ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

«Вест Хэм» установил рекордный для АПЛ ценник на Райса

15 сентября 2021, 08:32

Лондонский «Вест Хэм» хочет выручить крупную сумму с продажи полузащитника Деклана Райса. «Молотобойцы» оценили своего игрока в 100 млн фунтов. Это рекордная сумма вероятного трансфера в английской Премьер-лиге. Футболистом интересуются «Челси» и «Манчестер Юнайтед», который уже приготовил на игрока большую сумму денег.

Все новости
Слухи«Ливерпуль» и «Бавария» спорят за подписание нападающего «РБ Зальцбург»
Сегодня, 16:29 Комментарии3
Слухи«Монако» хочет выручить с продажи Тчуамени 40 млн евро
Сегодня, 16:13 Комментарии3
Слухи«Интер» вряд ли сможет продать Санчеса в январе
Сегодня, 15:40 Комментарии7
СлухиХавбек «РБ Лейпциг» Нкунку может перейти в «Реал»
Сегодня, 13:07 Комментарии12
СлухиТимо Вернер заинтересовал «Атлетико»
Сегодня, 10:40 Комментарии8
СлухиОрье пройдёт медосмотр перед подписанием контракта с «Вильярреалом»
Сегодня, 09:40 Комментарии7
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
15 сентября в 11:06
Нехиленькая такая сумма.
sihafazatron
sihafazatron
15 сентября в 09:58
это уже перебор! лучше уж будет попробовать подписать филипса из лидса
Ironigor
Ironigor
15 сентября в 09:41
Всё правильно, хороший товар денег стоит !!!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
15 сентября в 09:10
Когда понимают что могут сорвать куш, то так поступают многие(Бенфика, Боруссия Д...).
shlomo2
shlomo2
15 сентября в 09:02
Перебор почти в три раза....
efdrhyr439d4
efdrhyr439d4
15 сентября в 08:52
Ему тридцатка красная цена
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
15 сентября в 08:51
Наверное у Райса в организме золотые рудники имеются.
t3w4n6j8wmzp
t3w4n6j8wmzp
15 сентября в 08:46
Что-то дорого за деревяшку
zooveterinar
zooveterinar
15 сентября в 08:46, ред.
И эти тудаже, играть толком стабильно не научилися, а с ценником все туды же!!! Он Барса уже до выставлялась!!! Кажись финансовый пузырь лопнул!!!! Кто следущий Зенит??!!! Сто лямов фунтиков охфигеть!!!!
VeniaminS
VeniaminS
15 сентября в 08:41
Крутую сумму загнули,хочешь покупай.
sv_1969
sv_1969
15 сентября в 08:34
    STVA 1
    STVA 1
    15 сентября в 08:33
    Чтобы не потерять игрока или продать хорошо
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100