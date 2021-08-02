Кейн не явился на сегодняшнюю тренировку «Тоттенхэма»

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вчера, 13:05

Sky Sports News утверждает, что нападающий не явился на сегодняшнюю тренировку «Тоттенхэма».

Причины, по которым Кейн игнорировал занятие, пока неизвестны, однако есть высокая вероятность, что это связано с его возможным переходом в «Манчестер Сити».