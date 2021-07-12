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РФС вдвое увеличил призовые за победу в Кубке России

12 июля 2021, 10:33

РФС принял решение об увеличении призового фонда Кубка России, победитель турнира сможет получить 40 млн рублей.

РФС принял решение изменить формат Кубка России начиная с сезона-2020/2021. Была введена система элитного группового раунда вместо стадии 1/32 финала и 1/16 финала. На этом этапе команды разделялись на 10 групп по 3 команды. В группы входили по одному представителю от РПЛ, первенства ФНЛ и первенства ПФЛ, которые играли между собой по одному матчу.

В прошлом сезоне призовые выплаты за победу в финале турнира составили 20 млн рублей.

Ранее стало известно об изменениях регламента заявки футболистов в РПЛ.

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Источник: rfs.ru
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альсато
альсато
13 июля в 14:30
СЦУКО!...Чтобы СКА Хабаровск дойти до финала КУБКА, нужно потратить -82 млн. рублей!...Вы о чем там?....настанет время....будите ездить и в Магадан и на Камчатку с Сахалином!...Хоть (сцуко) Родину узнаете!)))
протон1
протон1
12 июля в 21:56
сначала надо играть научить. а потом деньги раздавать .
Gunslinger
Gunslinger
12 июля в 14:17
Маловато будет!
МАЛОВАТО!!!!! :)))
LAISMEN
LAISMEN
12 июля в 11:42, ред.
Для соблазна на удочке более упитанного червя подвесят.......Наверно это отказные миллионы Черчесова вход пустили...)))
Сварожич
Сварожич
12 июля в 11:01
Ну все...теперь все всех будут рвать...:)))
beefs
beefs
12 июля в 10:39
40 млн - это на мелкие расходы...
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