решаться будущее главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Как сообщается, Черчесов будет уволен в ближайшее время, если РФС получит согласие от одного из наставников, которые находятся в шорт-листе. В списке у федерации находятся шесть тренеров — это Сергей Семак («Зенит»), Леонид Слуцкий («Рубин»), Валерий Карпин («Ростов»), а также ещё три зарубежных специалиста, некоторые из которых работают или работали на Евро-2020. Пока ни один из кандидатов не дал своё согласие, чтобы возглавить сборную России.
Ранее Черчесов высказался о возможной отставке.
Слуцкий-можно дать еще один шанс,опыта набрался уже,да и в Рубине удалось построить новую команду,а в сборной как раз и нужно выстроить новую команду
Карпин- было бы интересно понаблюдать за ним,жесткий,эмоциональный,да и в Ростове удается показывать не плохие результаты,несмотря на постоянные кадровые проблемы
А вообще из отечественных тренеров нужно дать шанс Бердыеву
Думаю зарубежный тренер сейчас не вариант,им нужно дать должности в юношеских и молодежных командах,чтоб они могли подготовить моледеж и привить им европейский стиль игры
Слуцкий-можно дать еще один шанс,опыта набрался уже,да и в Рубине удалось построить новую команду,а в сборной как раз и нужно выстроить новую команду
Карпин- было бы интересно понаблюдать за ним,жесткий,эмоциональный,да и в Ростове удается показывать не плохие результаты,несмотря на постоянные кадровые проблемы
А вообще из отечественных тренеров нужно дать шанс Бердыеву
Думаю зарубежный тренер сейчас не вариант,им нужно дать должности в юношеских и молодежных командах,чтоб они могли подготовить моледеж и привить им европейский стиль игры
Карпина можно попробовать, только он наверняка не пойдёт.
Остаются иностранцы, один из которых наверняка Петкович. Отдадут ли его швейцарцы и пойдёт ли он к нам -вопрос. Но вариант был бы отличный.
Про остальные два остаётся только догадываться.
Лишь бы не оставили Черчесова, это будут похороны сборной...
Карпина можно попробовать, только он наверняка не пойдёт.
Остаются иностранцы, один из которых наверняка Петкович. Отдадут ли его швейцарцы и пойдёт ли он к нам -вопрос. Но вариант был бы отличный.
Про остальные два остаётся только догадываться.
Лишь бы не оставили Черчесова, это будут похороны сборной...