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Колосков: «Карпин заслуженно стал главным тренером сборной России»

24 июля 2021, 13:08

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Валерий Карпин заслуженно был назначен на пост главного тренера сборной России.

Все знают, что сперва я был за иностранца, а все потому, что после Евро я увидел нашу сборную в сравнении с другими. Сборная России оказалась единственной командой со старомодным футболом, разные зарубежные СМИ писали, что в нашем футболе нет ничего похожего на современный футбол. Я не беру топ-команды, но сборные Дании, Швейцарии, Чехии придерживаются общемировых принципов — это агрессивность, атакующая манера игры, а в основе игры стоит контроль мяча. У России не было такого, тренеры тоже не проявились, поэтому я и считал, что должен прийти иностранец.

Карпина назначили вполне заслуженно. Во-первых, хороший игрок в прошлом основного состава в «Спартаке» и сборной, яркая личность. Во-вторых, у него богатый тренерский опыт, импонирует тем, что его «Ростов» пытается показывать современный футбол.

Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.

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Все комментарии
протон1
протон1
24 июля в 23:04
Руководству РФС придётся покупать туалетную бумагу, вылизывать их некому. Карпину удачи!
Leha-ha50
Leha-ha50
24 июля в 13:29
Мнения разделились примерно поровну.
Q-J-G
Q-J-G
24 июля в 13:18, ред.
Карпина назначили вполне заслуженно. Во-первых, хороший игрок в прошлом основного состава в «Спартаке» и сборной, яркая личность. Во-вторых, у него богатый тренерский опыт, импонирует тем, что его «Ростов» пытается показывать современный футбол.

1.Хороших игроков много, (Пирло, Лэмпард) но хороших тренеров единицы...
2.Яркая личность, очень сомнительный повод, чтобы утвердить главным тренером...
3.Ключевое слово: ПЫТАЕТСЯ.... его "Ростов" пытается показывать современный футбол...
Пытается с декабря 2017г...!

И главное не современный футбол, а результативный футбол, футбол, который даёт реальный результат...

Так почему же, всё-так, Карпин стал заслуженно главным тренером сборной России?!
В чём заслуженность?! Тем более, что и позаслуженнее были...
swed27
swed27
24 июля в 13:13
Посмотрим на Карпина в деле
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