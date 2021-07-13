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Иммобиле: «Когда англичане освистывали наш гимн в финале, мы нервничали»

13 июля 2021, 09:18

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал победу национальной команды на Евро-2020.

Это безумие, мы до сих пор не верим в это. Когда англичане освистывали наш гимн в финале, мы очень нервничали.

Конечно, я бы хотел забить больше голов, но я благодарен Манчини, что он позволил мне проявить себя на этом Евро.

Нужно верить в мечты. Я начинал в Торре Аннунциата, маленьком городке, а теперь я чемпион Европы. Хочу поблагодарить всех за поддержку.

Ранее был назван лучший игрок Евро-2020.

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Союзник противников
Союзник противников
13 июля в 10:46, ред.
Не ври нам! В матче англичан с Данией нам пять минут канделябристы рассказывали о том,как прекрасны болельщики в Явропе,молчащие после пропущенного их стороной гола,дабы болельщикам соперника могли насладиться моментом торжества и спокойно поорать.А тут-"оскорбление гимна соперника"! Да не бывает такого!!!
sir_Alex
sir_Alex
13 июля в 09:36
Саутгейт просил же не освистывать. Не послушались...
minai
minai
13 июля в 09:34, ред.
Это всё враньё. Не может такое происходить на родине Шекспира.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
13 июля в 09:29
Надо им как нибудь припомнить это, когда то же они приедут в Италию.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
13 июля в 09:19
Уродцы эти нагличане...
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