Газзаев: «Уход Карпина из „Ростова“ — разумное решение»

Бывший наставник сборной России надеется, что национальная команда отберется на ЧМ -2022 после ухода главного тренера из «Ростова».

«Ростов» идет на предпоследнем месте, разумное решение, но теперь проблема с клубом. Теперь нужно приложить усилия, чтобы реабилитировать «Ростов», который находится в очень сложном положении, по первым играм видим, что дисбаланс наступил. Поэтому двоякое отношение: с одной стороны, неприятно, что Карпин оставил «Ростов» на предпоследнем месте, с другой стороны, разумное решение, потому что сложно будет совмещать. Будем надеяться, что наша сборная попадет на чемпионат мира, а «Ростов» исправит свое турнирное положение.