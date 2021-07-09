«Милан» заплатит «Челси» около 2 млн евро за Жиру

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09 июля 2021, 07:19

Нападающий «Челси» в шаге от перехода в «Милан».

Согласно источнику, клубы практически полностью согласовали трансфер 34-летнего форварда. Отмечается, что «Милан» заплатит лондонскому клубу 1 млн евро за Жиру. Ещё 1 млн будет выплачен в случае выполнения определённых условий сделки, связанных с выходом клуба в Лигу чемпионов и количеством сыгранных Жиру матчей.

По слухам, француз уже согласовал 2-летний контракт с «Миланом» с зарплатой 3,5 млн евро за сезон.

Вчера «Милан» объявил о выкупе прав на игрока «Брешии».