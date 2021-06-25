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Президент «Урала»: «Клубам необходимы разъяснения от РФС по вакцинации»

сегодня, 13:14

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клубам нужны разъяснения от РФС по ситуации с массовой вакцинацией.

Мы предлагаем нашим игрокам сделать вакцинацию, но пока у нас еще никто не отреагировал. У нас много иностранцев, и я не представляю, как я могу их заставить. В третьем туре мы играем в Сочи, и что — у нас команду туда не пустят? Ждем, пока что-то скажет РФС или РПЛ, пока никто ничего не понимает.

В Краснодарском крае с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Ранее сообщалось, что футболисты «Урала» пройдут вакцинацию.

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112910415
112910415
сегодня в 15:02
РФС сам-то пока в шоке от последних и предпоследних событий !
stanichnik
stanichnik ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 14:30
А если не будут прививаться - отключат воду и газ!
За адекватность
За адекватность
сегодня в 14:07
Разъяснят.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:44
Кто не вакцинируется - на поле не выйдет. Какие тут разъяснения?
shlomo
shlomo
сегодня в 13:32
Да уж.... пока нет умной бумажки, все бессильны перед.....:((((
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