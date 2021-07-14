Спортдир «Рубина» назвал количество предложений по трансферу Хвичи

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский прокомментировал слухи о возможной продаже полузащитника .

Почему до сих пор не продали Хвичу? Вся история с Хвичей началась разворачиваться намного раньше, ещё в мае, когда трансферное окно в Европе ещё было закрыто. Это большой игрок. И чтобы провернуть такую сделку, должны сойтись звёзды на небе.