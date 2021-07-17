ГлавнаяНовостиИтоги и оценкиКубок Париматч Премьер 2021

Федотов: «Нас ждёт напряженный сезон»

17 июля 2021, 18:33
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Наставник «Сочи» Владимир Федотов дал комментарий после победы над «Рубином» в предсезонном турнире.

Мы проделали неплохую работу, сложили костяк. Появилась некая сыгранность, наладили взаимодействия. Заслуженная победа против «Рубина», хотя «Сочи» было непросто. Да, у соперника не было ведущих центральных защитников, но это не умоляет наших достоинств. Смогли доиграть встречу в меньшинстве, не дав сопернику создать ничего особо опасного у наших ворот. Нас ждет напряженный сезон, нам необходима качественная скамейка запасных. Для ротации надо иметь достаточное количество игроков и им надо иметь неплохую функциональную готовность.

Ранее стало известно, что «Сочи» в прошлом мог подписать бывшего игрока «Милана».

Все новости
Витория: «Все сыграли хорошо»
18 июля Комментарии5
Семак: «Создали моменты, выиграли в непростом матче»
17 июля Комментарии12
Николич: «Месси у нас нет, у нас есть молодые футболисты»
17 июля Комментарии14
Суперкубок заставил скучать по Евро. Ошибки «Локомотива» подарили «Зениту» разгром
17 июляВадим Багров в блоге Кто круче?Комментарии11
Слуцкий: «Первую половину можно занести себе в актив»
17 июля Комментарии11
Иммобиле: «Когда англичане освистывали наш гимн в финале, мы нервничали»
13 июля Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
17 июля в 21:37
Сочи Рубин конечно вообще без идеи на поле,но есть один сплошной брак...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 июля в 20:14
На трех фронтах играть Сочи поэтому усиление команды необходимо , как в количественном , так и в качественном составе.
КЭТиК
КЭТиК
17 июля в 19:59
Сочи точно не вылетят.
drug01
drug01
17 июля в 19:27
Все ждут необычных результатов
mihaluch
mihaluch
17 июля в 19:19
Сочи необходимо удлиннять скамейку.
Ironigor
Ironigor
17 июля в 18:57
В любом случае Сочи нужно усиление.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 18:55
Сложно будет всем...
STVA 1
STVA 1
17 июля в 18:45
Сам не похвалишь никто не похвалит
shlomo
shlomo
17 июля в 18:38
Давайте трудитесь и сыгрывайтесь
beefs
beefs
17 июля в 18:34
удачи Сочи в Еврокубках...
Брулин
Брулин
17 июля в 18:34
Сезон с Еврокубками уже не плохо все таки
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100