ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Крылья Советов» готовы вакцинировать футболистов от коронавируса

02 июля 2021, 09:45

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко заявил, что члены самарского клуба готовы пройти вакцинацию от коронавируса.

«Крылья Советов» готовы вакцинировать своих футболистов. Мы ждём официальных заявлений со стороны РФС и РПЛ. Принудительно, конечно же, не будем заставлять делать прививки, но если выйдет регламент, что вся команда должна пройти вакцинацию, то проблем возникнуть не должно — в том числе и с легионерами.

Ранее стало известно, что все игроки «Рубина» будут привиты от коронавируса.

Все новости
Семак: «Азмун получил повреждение на предыгровом занятии»
Вчера, 21:31 Комментарии9
«Ахмат» в полном составе прошёл вакцинацию от коронавируса
06 июля ВидеоКомментарии5
Березуцкий рассказал, почему Чалов пропустил игру с «Копенгагеном»
06 июля Комментарии5
Форвард ЦСКА Яковлев получил травму головы в матче с «Копенгагеном»
06 июля Комментарии7
«Спартак» будет проводить общую вакцинацию игроков
05 июля Комментарии15
ОфициальноТимофеев пропустит оставшиеся матчи на сборе «Спартака» из-за травмы
02 июля Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
02 июля в 10:34
Долго они думали
ermak6848
ermak6848
02 июля в 10:25
В контракте - эта Акция не прописана...как вакцинация организма в фк Крылышки..
swed27
swed27
02 июля в 10:16
Как всегда прививайся или увольняйся
sv_1969
sv_1969 ответ ЮЗИК (раскрыть)
02 июля в 10:05
А мрут не как стадо щас? (
ДАША Д
ДАША Д
02 июля в 10:00
Деваться некуда, если хочешь играть.
ЮЗИК
ЮЗИК
02 июля в 09:48
Поведут как стадо на убой
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100