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Кейн не явился на сегодняшнюю тренировку «Тоттенхэма»

вчера, 13:05

Sky Sports News утверждает, что нападающий Харри Кейн не явился на сегодняшнюю тренировку «Тоттенхэма».

Причины, по которым Кейн игнорировал занятие, пока неизвестны, однако есть высокая вероятность, что это связано с его возможным переходом в «Манчестер Сити».

Ранее стали известны условия, которые предлагает МС Кейну.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 23:31
Сам виноват. Прописать отступные в контракте ничего не мешало. Но надо было выбрать хорошую зарплату и честное слово Леви
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 22:28, ред.
Мне вот интересно ,где были его мозги ,когда он продлевал контракт с ТТХ .Если ты по жизни баран ,то за это надо расплачиваться
Legend 6
Legend 6 ответ Государь-посохоносец (раскрыть)
вчера в 22:24
Нет конечно. Но всё грязное бельё ворошит именно эта парочка
particular
particular ответ Государь-посохоносец (раскрыть)
вчера в 21:53
Фурианцу — привет!
Пожалуй, поздравки про выведение на чистую воду были неуместны и преждевременны... Не являюсь соглядатаем и засланцем от каких-то тёмных сил, да и вообще тем, кем Вы меня себе представляете... Интерес имел только к одному пользователю, но это не Вы..:)) Поэтому не надо своей персоне приписывать столько постороннего, якобы, внимания…
Да, и ещё… Никто никого не впихивал в Оффтоп… Постучался, поприсутствовал и отчалил без обид, конфликтов и соплей...
Кстати, кипение жизни в Оффтопе задаёт только один пользователь и это опять не Вы..:))
На молоко дуть конечно надо, но от тени шарахаться не солидно..:))
Всего хорошего и успехов Вам в розыгрыше шахматной партии, даже в отсутствии царской атрибутики… А вообще, лучше прислушаться к советам рыжей девушки — она дело говорит, - пора угомониться и не искать везде врагов и вызовы…
Дружбу не предлагаю, но и врагом быть не хочу...
Сказано не со злости и не для склоки, а для прояснения ситуации…
Государь-посохоносец
Государь-посохоносец ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 21:17
Какая сборная, такой и капитан. Да и радужные повязки чётко характеризуют АПЛ. Аха-ха)
Государь-посохоносец
Государь-посохоносец ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 21:16
Зарплату ему тоже туринцы и марка платят? Аха-ха)
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:07
капитан команды, обладатель ордена британской империи какой-то там степини, лучший пенальтист сборной Англии...
и сачкует тренировки чтобы убежать от лысого еврея))) ахахахах
а прийти в кабинет к нему и поломать посуду че, кишка тонка? такой вот он копитан орденоносец.
alexamit
alexamit
вчера в 19:20
Это не профессионал!
Nazi
Nazi
вчера в 18:18
Бойкотируйте друг друга, шантажируйте друг друга, лижите друг другу уши... Задолбали. Не футболисты, а девки продажные. Их бы в регби на матч другой..
Legend 6
Legend 6 ответ Государь-посохоносец (раскрыть)
вчера в 16:46
Ну туринцам и Марке виднее)
Государь-посохоносец
Государь-посохоносец ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 16:38
Вроде бы из Аргентины не спешил возвращаться. Были такие новости, но не суть. Суть в том, что шантажировал и гораздо более нагло. Аха-ха)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:31
А потому будет говорить, что ТТХ его дом, что он всегда будет петушком в душе (или курицей? какая-то птица же есть на их гербе).
Legend 6
Legend 6 ответ Государь-посохоносец (раскрыть)
вчера в 15:32
А что Лео Месси? Он тренировки не пропускал.
Государь-посохоносец
Государь-посохоносец ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 15:18
А как же Лео Месси?)
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 15:18
Ну могут за это и штрафануть...
Государь-посохоносец
Государь-посохоносец
вчера в 15:18
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 14:05
    Контракт показать шантажисту
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 13:59
    Саботажник! Штрафануть на месячную зарплату!
    Legend 6
    Legend 6
    вчера в 13:54
    Вот не люблю эти проститутские наклонности современных футболистов...особенно когда начинают свой клуб шантажировать.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 13:43
    Бойкот начался? А будет ли смысл от этого, ведь леви навряд ли продаст дешевле
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:26
    А что ему ещё там делать ?!!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 13:25
    Кейн уже чемоданы пакует
    h8you
    h8you
    вчера в 13:19
    шейхи мутят
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:12
    На нервах играет...
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 13:12
    Чел отмечает переход!
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