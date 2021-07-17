Федотов: «Нас ждёт напряженный сезон»

Наставник «Сочи» дал комментарий после победы над «Рубином» в предсезонном турнире.

Мы проделали неплохую работу, сложили костяк. Появилась некая сыгранность, наладили взаимодействия. Заслуженная победа против «Рубина», хотя «Сочи» было непросто. Да, у соперника не было ведущих центральных защитников, но это не умоляет наших достоинств. Смогли доиграть встречу в меньшинстве, не дав сопернику создать ничего особо опасного у наших ворот. Нас ждет напряженный сезон, нам необходима качественная скамейка запасных. Для ротации надо иметь достаточное количество игроков и им надо иметь неплохую функциональную готовность.