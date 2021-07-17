Мбаппе ждёт от «Реала» решительных действий и давления на ПСЖ

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17 июля 2021, 06:46

Нападающий «Пари Сен-Жермен» хочет, чтобы руководство «Реала» предприняло решительные шаги для осуществления его трансфера этим летом.

По данным источника, 22-летний француз и его окружение ждут, что мадридский клуб окажет давление на ПСЖ и добьётся сделки.

По слухам, будущее Мбаппе должно решиться в течение двух недель.