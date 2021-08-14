«Арсенал» готов продать Обамеянга

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть клуб.
Руководство клуба готово рассмотреть предложения о трансфере 32-летнего игрока. Причина — наставник команды Микель Артета недоволен формой футболиста.
Недавно была опубликована статистика, согласно которой Обамеянг в последнее время стал гораздо меньше забивать.
Да и вообще, теперь в Арсенале 60-70% состава только для списка. Играть не хотят, достоинства никакого. Все близко к нулевой отметке
Да и вообще, теперь в Арсенале 60-70% состава только для списка. Играть не хотят, достоинства никакого. Все близко к нулевой отметке
Когда в команде кризис, многие топ клубы громкими трансферами пытаются исправить ситуацию, а мы вроде тратим деньги но берем не понятно кого, а проблемы ни куда не исчезают....проходной двор в защите, нормальной атаки организовать некому....завершить тоже некому...
Когда в команде кризис, многие топ клубы громкими трансферами пытаются исправить ситуацию, а мы вроде тратим деньги но берем не понятно кого, а проблемы ни куда не исчезают....проходной двор в защите, нормальной атаки организовать некому....завершить тоже некому...
Или это недоразумение так и будет издеваться над клубом?
Или это недоразумение так и будет издеваться над клубом?