Трансфер Холанда в «Челси» может стать вторым самым дорогим в истории

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13 июля 2021, 22:59

«Челси» продолжает попытки подписать нового форварда этим летом.

Как сообщается, главной трансферной целью «синих» является нападающий «Боруссии» Дортмунд . Руководство «шмелей» настаивает на том, что норвежец не покинет команду этим летом, однако в лондонском клубе считают, что они готовы сделать предложение, от которого «Боруссия» не сможет отказаться.

«Челси» готов предложить за переход Холанда 175 млн евро, что сделает этот трансфер вторым самым дорогим в истории (после перехода Неймара из «Барселоны» в ПСЖ ). «Синие» готовы продать трёх своих футболистов, чтобы профинансировать эту сделку. Лондонский клуб хочет выручить от 20 до 32 млн евро за трансфер , от 23 до 36 млн евро за и от 28 до 38 млн евро за . Таким образом, «Челси» хочет заработать около 100 млн евро, чтобы осуществить переход Холанда.

Ранее стало известно, кого подпишет «Челси», если «Боруссия» откажется продавать Холанда.