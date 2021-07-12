Агент Дибалы встретится с «Ювентусом» 15 июля

Источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport сообщает, что в ближайшее время агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы проведет встречу с представителями «Ювентуса».
В ходе встречи стороны будут обсуждать продление контракта. Агент игрока прилетит в Турин 15 июля. Сам Дибала уже выразил готовность продолжить сотрудничество.
Недавно на Дибалу претендовал чемпион Испании.
Я думаю это будет правильно решение. А Дибале желаю найти себе клуб, где бы он мог найти свою игру. Это моё субъективное мнение, без спора. Всем Добра !!!
Я думаю это будет правильно решение. А Дибале желаю найти себе клуб, где бы он мог найти свою игру. Это моё субъективное мнение, без спора. Всем Добра !!!