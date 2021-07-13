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Игроки из Африки попали в тюрьму за незаконное пересечение границы России

13 июля 2021, 19:46

Телеграм-канал Baza сообщает, что трое африканских футболистов приговорены к восьми месяцам исправительной колонии.

Трое африканцев хотели перейти из белорусской лиги в российскую, причём сделать это, проехав границу без документов. В итоге карьеру они продолжат в тюрьме.

В феврале этого года граждане Сенегала и Гвинеи Ба Мусса, Барри Мамаду Мусса и Диалло Шейх Умар прилетели в Белоруссию на сборы с одним из местных клубов. Но их амбиции были куда выше, и уже спустя пару недель они договорились с местным таксистом и отправились покорять Россию.

25 февраля Ба, Барри и Диалло спешились в районе псковской деревни Лобок и попытались вдоль железной дороги пробраться в Россию. Там их и взяли сотрудники погрануправления ФСБ. Оказалось, что в погоню за мечтой они отправились без паспортов, которые остались у руководства белорусского клуба. В итоге Невельский районный суд Псковской области приговорил каждого к восьми месяцам исправительной колонии.

Ранее известный футболист «Барселоны» попал в тюрьму за пересечение границы по поддельному паспорту.

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Источник: Телеграм Baza
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Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
14 июля в 15:03
Дык и я тут набегами. Но почти всё, кроме офтопов периодически контролировал)
112910415
112910415
14 июля в 05:47
а ведь популярен российский футбол !
minai
minai
13 июля в 23:21
Я бы их отпустил по клубам, но с условием: 1 гол за 1 день заключения.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
13 июля в 23:00
Вот ты спросил-то. Уже несколько лет как ... затонул, скажем так.
Хороший блог был, жаль что кончился...
158Жнец57
158Жнец57
13 июля в 22:45
что федун пожадничал на визах....
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 июля в 21:49
Ждём опровержения от рабовладельца селюка.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 июля в 21:39
Ну это смешно конечно на первый взгляд.

Но есть другой момент, только вдумайтесь - паспорта трёх людей находятся не у них. По сути они в рабстве в другой стране. Это ненормально. Если кто-либо из вас поедет в Африку и у вас отберут паспорта, вы не сможете вернуться домой никогда.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
13 июля в 21:25, ред.
Черные партизаны шли по железке без паспортов, потому что по давней советской традиции паспорта у них забрали и им приходилось пахать за еду и трудодни
ariec93
ariec93
13 июля в 21:10
так вроде нет таможни наземной между РБ и РФ? Или если частным авто ехать, то стопорят?
dzvinka
dzvinka
13 июля в 21:07
мне интересно другое, почему никто не кидает предьявы белорусам которые отобрали у ребят паспорта. В Украине это криминальное преступление (если без согласия ребят), либо административное правонарушение (если даже с согласия ребят)... паспорт не может быть предметом залога либо чего-то подобного, и изымать паспорт физ.лица без решения суда - противозаконно.
Но может это просто мы тут такие "майданутые", верно?!))
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 20:42
Замечательно. Спасибо.
А хобби у нас похожие), только к клубам РПЛ я равнодушен, точнее не люблю все одинаково)
Галеон ещё существует?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Всея Руси вернулся (раскрыть)
13 июля в 20:39
Да, хобби у меня такое. Как сам?
КЭТиК
КЭТиК
13 июля в 20:35
Надо было ещё краской морды перекрасить.
ЮЗИК
ЮЗИК
13 июля в 20:35
Селюк похоже привёз их и бросил на произвол судьбы
протон1
протон1
13 июля в 20:30
Эх Рашфорд,Рашфорд ну ладно сам решил бросить все и дать дёру,но пацанам то че жизнь портить.
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
13 июля в 20:30
Как житуха, Валера? Всё спартачей гоняешь?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 20:28
В ФК Бутырка поступило пополнение . Качественные леги прямиком из Африки.
А ещё может подоспеть Промес из Голландии. С его опытом, могут назначить капитаном.
А капитану УДО гарантировано, Федун в честь столетия Спартака подсуетится.
Так что можно ванговать победителя лиги, где выступает Бутырка ;)
Просто угарная ситуация...
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
13 июля в 20:19
Аха-ха), это точно. Они ещё на гаишников не попадали))
Всея Руси вернулся
Всея Руси вернулся
13 июля в 20:17
БЛМ тут не канает, аха-ха)
Дима Логинов
Дима Логинов
13 июля в 20:16
Завтра главная новость - трансферная компания ЦСКА на это лето закончена.
протон1
протон1
13 июля в 20:15
Трое бедолаг что ли, которые не забили пенальти?
протон1
протон1
13 июля в 20:15
не уж то из англии началось миграция?
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
13 июля в 20:13
У них в Африке проще . Убил импалу ,подарил тушу вождю другого племени и живи сколько хочешь . Нашим погранцам одной туши ,видимо ,было мало .Хотели .....две ! ))))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 20:08
Без паспортов как же посадили?
И ваще, это расизм чистой воды. Торговец торной древесиной Селюк узнает - всех построит на полоконнике. Хотя это и не его клиенты. Скорее всего...
makkie
makkie
13 июля в 19:52
Работали бы с Селюком, бед бы не знали!
311
311
13 июля в 19:51
А Селюка не повязали за контрабанду?)
Futurista
Futurista
13 июля в 19:50
Мусса...Мусса...Шейх..кажется кони остались без усиления)...
STVA 1
STVA 1
13 июля в 19:47
Селюк в бешенстве))
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