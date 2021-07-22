ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Годин подтвердил информацию об интересе из России

22 июля 2021, 05:52

Защитник «Кальяри» Диего Годин сообщил о том, что в его услугах был заинтересован клуб из России. По слухам, на 35-летнего уругвайца претендовал ЦСКА.

У меня есть ещё один год контракта с возможностью продления ещё на один сезон. На следующей неделе я вернусь в Сардинию для участия в предсезонных тренировках. Президент клуба сказал, что «Кальяри» переживает определённые финансовые трудности. Поэтому все игроки, по которым поступит подходящее предложение, могут быть проданы.

Две-три недели назад клубу поступило предложение из России и ещё одно из Турции, но мне никто напрямую не звонил. Сейчас мои мысли связаны с «Кальяри».

Годин также подтвердил, что его одноклубник и соотечественник Наитан Нандес может перейти в топ-клуб Италии.

Это правда. У него такая же ситуация. Поступило предложение, и клуб его оценивает. «Кальяри» не хотел бы никого продавать, но, к сожалению, пандемия с экономической точки зрения сильно ударила по маленьким клубам.

Все новости
Слухи«Локомотив» анонсировал переход Едвая
Сегодня, 17:58 ВидеоКомментарии9
Слухи«Рома» и «Байер» поспорят за нападающего «Зенита»
Сегодня, 01:31 Комментарии10
Агент Джорджевича: «Лука хотел бы поехать в Испанию»
Вчера, 13:21 Комментарии10
«Спартак» подтвердил, что «Ахмат» интересуется Тимофеевым
Вчера, 11:57 Комментарии5
Дриусси едет в клуб Бекхэма, «Краснодар» и «Рубин» отпустили шведов. РПЛ теряет заметных легионеров
Вчера, 11:41Александр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии18
Слухи«Ахмат» выкупит у «Спартака» Тимофеева
Вчера, 10:59 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
протон1
протон1
22 июля в 20:36
Ну, то что в России все в порядке, и платят без задержек, даже сам президент говорит, а он, как известно, свистеть не будет.
Ironigor
Ironigor
22 июля в 13:39
Незнаю кто и как на него претендовал и как бы хорошо в свои 35 лет он не играл. Но факт то что сейчас он играет в Кальяри клуб который в прошлом сезоне закончил на 16 месте серии А Италии. И это не самый лучший показатель для игрока которого якобы хотели приобрести какие-то клубы из России и Турции. Я думаю все руководители клубов прекрасно понимают, что Годин может конечно же ещё сыграть год ,а может два. Но какой выхлоп должен быть от вложенных ими денег ??? Ответ один - никакой, если разве только что для пенсии дать заработать Годину за его прошлые заслуги в виде бонуса. Хороший защитник это не только опыт , но и скорость, которой у него уже учитывая его вовозраст просто не может быть. Да и футбол уже становится совершенно другим. Так что покупка такого игрока в любом случае огромный риск. И не дай бог травма, и что тогда, получится друг Кокорина !!!)
Когда-то мы тоже были молодыми высокими красивыми парнишками и нас любило много девчат !!! А реальность сегодня и сейчас !!! Всем Добра !!!
Евгений Сербин
Евгений Сербин ответ Milan199675 (раскрыть)
22 июля в 13:32
Когда ЦСКА покупал игрока за 30лет ? ЦСКА самая молодая команда лиги, если что.
Milan199675
Milan199675 ответ Вoлхв (раскрыть)
22 июля в 08:51
ЦСКА за счастье иметь в составе такого игрока.
VAN ARM
VAN ARM
22 июля в 08:01
наверное в зенит пойти хочет)))
SHMEL
SHMEL
22 июля в 07:53
Кто же его так разыграл?
Борислaв
Борислaв
22 июля в 07:53
Возраст пенсионный у него
Вoлхв
Вoлхв
22 июля в 07:47
Не нужен он ЦСКА
Gahi
Gahi
22 июля в 07:15
Очень качественный и добротный защитник с большим опытом игровой практики на всех уровнях и турнирах по футболу. Диего Годин многим молодым игрокам защитникам даст фору, в этом хорошо убедились те кто смотрел недавно игры Кубка Америки, где Годин в составе сборной Уругвая играл и только в 1/4 финала сборная Уругвая уступила в послематчевых пенальти команде Вильмара Барриоса сборной Колумбии, так что Диего Годин ещё года 2-3 сможет достойно играть как защитник в любом клубе и даже сборной, что он и делает по настоящее время. Удачи
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
22 июля в 07:15
На старости лет можно и денег заработать не напрягаясь.
ЮЗИК
ЮЗИК
22 июля в 07:10
Маловероятно что он сюда приедет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
22 июля в 07:03
Зачем нам пенсионер, утка.
ОПС
ОПС
22 июля в 06:52
Возраст уже поддает.
mihaluch
mihaluch
22 июля в 06:28
А в ЦСКА скажут Годин первый раз слышу.
Шамиль Омаргаджиев
Шамиль Омаргаджиев
22 июля в 06:12
он сюда не перейдет у нас конченый чемпионат
КЭТиК
КЭТиК
22 июля в 06:07
Для неторопливого российского футбола подойдёт
chromage
chromage
22 июля в 06:02
"Годин, ты никогда не будешь Дядюн". (с)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100