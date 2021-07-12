РФС вдвое увеличил призовые за победу в Кубке России

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12 июля 2021, 10:33

РФС принял решение об увеличении призового фонда Кубка России, победитель турнира сможет получить 40 млн рублей.

РФС принял решение изменить формат Кубка России начиная с сезона-2020/2021. Была введена система элитного группового раунда вместо стадии 1/32 финала и 1/16 финала. На этом этапе команды разделялись на 10 групп по 3 команды. В группы входили по одному представителю от РПЛ , первенства ФНЛ и первенства ПФЛ , которые играли между собой по одному матчу.

В прошлом сезоне призовые выплаты за победу в финале турнира составили 20 млн рублей.