Игроки из Африки попали в тюрьму за незаконное пересечение границы России

Телеграм-канал Baza сообщает, что трое африканских футболистов приговорены к восьми месяцам исправительной колонии.

Трое африканцев хотели перейти из белорусской лиги в российскую, причём сделать это, проехав границу без документов. В итоге карьеру они продолжат в тюрьме.

В феврале этого года граждане Сенегала и Гвинеи Ба Мусса, Барри Мамаду Мусса и Диалло Шейх Умар прилетели в Белоруссию на сборы с одним из местных клубов. Но их амбиции были куда выше, и уже спустя пару недель они договорились с местным таксистом и отправились покорять Россию.