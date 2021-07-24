Колосков: «Карпин заслуженно стал главным тренером сборной России»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что Валерий Карпин заслуженно был назначен на пост главного тренера сборной России.
Все знают, что сперва я был за иностранца, а все потому, что после Евро я увидел нашу сборную в сравнении с другими. Сборная России оказалась единственной командой со старомодным футболом, разные зарубежные СМИ писали, что в нашем футболе нет ничего похожего на современный футбол. Я не беру топ-команды, но сборные Дании, Швейцарии, Чехии придерживаются общемировых принципов — это агрессивность, атакующая манера игры, а в основе игры стоит контроль мяча. У России не было такого, тренеры тоже не проявились, поэтому я и считал, что должен прийти иностранец.
Карпина назначили вполне заслуженно. Во-первых, хороший игрок в прошлом основного состава в «Спартаке» и сборной, яркая личность. Во-вторых, у него богатый тренерский опыт, импонирует тем, что его «Ростов» пытается показывать современный футбол.
Ранее стало известно, кто будет помогать Карпину в сборной России.
1.Хороших игроков много, (Пирло, Лэмпард) но хороших тренеров единицы...
2.Яркая личность, очень сомнительный повод, чтобы утвердить главным тренером...
3.Ключевое слово: ПЫТАЕТСЯ.... его "Ростов" пытается показывать современный футбол...
Пытается с декабря 2017г...!
И главное не современный футбол, а результативный футбол, футбол, который даёт реальный результат...
Так почему же, всё-так, Карпин стал заслуженно главным тренером сборной России?!
В чём заслуженность?! Тем более, что и позаслуженнее были...
1.Хороших игроков много, (Пирло, Лэмпард) но хороших тренеров единицы...
2.Яркая личность, очень сомнительный повод, чтобы утвердить главным тренером...
3.Ключевое слово: ПЫТАЕТСЯ.... его "Ростов" пытается показывать современный футбол...
Пытается с декабря 2017г...!
И главное не современный футбол, а результативный футбол, футбол, который даёт реальный результат...
Так почему же, всё-так, Карпин стал заслуженно главным тренером сборной России?!
В чём заслуженность?! Тем более, что и позаслуженнее были...