Промес и Маслов пропускают тренировку «Спартака» перед матчем с «Бенфикой»

1628003528

вчера, 18:12

«Спартак» продолжает подготовку к первому матчу квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой». Сегодня, 3 августа, московский клуб проводит тренировку.

Сегодня на командной тренировке отсутствовали и . Защитник Георгий Джикия и полузащитник Виктор Мозес тренируются в общей группе.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак», если пройдёт «Бенфику».