«Вест Хэм» установил рекордный для АПЛ ценник на Райса

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15 сентября 2021, 08:32

Лондонский «Вест Хэм» хочет выручить крупную сумму с продажи полузащитника . «Молотобойцы» оценили своего игрока в 100 млн фунтов. Это рекордная сумма вероятного трансфера в английской Премьер-лиге. Футболистом интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед», который уже приготовил на игрока большую сумму денег.