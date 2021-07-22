Годин подтвердил информацию об интересе из России

Защитник «Кальяри» Диего Годин сообщил о том, что в его услугах был заинтересован клуб из России. По слухам, на 35-летнего уругвайца претендовал ЦСКА.
У меня есть ещё один год контракта с возможностью продления ещё на один сезон. На следующей неделе я вернусь в Сардинию для участия в предсезонных тренировках. Президент клуба сказал, что «Кальяри» переживает определённые финансовые трудности. Поэтому все игроки, по которым поступит подходящее предложение, могут быть проданы.
Две-три недели назад клубу поступило предложение из России и ещё одно из Турции, но мне никто напрямую не звонил. Сейчас мои мысли связаны с «Кальяри».
Годин также подтвердил, что его одноклубник и соотечественник Наитан Нандес может перейти в топ-клуб Италии.
Это правда. У него такая же ситуация. Поступило предложение, и клуб его оценивает. «Кальяри» не хотел бы никого продавать, но, к сожалению, пандемия с экономической точки зрения сильно ударила по маленьким клубам.