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Трансфер Холанда в «Челси» может стать вторым самым дорогим в истории

13 июля 2021, 22:59

«Челси» продолжает попытки подписать нового форварда этим летом.

Как сообщается, главной трансферной целью «синих» является нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанд. Руководство «шмелей» настаивает на том, что норвежец не покинет команду этим летом, однако в лондонском клубе считают, что они готовы сделать предложение, от которого «Боруссия» не сможет отказаться.

«Челси» готов предложить за переход Холанда 175 млн евро, что сделает этот трансфер вторым самым дорогим в истории (после перехода Неймара из «Барселоны» в ПСЖ). «Синие» готовы продать трёх своих футболистов, чтобы профинансировать эту сделку. Лондонский клуб хочет выручить от 20 до 32 млн евро за трансфер Каллума Хадсона-Одои, от 23 до 36 млн евро за Тэмми Абрахама и от 28 до 38 млн евро за Хакима Зиеша. Таким образом, «Челси» хочет заработать около 100 млн евро, чтобы осуществить переход Холанда.

Ранее стало известно, кого подпишет «Челси», если «Боруссия» откажется продавать Холанда.

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заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Q-J-G (раскрыть)
15 июля в 07:54, ред.
Я не совсем согласен с тем,что игрока надо оценивать по выступлениям за сборную. Ведь согласимся,что ресурсы сборной ограниченны,по сравнению с клубом. Так вот за Сальцбург Эрли хорошо выступал и не только в чемпионате,а в ЛЧ. В Дортмунде он стал ещё сильнее прогрессировать,это просто машина по голам и явно Боруссия не будет его отдавать на шару.Немцы рискнули и должны получить сполна.
А вот заиграет ли он в Челси очень большой вопрос и тут дело не в норвежце,а в самих пенсионерах. Торрес почему то не заиграл,а отвалили тогда 50 лямов это как сейчас 150-200. Кепа тоже не заиграл,хотя это было дорогое,но не торговое приобретение, Хаверц и Вернер-увы скажем так мимо,хотя в РБ занимал ведущие позиции. Почему то Звёзды не особо приживаются в Челси,а вот из обычных парней,как раз и получаются прекрасные игроки. Конечно если суммировать немцев,то уж лучше купить одного норвежца и толку будет больше
Переоцененные это Коутиньо,Гризман Погба Дембеле де Йонг и Де Лигт Месси и возможно Мбаппе, ещё Неймар,а Холан свои 150 точно стоит и если кому в нетерпеж, то может и сверху набросить,20-30 лямов для чукотского шейха особо остро не стоят.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
14 июля в 21:25
за сколько там 70 лямов не купили у Сальцбурга.теперь добавьте ещё 100 Дортмунду,за их риск.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
14 июля в 10:59
Челси не для него.
112910415
112910415
14 июля в 10:07
дёшево уже не будет, ныне такие цены
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
14 июля в 09:42
Не с таким агентом как Райола.
nikoladolgov
nikoladolgov
14 июля в 06:34
И все из кармана дарагих рассиян !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 04:26
Солидная сумма . Но Челси переплачивает...
Бот зануда
Бот зануда
14 июля в 03:21


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swed27
swed27
14 июля в 03:11
Боруссия на сделку не пойдет
The Frei
The Frei
14 июля в 02:32
Это маразм покупать его за такие деньги.

