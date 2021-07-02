«Крылья Советов» готовы вакцинировать футболистов от коронавируса

Спортивный директор «Крыльев Советов» заявил, что члены самарского клуба готовы пройти вакцинацию от коронавируса.

«Крылья Советов» готовы вакцинировать своих футболистов. Мы ждём официальных заявлений со стороны РФС и РПЛ . Принудительно, конечно же, не будем заставлять делать прививки, но если выйдет регламент, что вся команда должна пройти вакцинацию, то проблем возникнуть не должно — в том числе и с легионерами.