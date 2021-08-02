Sky Sports News утверждает, что нападающий Харри Кейн не явился на сегодняшнюю тренировку «Тоттенхэма».
Причины, по которым Кейн игнорировал занятие, пока неизвестны, однако есть высокая вероятность, что это связано с его возможным переходом в «Манчестер Сити».
Ранее стали известны условия, которые предлагает МС Кейну.
Пожалуй, поздравки про выведение на чистую воду были неуместны и преждевременны... Не являюсь соглядатаем и засланцем от каких-то тёмных сил, да и вообще тем, кем Вы меня себе представляете... Интерес имел только к одному пользователю, но это не Вы..:)) Поэтому не надо своей персоне приписывать столько постороннего, якобы, внимания…
Да, и ещё… Никто никого не впихивал в Оффтоп… Постучался, поприсутствовал и отчалил без обид, конфликтов и соплей...
Кстати, кипение жизни в Оффтопе задаёт только один пользователь и это опять не Вы..:))
На молоко дуть конечно надо, но от тени шарахаться не солидно..:))
Всего хорошего и успехов Вам в розыгрыше шахматной партии, даже в отсутствии царской атрибутики… А вообще, лучше прислушаться к советам рыжей девушки — она дело говорит, - пора угомониться и не искать везде врагов и вызовы…
Дружбу не предлагаю, но и врагом быть не хочу...
Сказано не со злости и не для склоки, а для прояснения ситуации…
Пожалуй, поздравки про выведение на чистую воду были неуместны и преждевременны... Не являюсь соглядатаем и засланцем от каких-то тёмных сил, да и вообще тем, кем Вы меня себе представляете... Интерес имел только к одному пользователю, но это не Вы..:)) Поэтому не надо своей персоне приписывать столько постороннего, якобы, внимания…
Да, и ещё… Никто никого не впихивал в Оффтоп… Постучался, поприсутствовал и отчалил без обид, конфликтов и соплей...
Кстати, кипение жизни в Оффтопе задаёт только один пользователь и это опять не Вы..:))
На молоко дуть конечно надо, но от тени шарахаться не солидно..:))
Всего хорошего и успехов Вам в розыгрыше шахматной партии, даже в отсутствии царской атрибутики… А вообще, лучше прислушаться к советам рыжей девушки — она дело говорит, - пора угомониться и не искать везде врагов и вызовы…
Дружбу не предлагаю, но и врагом быть не хочу...
Сказано не со злости и не для склоки, а для прояснения ситуации…
и сачкует тренировки чтобы убежать от лысого еврея))) ахахахах
а прийти в кабинет к нему и поломать посуду че, кишка тонка? такой вот он копитан орденоносец.
и сачкует тренировки чтобы убежать от лысого еврея))) ахахахах
а прийти в кабинет к нему и поломать посуду че, кишка тонка? такой вот он копитан орденоносец.