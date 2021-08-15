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Роберто: «Без Месси „Барсе“ нужно забить 30 и пропустить на 10 меньше»

сегодня, 17:54

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто прокомментировал уход форварда Лионеля Месси в ПСЖ.

Все меняется. У нас был лучший игрок в мире, все атаки проходили через него, он забивал 40 голов... Он был везде, взаимодействовал со мной, смещался в центр, уходил на фланг к Альбе.

Мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо, быть более компактной командой с мячом и без него. Если нам не удастся вместе забить эти 40 голов, то давайте попробуем забить 30 и пропустить на 10 меньше. Нужен баланс.

Ранее появлялась информация, что в трансфере Роберто заинтересован топ-клуб из Серии А.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:30
А в защите есть куда улучшать показатели.
протон1
протон1
сегодня в 18:04
Гений арифметики такой.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:59
Вполне реальные задачи
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