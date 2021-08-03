Промес и Маслов пропускают тренировку «Спартака» перед матчем с «Бенфикой»

«Спартак» продолжает подготовку к первому матчу квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой». Сегодня, 3 августа, московский клуб проводит тренировку.
Сегодня на командной тренировке отсутствовали Квинси Промес и Павел Маслов. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Виктор Мозес тренируются в общей группе.
Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.
Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак», если пройдёт «Бенфику».
А вот потеря Промеса удручает. Минус одна боевая единица в атаке.
А вот потеря Промеса удручает. Минус одна боевая единица в атаке.