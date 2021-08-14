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«Арсенал» готов продать Обамеянга

сегодня, 10:54

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может покинуть клуб.

Руководство клуба готово рассмотреть предложения о трансфере 32-летнего игрока. Причина — наставник команды Микель Артета недоволен формой футболиста.

Недавно была опубликована статистика, согласно которой Обамеянг в последнее время стал гораздо меньше забивать.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:36
Продлил контракт и бросил играть
112910415
112910415
сегодня в 14:16
Оба лишние, тренер не лучше
LMI
LMI
сегодня в 14:00
В принципе нужно было бы продать. Как ни печально, но это второй случай, когда игрок попросту развел команду на деньги. Первый Озил, второй Обама.
Да и вообще, теперь в Арсенале 60-70% состава только для списка. Играть не хотят, достоинства никакого. Все близко к нулевой отметке
1bear
1bear
сегодня в 13:12
а что - Артета ещё не уволен???)))))))))
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
сегодня в 12:59
В Интер давай
fanliverpoolfan 77
fanliverpoolfan 77
сегодня в 12:52
Кому он нужен
sv_1969
sv_1969 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 12:37
Этот черный поедет только на зрЯплату этих вместе взятую!А че грЯзьпром проспонсирует))
протон1
протон1
сегодня в 12:15
Давай ещё Виллиана на фланг и Луизу в защиту
A.S.A
A.S.A
сегодня в 12:09
Артета, будь мужиком, уходи из клуба!!!и всю старую гвардию с собой забирай вместе с гением переговоров Эду! Покупаем непонятно кого, продать ненужных игроков тоже не можем....результат тоже дать не можете....
Когда в команде кризис, многие топ клубы громкими трансферами пытаются исправить ситуацию, а мы вроде тратим деньги но берем не понятно кого, а проблемы ни куда не исчезают....проходной двор в защите, нормальной атаки организовать некому....завершить тоже некому...
Мaлик
Мaлик
сегодня в 11:56
Ну теперь найти бы покупателя...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:50
Заметил многие приходя в Арсенал, бросают играть
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ волгодон 2 (раскрыть)
сегодня в 11:18
Всяко лучше, чем какие-то никчёмные деревяшки типа Дзюбы, Соболева или Заболотного. Страшно представить, но если сложить з/п этих трёх русских зубров нападения, получится 7-8 миллионов евро в год! Вот что сегодняшний лимит делает!
dеigandre
dеigandre
сегодня в 11:14
А тренера нормального не готовы назначить?
Или это недоразумение так и будет издеваться над клубом?
Cat01
Cat01
сегодня в 11:12
Будут большие решения скоро
drug01
drug01
сегодня в 11:11
Давно пора сделать
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 11:11
Через год настанет возраст Христа, РПЛ отменяет лимит на негров, хороший шанс воскреснуть за народные деньги.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:11
А может обоих на выход?!?
Мага Шульман
Мага Шульман
сегодня в 11:10
Да уберите же уже этого " тренера" ! Реально жалко Арсенал.
particular
particular
сегодня в 11:06
Пока самого не выставили, надо выставить кого-то...
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