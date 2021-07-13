Иммобиле: «Когда англичане освистывали наш гимн в финале, мы нервничали»

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле прокомментировал победу национальной команды на Евро-2020.
Это безумие, мы до сих пор не верим в это. Когда англичане освистывали наш гимн в финале, мы очень нервничали.
Конечно, я бы хотел забить больше голов, но я благодарен Манчини, что он позволил мне проявить себя на этом Евро.
Нужно верить в мечты. Я начинал в Торре Аннунциата, маленьком городке, а теперь я чемпион Европы. Хочу поблагодарить всех за поддержку.
Ранее был назван лучший игрок Евро-2020.