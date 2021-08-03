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Промес и Маслов пропускают тренировку «Спартака» перед матчем с «Бенфикой»

вчера, 18:12
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика20:00 Не начался

«Спартак» продолжает подготовку к первому матчу квалификации Лиги чемпионов с «Бенфикой». Сегодня, 3 августа, московский клуб проводит тренировку.

Сегодня на командной тренировке отсутствовали Квинси Промес и Павел Маслов. Защитник Георгий Джикия и полузащитник Виктор Мозес тренируются в общей группе.

Матч «Спартак» — «Бенфика» состоится 4 августа в Москве. Начало встречи — в 20:00 мск.

Ранее стало известно, с кем сыграет «Спартак», если пройдёт «Бенфику».

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Все комментарии
протон1
протон1
вчера в 20:58
Ну отсутствие Промеса с его формой вообще не проблема....
makkie
makkie
вчера в 19:52
Маслов спокойно до сентября восстанавливается.
А вот потеря Промеса удручает. Минус одна боевая единица в атаке.
YVG
YVG
вчера в 18:58
Это хитрая уловка Руя.
beefs
beefs
вчера в 18:41
и надо же перед самыми ответственными матчами, похоже Спартак уже отметил свое 100-летие...
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 18:18
Есть мнение, Спартак не выиграет
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:17
Хорошая команда не должна зависеть от одного или двух игроков!
ДСА
ДСА
вчера в 18:15
Спартак серьезно ослаб.
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