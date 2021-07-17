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Мбаппе ждёт от «Реала» решительных действий и давления на ПСЖ

17 июля 2021, 06:46

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе хочет, чтобы руководство «Реала» предприняло решительные шаги для осуществления его трансфера этим летом.

По данным источника, 22-летний француз и его окружение ждут, что мадридский клуб окажет давление на ПСЖ и добьётся сделки.

По слухам, будущее Мбаппе должно решиться в течение двух недель.

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
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Все комментарии
протон1
протон1
17 июля в 22:07
Мбаппе сдуется или уже сдулся. Какое то время назад он реально нравился, но Евро показало что он не стабилен в отличии от Месси и Роналду. А ведь хотелось верить что он новая звезда на долгие времена. Жаль
Макс Платонов
Макс Платонов ответ Остапчук 67 (раскрыть)
17 июля в 19:06
Деньги тут не причем. Проблема в том что ПСЖ не горит желанием садиться за стол переговоров.
Макс Платонов
Макс Платонов ответ dadrail (раскрыть)
17 июля в 19:04, ред.
Перейдет, в легкую.
Nazi
Nazi
17 июля в 16:05
Пусть уже валит на все 4 стороны. В любой команде должны играть только те, кто хочет этого сердцем. При тех условиях, что предлагают шейхи не играть за Париж могут только идиоты по жизни :) Так что, всем кто живя как король в столице мира и просто в обалденном городе этого не оценивают просьба валить к едм :)
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж ответ Happyboy Barca (раскрыть)
17 июля в 13:01
Это шейхи. Они его до конца контракта могут посадить на лавку третьей команды. Через год его не то что в Реал, даже в Осасуну не возьмут.
Project Pandora
Project Pandora ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
17 июля в 10:15
Уже не очень то и кругленькая, если сравнивать с той, которая могла быть год назад. Либо продают, либо через год бесплатно уйдёт. Плюс, он на ЧЕ обделался, а это ему ценник как минимум не увеличивает.
Project Pandora
Project Pandora ответ Мaлик (раскрыть)
17 июля в 10:11
А может заиграть. А может это дворник был, а может и не был.
Alex12357
Alex12357
17 июля в 09:15
Дайте пинка Камерунскому Эму ,толку от него не будет ,Чемпионат Европы показал!!!
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответ Против ЦСКА (раскрыть)
17 июля в 08:54
им придется отдать за копейки, у пацанчика год остался по контракту, а через полгода уже может начать переговоры с другим клубом
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 июля в 08:11
А в Реале то,может и не получится!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
17 июля в 08:07
О каких действиях речь? У Реала нет денег на Мбаппе.
Единственное чем Реал может помочь Мбаппе, так это выбить более выгодный контракт у ПСЖ.
dadrail
dadrail
17 июля в 08:00
Не перейдет он в Реал
Накир
Накир
17 июля в 07:57
Не будет Реал давить
Остапчук 67
Остапчук 67
17 июля в 07:57
Все упирается в деньги
Против ЦСКА
Против ЦСКА
17 июля в 07:47
ПСЖ ждёт от «Реала» вкусных предложений.
За копейки его не отдадут, а за шантаж могут наказать.
swed27
swed27
17 июля в 07:45
Мбаппе вроде контракт собирался доработать
Мaлик
Мaлик
17 июля в 07:45
Мбаппе может и не заиграть в Реале
Сварожич
Сварожич
17 июля в 07:37
Ну Реалу условия он может не диктовать...
ДСА
ДСА
17 июля в 07:32
Реал годик может подождать.
VAN ARM
VAN ARM ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июля в 07:22
счастье вещь секундная))))
VAN ARM
VAN ARM
17 июля в 07:21
если нужен так и будет))
Elliada
Elliada
17 июля в 07:18
Повелся на деньги. Совсем скатился Мбаппе.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
17 июля в 07:17
Все мы ждём
beefs
beefs
17 июля в 07:15
Как переменчева жизнь...
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
17 июля в 07:09, ред.
Вот оно как бывает)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 06:59
Давление - это как? Угрозы, шантаж, бойкотирование?
Тут может помочь только очень кругленькая сумма. Которую мог бы пополнить и сам Мбаппе.
Всё равно деньги некуда девать.
А так бы сам себя выкупил.
Свои же деньги в себя любимого вложил. Никакого давления оказывать не надо...
Gahi
Gahi
17 июля в 06:58
Мбаппе уже готов на всех парусах добраться до места назначения, что даже торопит к действию своих новых хозяев. Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 06:55
А еще недавно говорил, что счастлив в ПСЖ?!?
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