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Газзаев: «Уход Карпина из „Ростова“ — разумное решение»

вчера, 09:54

Бывший наставник сборной России Валерий Газзаев надеется, что национальная команда отберется на ЧМ-2022 после ухода главного тренера Валерия Карпина из «Ростова».

«Ростов» идет на предпоследнем месте, разумное решение, но теперь проблема с клубом. Теперь нужно приложить усилия, чтобы реабилитировать «Ростов», который находится в очень сложном положении, по первым играм видим, что дисбаланс наступил. Поэтому двоякое отношение: с одной стороны, неприятно, что Карпин оставил «Ростов» на предпоследнем месте, с другой стороны, разумное решение, потому что сложно будет совмещать. Будем надеяться, что наша сборная попадет на чемпионат мира, а «Ростов» исправит свое турнирное положение.

Когда я работал в сборной и клубе, сборной нужно было попадать на чемпионат Европы, а ЦСКА тогда решал вопросы с чемпионством, было сложно совмещать психологически. Тогда я принял решение уйти из сборной и полностью сконцентрироваться на клубе. В итоге стали чемпионами, а национальную команду принял Георгий Ярцев, с которым сборная попала на чемпионат Европы, все прошло как нельзя лучше.

Ранее о своем уходе из «Ростова» высказался и сам Валерий Карпин.

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 21:47
С которым сборная попала на евро и обделалась
Палыч82
Палыч82
вчера в 14:15
Больше похоже на то, что почуяв неладное от этой самодеятельности и самонадеянности, Карпина попросили из клуба.
Strashniy
Strashniy
вчера в 12:19
Так он и из сборной скоро уйдет, тренер бесполезный.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:52
В любом случае это решение Карпина ожидаемое и разумное. Непонятно зачем он вообще затеял выставление этого своего условия о совмещении. Просто понтануться? Тогда это глупо. Лишь зря обнадёжил Ростов, а после двух поражений сбежал. Ну ладно, что было, то было. Надо с головой теперь уйти в работу в сборной. Надеюсь на значительное обновление и омоложение состава. А ростову надо срочно принимать решение по новому главному. Надеюсь он выведет команду из кризиса и подтянет к группе лидеров. Удачи Ростову и, конечно, сборной и Карпину!
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:37
Сейчас действительно нужно оставить в покое весь тренерский штаб и дать им время спокойно сосредоточиться на своей работе. Тем более этого времени у них почти и нет, для такой глобальной работы. Не завидное наследство им досталось после чемпионата Европы. И я думаю тут нужно будет Карпину делать ставку уже на совершенно другую сборную, обновлённый состав. Пригласить как риск молодёжь, которая показывает себя в РПЛ с наилучшей стороны. У которых горят глаза, которые берут на себя ответственность играя за свои клубы. Такие как Тюкавин Захарян и т.д. Ну конечно же решение остаётся за главным тренером и ему решать. Будем надеяться что всё таки в сборной будет больше молодёжи, тем более Карпин может работать с ними и находить общий язык. Пожелаем только Удачи и Успехов Карпину !!! Всем Добра !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:26
Надеюсь, это пойдёт на пользу сборной.
Всё таки тренер сможет вживую просматривать матчи с участием потенциальных новичков. А не только тех команд, с которыми играть Ростову.
А новых игроков набирать просто необходимо. Без свежей молодой крови нам не отобраться на ЧМ. И ключевая игра уже скоро.
Остаётся только пожелать удачи Карпину в сборной, а Ростову побыстрее найти замену и выбраться с низов таблицы...
beefs
beefs
вчера в 10:25
ох что то предчувствие нехорошее...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 10:18
Много возни вокруг Карпина.
Чем больше шума, тем меньше толку
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:16
Один вопрос решили. Теперь остается главный вопрос : а правильно ли было назначить Карпина тренером сборной??? Уж слишком долго думали : увольнять Стасика или оставлять. Карпин был назначен по сути в пожарном порядке. Сможет ли он изменить нашу сборную в лучшую сторону??? Ответы скоро узнаем .
Всем здоровья.
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:12
Карпин просто понял, что его время в «Ростове» закончилось.
112910415
112910415
вчера в 10:11
много ли было вариантов ?
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:04
Сборной от этого лучше не станет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:04
Если не отберёмся на чм Карпина сожрут!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:03
Если учесть, что за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь, то тогда разумное...
Но поймает ли хотя бы одного, посмотрим....
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