Роберто: «Без Месси „Барсе“ нужно забить 30 и пропустить на 10 меньше»

Защитник «Барселоны» прокомментировал уход форварда в ПСЖ .

Все меняется. У нас был лучший игрок в мире, все атаки проходили через него, он забивал 40 голов... Он был везде, взаимодействовал со мной, смещался в центр, уходил на фланг к Альбе.

Мы должны быть более сплоченными, чем когда-либо, быть более компактной командой с мячом и без него. Если нам не удастся вместе забить эти 40 голов, то давайте попробуем забить 30 и пропустить на 10 меньше. Нужен баланс.