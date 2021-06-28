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У Маслова случился рецидив старой травмы

28 июня 2021, 08:50

Главный врач «Спартака» Глеб Чернов рассказал, что у защитника Павла Маслова случился рецидив старой травмы. Футболист пропустил обе вчерашних тренировки команды.

Такая же проблема беспокоила Пашу по ходу сезона. Сейчас он тренируется индивидуально с физиотерапевтами. Как такового повреждения нет. Есть накопленные воспалительные изменения, связанные с перегрузкой за продолжительный период. Надеемся, к началу официальных матчей Паша восстановится.

Напомним, что в прошлом сезоне Маслов пропустил ряд матчей из-за воспаления мышц бедра.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
28 июня в 09:03
Здоровья парню!
RomzesRZN
RomzesRZN
28 июня в 09:03
    Конкурс бот
    Конкурс бот
    28 июня в 09:00
    LOpp, bdfyjdbx, A.S.A, Alex Navitski, Рубцовский больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 13. Поздравляем! Чемпионат Европы 2020
    ДСА
    ДСА
    28 июня в 08:51
    Лечить лучше надо.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    28 июня в 08:51
    Скорейшего выздоровления Маслову!
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