У Маслова случился рецидив старой травмы

Главный врач «Спартака» Глеб Чернов рассказал, что у защитника случился рецидив старой травмы. Футболист пропустил обе вчерашних тренировки команды.

Такая же проблема беспокоила Пашу по ходу сезона. Сейчас он тренируется индивидуально с физиотерапевтами. Как такового повреждения нет. Есть накопленные воспалительные изменения, связанные с перегрузкой за продолжительный период. Надеемся, к началу официальных матчей Паша восстановится.