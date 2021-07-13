«Нижний Новгород» испытывает финансовые проблемы за 10 дней до старта РПЛ

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13 июля 2021, 11:50

«Нижний Новгорд» испытывает серьезные финансовые проблемы за 10 дней до старта нового сезона Российской Премьер-Лиги.

По информации источника, у клуба по-прежнему нет генерального спонсора, способного профинансировать полноценное функционирование команды на протяжении всего сезона.

Из областного бюджета «Нижний Новгород» получит чуть более 300 млн рублей, однако в клубе убеждены, что бюджет на один сезон в РПЛ должен быть не менее 1 млрд рублей.

Клуб уже обратился в Министерство спорта РФ с просьбой найти им спонсора среди крупных федеральных компаний. Однако глава Минспорта Олег Матыцин сказал, что решить эту проблему в короткие сроки будет достаточно сложно.

Напомним, что в минувшем сезоне ФНЛ «Нижний Новгород» занял 3-е место, однако прошел в РПЛ без стыковых матчей в связи с невыдачей «Оренбургу», занявшему 2-е место, лицензии для участия в Премьер-Лиге.