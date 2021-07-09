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«Милан» заплатит «Челси» около 2 млн евро за Жиру

09 июля 2021, 07:19

Нападающий «Челси» Оливье Жиру в шаге от перехода в «Милан».

Согласно источнику, клубы практически полностью согласовали трансфер 34-летнего форварда. Отмечается, что «Милан» заплатит лондонскому клубу 1 млн евро за Жиру. Ещё 1 млн будет выплачен в случае выполнения определённых условий сделки, связанных с выходом клуба в Лигу чемпионов и количеством сыгранных Жиру матчей.

По слухам, француз уже согласовал 2-летний контракт с «Миланом» с зарплатой 3,5 млн евро за сезон.

Вчера «Милан» объявил о выкупе прав на игрока «Брешии».

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Все комментарии
Старый добрый Валерон
Старый добрый Валерон
09 июля в 11:48
Мамкины эксперты и папкины аналитики только цену видят, а что происходит с этим трансфером и почему цена такая понятия не имеют. Жиру играет отлично, цена символическая поскольку Челси планировал отпустить игрока бесплатно, но контракт был подписан поэтому сумму продажи тоже необходимо проставить, пусть даже символическу.
Ozabot
Ozabot
09 июля в 08:45
Златан и Жиру. Надеюсь, пошумят старики-разбойники )))
Остапчук 67
Остапчук 67
09 июля в 08:27
Он с игрой закончил, его берут для ротации
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 08:24
Какой-то ценник совсем смешной...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
09 июля в 08:16
Это закат карьеры
sv_1969
sv_1969 ответ ДСА (раскрыть)
09 июля в 08:15
Так он и стоит так
ДСА
ДСА
09 июля в 07:46
В общем получили игрока практически даром.
VAN ARM
VAN ARM
09 июля в 07:43
ну это считай подарили))))))))
Рaтмир
Рaтмир
09 июля в 07:35
Совсем не плохо учитывая возраст
mihaluch
mihaluch
09 июля в 07:23
Для Жиру это неплохо.
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