«Барселона» и «Атлетико» не могут договориться по обмену Гризманна на Сауля

«Барселона» и «Атлетико» продолжают работать над обменом форварда «сине-гранатовых» на полузащитника «матрасников» . Однако стороны пока не могут достичь соглашения. Об этом в своём твиттере рассказал журналист Фабрицио Романо.

Прошёл ещё один день переговоров между «Барселоной» и «Атлетико». Стороны по-прежнему не могут окончательно согласовать обмен Гризманна на Сауля. Переговоры продолжаются, но договорённости пока нет.