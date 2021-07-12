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Агент Дибалы встретится с «Ювентусом» 15 июля

12 июля 2021, 11:23

Источник со ссылкой на Gazzetta dello Sport сообщает, что в ближайшее время агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы проведет встречу с представителями «Ювентуса».

В ходе встречи стороны будут обсуждать продление контракта. Агент игрока прилетит в Турин 15 июля. Сам Дибала уже выразил готовность продолжить сотрудничество.

Недавно на Дибалу претендовал чемпион Испании.

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Все комментарии
BagioR
BagioR
12 июля в 17:02
Да лучше бы продади его.
Ironigor
Ironigor
12 июля в 12:50, ред.
Дибала это пшик, который так и не стал игроком высокого уровня. На него очень много было сделано ставок, и прежде всего финансовых, которые он не оправдывает. Лучше Ювентусу его продать и разгрузить бухгалтерию от чрезмерной финансовой нагрузки. А на эти деньги 💰 можно будет приобрести парочку достойных игроков которые бы реально могли помочь команде в достижение своих целей !
Я думаю это будет правильно решение. А Дибале желаю найти себе клуб, где бы он мог найти свою игру. Это моё субъективное мнение, без спора. Всем Добра !!!
КЭТиК
КЭТиК
12 июля в 12:07
Если агент не начудит - договорятся.
STVA 1
STVA 1
12 июля в 11:28
Сколько можно это обсуждать?))
shlomo
shlomo
12 июля в 11:24
Посмотрим, чем встреча окончится
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