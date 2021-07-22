Годин подтвердил информацию об интересе из России

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22 июля 2021, 05:52

Защитник «Кальяри» сообщил о том, что в его услугах был заинтересован клуб из России. По слухам, на 35-летнего уругвайца претендовал ЦСКА .

У меня есть ещё один год контракта с возможностью продления ещё на один сезон. На следующей неделе я вернусь в Сардинию для участия в предсезонных тренировках. Президент клуба сказал, что «Кальяри» переживает определённые финансовые трудности. Поэтому все игроки, по которым поступит подходящее предложение, могут быть проданы. Две-три недели назад клубу поступило предложение из России и ещё одно из Турции, но мне никто напрямую не звонил. Сейчас мои мысли связаны с «Кальяри».

Годин также подтвердил, что его одноклубник и соотечественник может перейти в топ-клуб Италии.