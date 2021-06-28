У Маслова случился рецидив старой травмы

Главный врач «Спартака» Глеб Чернов рассказал, что у защитника Павла Маслова случился рецидив старой травмы. Футболист пропустил обе вчерашних тренировки команды.
Такая же проблема беспокоила Пашу по ходу сезона. Сейчас он тренируется индивидуально с физиотерапевтами. Как такового повреждения нет. Есть накопленные воспалительные изменения, связанные с перегрузкой за продолжительный период. Надеемся, к началу официальных матчей Паша восстановится.
Напомним, что в прошлом сезоне Маслов пропустил ряд матчей из-за воспаления мышц бедра.