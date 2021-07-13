Игроки из Африки попали в тюрьму за незаконное пересечение границы России

Телеграм-канал Baza сообщает, что трое африканских футболистов приговорены к восьми месяцам исправительной колонии.
Трое африканцев хотели перейти из белорусской лиги в российскую, причём сделать это, проехав границу без документов. В итоге карьеру они продолжат в тюрьме.
В феврале этого года граждане Сенегала и Гвинеи Ба Мусса, Барри Мамаду Мусса и Диалло Шейх Умар прилетели в Белоруссию на сборы с одним из местных клубов. Но их амбиции были куда выше, и уже спустя пару недель они договорились с местным таксистом и отправились покорять Россию.
25 февраля Ба, Барри и Диалло спешились в районе псковской деревни Лобок и попытались вдоль железной дороги пробраться в Россию. Там их и взяли сотрудники погрануправления ФСБ. Оказалось, что в погоню за мечтой они отправились без паспортов, которые остались у руководства белорусского клуба. В итоге Невельский районный суд Псковской области приговорил каждого к восьми месяцам исправительной колонии.
Ранее известный футболист «Барселоны» попал в тюрьму за пересечение границы по поддельному паспорту.
Хороший блог был, жаль что кончился...
Хороший блог был, жаль что кончился...
Но есть другой момент, только вдумайтесь - паспорта трёх людей находятся не у них. По сути они в рабстве в другой стране. Это ненормально. Если кто-либо из вас поедет в Африку и у вас отберут паспорта, вы не сможете вернуться домой никогда.
Но есть другой момент, только вдумайтесь - паспорта трёх людей находятся не у них. По сути они в рабстве в другой стране. Это ненормально. Если кто-либо из вас поедет в Африку и у вас отберут паспорта, вы не сможете вернуться домой никогда.
Но может это просто мы тут такие "майданутые", верно?!))
Но может это просто мы тут такие "майданутые", верно?!))
А хобби у нас похожие), только к клубам РПЛ я равнодушен, точнее не люблю все одинаково)
Галеон ещё существует?
А хобби у нас похожие), только к клубам РПЛ я равнодушен, точнее не люблю все одинаково)
Галеон ещё существует?
А ещё может подоспеть Промес из Голландии. С его опытом, могут назначить капитаном.
А капитану УДО гарантировано, Федун в честь столетия Спартака подсуетится.
Так что можно ванговать победителя лиги, где выступает Бутырка ;)
Просто угарная ситуация...
А ещё может подоспеть Промес из Голландии. С его опытом, могут назначить капитаном.
А капитану УДО гарантировано, Федун в честь столетия Спартака подсуетится.
Так что можно ванговать победителя лиги, где выступает Бутырка ;)
Просто угарная ситуация...
И ваще, это расизм чистой воды. Торговец торной древесиной Селюк узнает - всех построит на полоконнике. Хотя это и не его клиенты. Скорее всего...
И ваще, это расизм чистой воды. Торговец торной древесиной Селюк узнает - всех построит на полоконнике. Хотя это и не его клиенты. Скорее всего...