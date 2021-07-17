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«Барселона» и «Атлетико» не могут договориться по обмену Гризманна на Сауля

17 июля 2021, 05:28

«Барселона» и «Атлетико» продолжают работать над обменом форварда «сине-гранатовых» Антуана Гризманна на полузащитника «матрасников» Сауля Ньигеса. Однако стороны пока не могут достичь соглашения. Об этом в своём твиттере рассказал журналист Фабрицио Романо.

Прошёл ещё один день переговоров между «Барселоной» и «Атлетико». Стороны по-прежнему не могут окончательно согласовать обмен Гризманна на Сауля. Переговоры продолжаются, но договорённости пока нет.

Сауль также получил предложения от клубов АПЛ, и «Атлетико» готов его продать.

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Вчера, 22:43Сергей Иванов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии6
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Все комментарии
протон1
протон1
17 июля в 22:10
А преподносили как свершившийся факт
Маг_тм
Маг_тм
17 июля в 08:46
Думаю если барса даст гризмана и лямов 60, то можно обменять. Гризмана максимум 30-40 стоит. А сауль 90-100. Тем более зарплата гризмана капец давит на Барсу
Leha-ha50
Leha-ha50
17 июля в 07:29
Поторгуются и договорятся. Вот только как Гризмана болельщики примут ???
Василий 50
Василий 50
17 июля в 06:01
Этот трансфер не примет болельщик
mihaluch
mihaluch
17 июля в 05:40
Так они никогда не договорятся.
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