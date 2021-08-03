Газзаев: «Уход Карпина из „Ростова“ — разумное решение»

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев надеется, что национальная команда отберется на ЧМ-2022 после ухода главного тренера Валерия Карпина из «Ростова».
«Ростов» идет на предпоследнем месте, разумное решение, но теперь проблема с клубом. Теперь нужно приложить усилия, чтобы реабилитировать «Ростов», который находится в очень сложном положении, по первым играм видим, что дисбаланс наступил. Поэтому двоякое отношение: с одной стороны, неприятно, что Карпин оставил «Ростов» на предпоследнем месте, с другой стороны, разумное решение, потому что сложно будет совмещать. Будем надеяться, что наша сборная попадет на чемпионат мира, а «Ростов» исправит свое турнирное положение.
Когда я работал в сборной и клубе, сборной нужно было попадать на чемпионат Европы, а ЦСКА тогда решал вопросы с чемпионством, было сложно совмещать психологически. Тогда я принял решение уйти из сборной и полностью сконцентрироваться на клубе. В итоге стали чемпионами, а национальную команду принял Георгий Ярцев, с которым сборная попала на чемпионат Европы, все прошло как нельзя лучше.
Ранее о своем уходе из «Ростова» высказался и сам Валерий Карпин.
Всем здоровья.
Всем здоровья.