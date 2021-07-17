«Барселона» и «Атлетико» не могут договориться по обмену Гризманна на Сауля

«Барселона» и «Атлетико» продолжают работать над обменом форварда «сине-гранатовых» Антуана Гризманна на полузащитника «матрасников» Сауля Ньигеса. Однако стороны пока не могут достичь соглашения. Об этом в своём твиттере рассказал журналист Фабрицио Романо.
Прошёл ещё один день переговоров между «Барселоной» и «Атлетико». Стороны по-прежнему не могут окончательно согласовать обмен Гризманна на Сауля. Переговоры продолжаются, но договорённости пока нет.
Сауль также получил предложения от клубов АПЛ, и «Атлетико» готов его продать.