«Нижний Новгород» испытывает финансовые проблемы за 10 дней до старта РПЛ

«Нижний Новгорд» испытывает серьезные финансовые проблемы за 10 дней до старта нового сезона Российской Премьер-Лиги.
По информации источника, у клуба по-прежнему нет генерального спонсора, способного профинансировать полноценное функционирование команды на протяжении всего сезона.
Из областного бюджета «Нижний Новгород» получит чуть более 300 млн рублей, однако в клубе убеждены, что бюджет на один сезон в РПЛ должен быть не менее 1 млрд рублей.
Клуб уже обратился в Министерство спорта РФ с просьбой найти им спонсора среди крупных федеральных компаний. Однако глава Минспорта Олег Матыцин сказал, что решить эту проблему в короткие сроки будет достаточно сложно.
Напомним, что в минувшем сезоне ФНЛ «Нижний Новгород» занял 3-е место, однако прошел в РПЛ без стыковых матчей в связи с невыдачей «Оренбургу», занявшему 2-е место, лицензии для участия в Премьер-Лиге.
В прошлом сезоне существование из-за финансовых проблем прекратил клуб РПЛ.
Очень справедливо взять команду в РПЛ со стадионом который достался в наследство от чемпионата мира, и строительство которого было делом государства, а не местных чиновников и частных любителей футбола. РФС и Минспорта всеми правдами и неправдами насильно хотят теперь сделать из Нижнего Новгорода футбольный клуб у которого в итоге нет денег даже для существования, а не только играть в РПЛ !!! Парадокс, команды с деньгами как Оренбург и частный клуб Алания из-за стадионов но с деньгами по спортивному принципу не попадают в РПЛ, а клуб который должен был дать финансовые гарантии на сезон играя в РПЛ в итоге остался без таковых. Может пора уже наказывать и гнать чем дальше тем лучше от любой хозяйственной деятельности и те которые давали эти гарантии от Нижегородской области и те чиновники от РФС которые создали эту ситуацию. Уже столько всего происходит в хозяйстве Минспорта и РФС негативного , что создаётся впечатление что там сидят враги народа и губители здоровой нации !!! Всё делается во вред развитию здорового молодого поколения. Когда же всё это закончится ????? Полнейшая безнадега и даже русское Авось, после Чемпионата Европы утратила свой смысл.Уже и слов нет , хочется просто материться !!!
Всем Добра !!!
Очень справедливо взять команду в РПЛ со стадионом который достался в наследство от чемпионата мира, и строительство которого было делом государства, а не местных чиновников и частных любителей футбола. РФС и Минспорта всеми правдами и неправдами насильно хотят теперь сделать из Нижнего Новгорода футбольный клуб у которого в итоге нет денег даже для существования, а не только играть в РПЛ !!! Парадокс, команды с деньгами как Оренбург и частный клуб Алания из-за стадионов но с деньгами по спортивному принципу не попадают в РПЛ, а клуб который должен был дать финансовые гарантии на сезон играя в РПЛ в итоге остался без таковых. Может пора уже наказывать и гнать чем дальше тем лучше от любой хозяйственной деятельности и те которые давали эти гарантии от Нижегородской области и те чиновники от РФС которые создали эту ситуацию. Уже столько всего происходит в хозяйстве Минспорта и РФС негативного , что создаётся впечатление что там сидят враги народа и губители здоровой нации !!! Всё делается во вред развитию здорового молодого поколения. Когда же всё это закончится ????? Полнейшая безнадега и даже русское Авось, после Чемпионата Европы утратила свой смысл.Уже и слов нет , хочется просто материться !!!
Всем Добра !!!