Но почему-то мозг перестаёт думать, когда читаю слухи про его трансфер в Челси и орёт ХОЧУ, ХОЧУ, ХОЧУ!!!
Akatsuki72
Akatsuki72
14 июля в 01:56
За такие деньги пусть лучше себе оставляют. Слишком велик риск. Лучше обратить внимание на других, пусть пока БД поостынет... хотя там скорее всего не Дортмунд, а Райола никак не нажрётся... он бы Холланда и в Коломну отправил, если бы те за него 300 лямов могли отвалить.
Stalker-ato
Stalker-ato
14 июля в 01:15
Я конечно буду очень рад переходу Холанда в Челси,но не за 175 миллионов евро да и Хакима я бы оставил.
msa79
msa79 ответ 1bear (раскрыть)
14 июля в 00:47, ред.
Однозначно нужен, наконечника атаки не хватает Челси и это было видно, вплоть до финала ЛЧ. Вернер это не наконечник, а второй темп. Холланд молод, и если без травм будет, то станет ещё сильней в АПЛ. А цена вещь условная, футболист стоит ровно столько, сколько готовы за него заплатить. Тем более закон экономики никто не отменял, хороших нападающих сейчас не хватает, поэтому ценник такой. В Челси деньги есть, а распрадажа это скорее всего для ФФП. Будем следить.
msa79
msa79 ответ 1bear (раскрыть)
14 июля в 00:39
Тоже самое говорили, когда он в Дортмунд переезжал.
1bear
1bear
14 июля в 00:34
...а нужен ли он Челси???тем более за такие деньжищи...
не факт,что заиграет в АПЛ
Ironigor
Ironigor
14 июля в 00:25
Бредовая идея покупать за ТАКИЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ДЕНЬГИ 💰 - Холанда !!!!! Он точно этих денег не стоит !!!
David Young
David Young ответ msa79 (раскрыть)
14 июля в 00:24
Согласен что это хорошо когда очень сильные легионеры играют в РПЛ, для того чтобы больше легионеров хотели играть в этой лиге нужно чтобы многое было лучше, при этом не обязательно ориентироваться на то чтобы было как можно больше топовых легионеров мирового масштаба, важнее увеличить средний уровень легионеров РПЛ, при хотя бы отсутствии уменьшении уровня российских игроков РПЛ.
msa79
msa79 ответ David Young (раскрыть)
14 июля в 00:19
Да это понятно, молодой, перспективный, вряд ли поедет в РПЛ, но очень хочется, для лиги было бы плюсом, Зенит заиграл бы более комбинационно. Ценник привлекательный и ЗП думаю осили бы. Но, к сожалению много бы... 🙂
David Young
David Young ответ msa79 (раскрыть)
14 июля в 00:08
Вряд ли поедет - слишком молод, и сомневаюсь что он захочет уходить в явно более слабый чемпионат.
msa79
msa79
14 июля в 00:06
Зениту стоит обратить внимание на Зиеша, этот трарсфер стал бы лучшим за пятилетку. Вопрос в том поедет ли он в РПЛ.
LOpp
LOpp ответ Romeo 777 (раскрыть)
13 июля в 23:42
За Мольде забивал, За Зальцбург больше голов забил, чем матчей сыграл, за Боруссию почти в каждом матче забивает. Думаю и за Челси будет, но всё-таки не так много как в Бундеслиге.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll ответ GrimlocK (раскрыть)
13 июля в 23:27
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    13 июля в 23:26
      Romeo 777
      Romeo 777
      13 июля в 23:19
      В аренде бегают ещё около 30 игроков, можно продавать, плюс заработанные деньги...вопрос не в деньгах, они есть, понятно что нужен нападающий, который умел бы забивать, но озвученные в СМИ суммы от 140 до 175 млн за Холланда, возникает вопрос о целесообразности такого трансфера, где нет никаких гарантий, что заиграет в другом клубе, как в Боруссии.
      particular
      particular
      13 июля в 23:19, ред.
      Серьёзные цели, знаковые персонажи и солидные деньги...
      Q-J-G
      Q-J-G
      13 июля в 23:17
      Не много ли 175 миллионов, за игрока, который в играх за сборную Норвегии (отбор-ЧМ-2022) ничего существенного не показал, в трёх играх ни одного забитого мяча в ворота соперника, даже сборной Гибралтара не забил!!! В играх за сборную своей страны, возможно увидеть истинную стоимость игрока... Переоценён, и Холанд, и Мбаппе, ещё один неудачник в играх за сборную своей страны...
      sir_Alex
      sir_Alex ответ GrimlocK (раскрыть)
      13 июля в 23:14
      Как бэ с денежками проблем и не было. Есть проблемы с финансовым фейр плей)))
      STVA 1
      STVA 1
      13 июля в 23:08
      А ведь Челси и так не плох!А после летнего ТО могут стать фаворитами АПЛ
      протон1
      протон1
      13 июля в 23:06
      вот что мне не нравится. то это. кто купит по самой высокой цене . и этот клуб крут. е мае. до чего катимся. игрок бы играл .
      GrimlocK
      GrimlocK
      13 июля в 23:06
      Чемпионы ЛЧ как никак, денежки появились)
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