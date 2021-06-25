Президент «Урала»: «Клубам необходимы разъяснения от РФС по вакцинации»

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сегодня, 13:14

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что клубам нужны разъяснения от РФС по ситуации с массовой вакцинацией.

Мы предлагаем нашим игрокам сделать вакцинацию, но пока у нас еще никто не отреагировал. У нас много иностранцев, и я не представляю, как я могу их заставить. В третьем туре мы играем в Сочи, и что — у нас команду туда не пустят? Ждем, пока что-то скажет РФС или РПЛ , пока никто ничего не понимает.

В Краснодарском крае с 1 июля принимать отдыхающих в отелях, гостиницах, пансионатах, санаториях региона будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, либо документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса. С 1 августа планируется, что курорты региона будут принимать только привитых гостей, за исключением тех, кто имеет медицинские противопоказания.

Ранее сообщалось, что футболисты «Урала» пройдут вакцинацию.