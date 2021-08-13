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В «Монако» Головина сравнили со спорткаром перед матчем с «Лорьяном»

вчера, 19:23
ЛорьянЛоготип футбольный клуб Лорьян1 : 0Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

Пресс-служба «Монако» сравнила российского полузащитника Александра Головина со спорткаром перед матчем 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна».

Видео является отсылкой к прошлому сезону, когда Головин вышел на замену в игре с «Лорьяном» и сумел забить гол уже через 10 секунд после выхода на поле.

Головин против «Лорьяна». У него нет времени.

Главный тренер «Монако» Нико Ковач назвал выход Головина на поле в матче с «Лорьяном» лучшей заменой в своей карьере.

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Все комментарии
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
вчера в 21:46
все бахвальские про-ролики заканчиваютя одним - поражением и позором
я ваще не понимаю зачем их делать(они же деньги стоят) - можно понять еще фанские ролики, но что-бы клуб - зачем?
протон1
протон1
вчера в 20:57
Валера, наверное, каждый матч Монако с валидолом смотрит... Головина терять никак нельзя для сборной
beefs
beefs
вчера в 20:22
Желаем Саше занять постоянное место в основном составе...
asraeil
asraeil
вчера в 20:11
Давай, Саня, играй и забивай!
Мaлик
Мaлик
вчера в 20:02
Удачи Саше!
Gahi
Gahi
вчера в 19:52
Это хорошая идея напомнить Александру Головину что он должен уверено выходить за Монако в каждом матче и брать игру на себя и делать результат в матче. Этот сезон для Головина должен стать знаковым в плане результатов и значимости для команды, а ближайшие игры скорее всего и будут такими. И ещё хотелось бы чтобы Александр Головин сыграл свой лучший матч в Лиги 1 против ПСЖ с Месси, Неймаром и остальными игроками соперника. Удачи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:50
А Дзюбу недавно сравнили с забивателем свай.
ДСА
ДСА
вчера в 19:44
Похвалили, и на том спасибо.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 19:25
Посмотрим, как спорткар заиграет в первом туре....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:25
Достойное его сравнение!
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