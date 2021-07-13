Трансфер Холанда в «Челси» может стать вторым самым дорогим в истории

«Челси» продолжает попытки подписать нового форварда этим летом.
Как сообщается, главной трансферной целью «синих» является нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд. Руководство «шмелей» настаивает на том, что норвежец не покинет команду этим летом, однако в лондонском клубе считают, что они готовы сделать предложение, от которого «Боруссия» не сможет отказаться.
«Челси» готов предложить за переход Холанда 175 млн евро, что сделает этот трансфер вторым самым дорогим в истории (после перехода Неймара из «Барселоны» в ПСЖ). «Синие» готовы продать трёх своих футболистов, чтобы профинансировать эту сделку. Лондонский клуб хочет выручить от 20 до 32 млн евро за трансфер Каллума Хадсона-Одои, от 23 до 36 млн евро за Тэмми Абрахама и от 28 до 38 млн евро за Хакима Зиеша. Таким образом, «Челси» хочет заработать около 100 млн евро, чтобы осуществить переход Холанда.
Ранее стало известно, кого подпишет «Челси», если «Боруссия» откажется продавать Холанда.