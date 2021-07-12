Агент Дибалы встретится с «Ювентусом» 15 июля

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12 июля 2021, 11:23

Источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport сообщает, что в ближайшее время агент нападающего «Ювентуса» проведет встречу с представителями «Ювентуса».

В ходе встречи стороны будут обсуждать продление контракта. Агент игрока прилетит в Турин 15 июля. Сам Дибала уже выразил готовность продолжить сотрудничество.

Недавно на Дибалу претендовал чемпион Испании.