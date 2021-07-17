Мбаппе ждёт от «Реала» решительных действий и давления на ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет, чтобы руководство «Реала» предприняло решительные шаги для осуществления его трансфера этим летом.
По данным источника, 22-летний француз и его окружение ждут, что мадридский клуб окажет давление на ПСЖ и добьётся сделки.
По слухам, будущее Мбаппе должно решиться в течение двух недель.
Единственное чем Реал может помочь Мбаппе, так это выбить более выгодный контракт у ПСЖ.
Единственное чем Реал может помочь Мбаппе, так это выбить более выгодный контракт у ПСЖ.
За копейки его не отдадут, а за шантаж могут наказать.
За копейки его не отдадут, а за шантаж могут наказать.
Тут может помочь только очень кругленькая сумма. Которую мог бы пополнить и сам Мбаппе.
Всё равно деньги некуда девать.
А так бы сам себя выкупил.
Свои же деньги в себя любимого вложил. Никакого давления оказывать не надо...
Тут может помочь только очень кругленькая сумма. Которую мог бы пополнить и сам Мбаппе.
Всё равно деньги некуда девать.
А так бы сам себя выкупил.
Свои же деньги в себя любимого вложил. Никакого давления оказывать не надо...