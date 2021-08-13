В «Монако» Головина сравнили со спорткаром перед матчем с «Лорьяном»

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вчера, 19:23

Пресс-служба «Монако» сравнила российского полузащитника со спорткаром перед матчем 1-го тура Лиги 1 против «Лорьяна».

Видео является отсылкой к прошлому сезону, когда Головин вышел на замену в игре с «Лорьяном» и сумел забить гол уже через 10 секунд после выхода на поле.

Головин против «Лорьяна». У него нет времени.

🔙 𝗟𝗲𝘀 𝟭𝟬 𝘀𝗲𝗰𝗼𝗻𝗱𝗲𝘀 𝗱𝘂 𝗧𝘀𝗮𝗿



Golo' face à Lorient, il a pas le temps 💥🌪️



🔜 #FCLASM pic.twitter.com/g874VI5vYd — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 13, 2021

Главный тренер «Монако» Нико Ковач назвал выход Головина на поле в матче с «Лорьяном» лучшей заменой в своей карьере.