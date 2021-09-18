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Бегич — лучший игрок матча «Крылья Советов» — «Ростов»

18 сентября 2021, 18:58
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)4 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Защитник «Крыльев Советов» Сильвие Бегич признан лучшим игроком матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги против «Ростова» (4:2).

Хорватский новичок самарского клуба провёл на поле все 90 минут и отметился забитым голом во втором тайме.

Бегич — лучший игрок матча «Крылья Советов» — «Ростов»

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Все комментарии
Gahi
Gahi
19 сентября в 00:23
Бегич заслужил эту награду, да и вся команда молодцы хорошо играют. Удачи
ДСА
ДСА
18 сентября в 20:13
Постарался он на славу.
SHMEL258
SHMEL258
18 сентября в 19:52
Шпалыч человек заслуженный, но его пора списывать в утиль, его методики устарели.
nikoladolgov
nikoladolgov
18 сентября в 19:45
У Спартака, ЦСКА, Краснодара и Крыльев по 10 очков.
Хороший тренер в Самаре, даже в проигранных матчах Крылья выглядели лучше соперников !
Leha-ha50
Leha-ha50
18 сентября в 19:30
Веселенький матч получился. КС респект за игру. Хозяева все же заслуженно победили.
1bear
1bear
18 сентября в 19:14
КС провели сильный матч,а вот Ростов может и вылететь...
nikoladolgov
nikoladolgov
18 сентября в 19:13
Крылья пошли наверх !
Байкал-38
Байкал-38
18 сентября в 19:06
Вышел на интервью весь такой серьёзный, даже можно сказать растерянный, но после слов одноклубников: "Ты хоть улыбнись" расплылся в улыбке.
Молодец, хороший провёл матч!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
18 сентября в 19:04
Достойное приобретение из "Рубина". Но хотелось бы чтобы еще Сергеев забивал и Пиняев счет открыл.
протон
протон
18 сентября в 19:04
У Крыльев относительно молодая, но очень перспективная команда. Видно что хотят играть и совершенствоваться..
Дoбрыня
Дoбрыня
18 сентября в 19:01
Очень хорошо действовал на поле...
Борислaв
Борислaв
18 сентября в 18:59
Согласен на все 100%
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