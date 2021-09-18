Бегич — лучший игрок матча «Крылья Советов» — «Ростов»

Защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич признан лучшим игроком матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (4:2).
Хорватский новичок самарского клуба провёл на поле все 90 минут и отметился забитым голом во втором тайме.
|Крылья Советов4 : 2Ростов
|Матч завершен
Защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич признан лучшим игроком матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (4:2).
Хорватский новичок самарского клуба провёл на поле все 90 минут и отметился забитым голом во втором тайме.
Хороший тренер в Самаре, даже в проигранных матчах Крылья выглядели лучше соперников !
Хороший тренер в Самаре, даже в проигранных матчах Крылья выглядели лучше соперников !
Молодец, хороший провёл матч!
Молодец, хороший провёл матч!