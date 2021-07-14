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Спортдир «Рубина» назвал количество предложений по трансферу Хвичи

14 июля 2021, 20:41

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал слухи о возможной продаже полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Почему до сих пор не продали Хвичу? Вся история с Хвичей началась разворачиваться намного раньше, ещё в мае, когда трансферное окно в Европе ещё было закрыто. Это большой игрок. И чтобы провернуть такую сделку, должны сойтись звёзды на небе.

Достаточно много клубов интересуются Хвичей. У нас есть 3,5 официальных предложения. И это очень большие организации. Может, с одной стороны и хорошо, что мы его не продали пока. Возможно, стартует в РПЛ с нами. Чемпионат Европы только закончился. Подождите ещё.

Ранее стала известна сумма, за которую «Рубин» готов продать Хвичу.

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Все комментарии
112910415
112910415
15 июля в 07:11
спешка полезна очень не всегда !
протон1
протон1
14 июля в 23:37
Ну 90% уйдёт. Местные грузины слили инфу, коих в Казани не мало)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
14 июля в 21:52
Затянут и ваще не продадут!
Василий 50
Василий 50
14 июля в 21:26
Только не стоит его продавать за копейки.
dok66
dok66
14 июля в 20:58
Время еще есть , что бы с ним определиться
Ironigor
Ironigor
14 июля в 20:53
Сидит на чемоданах в ожидании чудо.
ЮЗИК
ЮЗИК
14 июля в 20:53
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