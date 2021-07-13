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«Нижний Новгород» испытывает финансовые проблемы за 10 дней до старта РПЛ

13 июля 2021, 11:50

«Нижний Новгорд» испытывает серьезные финансовые проблемы за 10 дней до старта нового сезона Российской Премьер-Лиги.

По информации источника, у клуба по-прежнему нет генерального спонсора, способного профинансировать полноценное функционирование команды на протяжении всего сезона.

Из областного бюджета «Нижний Новгород» получит чуть более 300 млн рублей, однако в клубе убеждены, что бюджет на один сезон в РПЛ должен быть не менее 1 млрд рублей.

Клуб уже обратился в Министерство спорта РФ с просьбой найти им спонсора среди крупных федеральных компаний. Однако глава Минспорта Олег Матыцин сказал, что решить эту проблему в короткие сроки будет достаточно сложно.

Напомним, что в минувшем сезоне ФНЛ «Нижний Новгород» занял 3-е место, однако прошел в РПЛ без стыковых матчей в связи с невыдачей «Оренбургу», занявшему 2-е место, лицензии для участия в Премьер-Лиге.

В прошлом сезоне существование из-за финансовых проблем прекратил клуб РПЛ.

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НН
Источник: kommersant.ru
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альсато
альсато ответ протон1 (раскрыть)
14 июля в 12:48
не в лимите дело!....работать и вкладывать нужно в подрастающее поколение!..тебе пример...чтобы выиграть олимпиаду в 88-году (тогда о лимитах не знали ничего)....шли долгих 15 лет !..через кожаный мяч, через дворовые, школьные. районные, областные, краевые соревнования!...ничего не даст лимит или без лимит...
13 RUS
13 RUS
13 июля в 17:13
В рфс вообще ниче делать не хотят
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ альсато (раскрыть)
13 июля в 17:09
Спасибо ! ))
112910415
112910415
13 июля в 17:05
помнится, до предела ужесточили требования по лицензированию ...
Garrincha58
Garrincha58
13 июля в 17:01
началось в колхозе утро а как же они тогда прошли лицензирование опять всем мозги запудрили, ничего не меняется
УЕСКА
УЕСКА
13 июля в 15:55
Новый Тамбов появился в лиге. Опять будут целый сезон с ним мучиться чтобы в конце расформировать. Зато Оренбург с Аланией не пустили!
протон1
протон1
13 июля в 15:39
убирайте лимит, не будет дутых зарплат паспортистам и бюджета в 300 млн вполне хватит. Начните думать наконец-то!
альсато
альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
13 июля в 15:37, ред.
Удачи тебе!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ альсато (раскрыть)
13 июля в 15:17
Покормлю Спартак ! )))
альсато
альсато ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
13 июля в 15:08
Алексей!....скажу так..не хочешь содержать свою Армию, придется кормить Спартак))))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ альсато (раскрыть)
13 июля в 14:53
Мы -то полетаем ,но вот у Нижнего деньжат хватит только к вам . Назад -пешком . Там ,глядишь и ещё кто-нибудь к ним подтянется из любителей пеших экскурсий по нашей необъятной ! )))))))
Predator94
Predator94
13 июля в 14:17
начинается лига приколов
Bom Bom
Bom Bom
13 июля в 14:00
Добро пожаловать в Небесную лигу
альсато
альсато
13 июля в 13:55
Нет..(суки) придется вам ВСЕМ летать (в конце концов) в ХАБАРОВСК!))))
STVA 1
STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
13 июля в 13:49
Ты прав конечно , но кто не давал расширить или реконструировать стадион? Вот вопрос! Просто Вы и Оренбург надеялись что будет все как всегда а тут деятели в РФС решили в принципы поиграть и остались вы в ФНЛ а они вывели НН в РПЛ и нажили себе гемор! Только и всего))
STVA 1
STVA 1
13 июля в 13:45
Все как всегда!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
13 июля в 13:26
И что теперь?
300 млн это два новых детских сада.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ nikoladolgov (раскрыть)
13 июля в 13:18
Не надо утрировать ! ))
Ванечка
Ванечка
13 июля в 13:11
Ожидаемо...еще в ФНЛ были трудности...
nikoladolgov
nikoladolgov ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
13 июля в 13:04
А почему до 12 ?
Давайте уж радикально - до 4-х !
Я даже назову этих счастливчиков - Газпром, Лукойл, ВЭБ, Ротенберг....
А лучше одного - Путин.
Ironigor
Ironigor
13 июля в 13:00
За то есть стадион 🏟 !!! Это же главное для РФС!!!
Очень справедливо взять команду в РПЛ со стадионом который достался в наследство от чемпионата мира, и строительство которого было делом государства, а не местных чиновников и частных любителей футбола. РФС и Минспорта всеми правдами и неправдами насильно хотят теперь сделать из Нижнего Новгорода футбольный клуб у которого в итоге нет денег даже для существования, а не только играть в РПЛ !!! Парадокс, команды с деньгами как Оренбург и частный клуб Алания из-за стадионов но с деньгами по спортивному принципу не попадают в РПЛ, а клуб который должен был дать финансовые гарантии на сезон играя в РПЛ в итоге остался без таковых. Может пора уже наказывать и гнать чем дальше тем лучше от любой хозяйственной деятельности и те которые давали эти гарантии от Нижегородской области и те чиновники от РФС которые создали эту ситуацию. Уже столько всего происходит в хозяйстве Минспорта и РФС негативного , что создаётся впечатление что там сидят враги народа и губители здоровой нации !!! Всё делается во вред развитию здорового молодого поколения. Когда же всё это закончится ????? Полнейшая безнадега и даже русское Авось, после Чемпионата Европы утратила свой смысл.Уже и слов нет , хочется просто материться !!!
Всем Добра !!!
valt134
valt134
13 июля в 12:59
Ну вот уже и нарисовался один неудачник предстоящего сезона. Оперативно, однако.
Ника228
Ника228
13 июля в 12:45
Опять ... может и правда сократить лигу? или простимулировать богатеев на создание частных клубов ? например отменой налогов ( не шарю) просто пример .
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 июля в 12:44
Сокращать лигу до 10-12 команд ,играть в четыре круга и баста ! Надоело про эти сопли читать . Пора бы уже реально смотреть на вещи .
nikoladolgov
nikoladolgov
13 июля в 12:39
То есть до этого было все нормально ...
А тут внезапно смерч, ураган, землетрясение и цунами ...
Никогда не было , а тут опять !
drug01
drug01
13 июля в 12:36
Началось ещё до игр
Little Caprice
Little Caprice
13 июля в 12:33
В чём проблема Газпрому вкинуть миллиард в команду РПЛ и сделать себе фарм ещё один?
makkie
makkie
13 июля в 12:27
Началось... еще и Кержаков главным тренером будет.
Осталось понять, когда начнутся проблемы у Нижнего - этой осенью или до НГ протянут?

А РФС еще хочет Премьер-Лигу расширять до 18-20 клубов, маразм!
VAN ARM
VAN ARM
13 июля в 12:16
зато заслуживший переход омск бортанули торгаши из рфс)))
Правда тут
Правда тут
13 июля в 12:15
Тамбов 2.0....мде когда уже уберут гос бабло из футбола...пускай 5 клубов останется и грают между собой...а другие пусть ищут спонсоров....
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