Клаудиньо поделился эмоциями от дебютного гола за «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями после победы в матче с «Рубином» (3:1) и своего дебютного гола за питерскую команду.

Я счастлив! В первую очередь потому, что мы победили, и потому что забил свой первый гол за «Зенит»! Я очень ждал его, старался отличиться, чтобы помочь команде одержать победу, и сегодня это наконец-то произошло.

Малком поддерживает меня с самого первого моего дня в «Зените», и это особенно заметно на поле, где он помогает мне показывать мою лучшую игру, а я — ему. И вместе мы будем помогать «Зениту» побеждать и брать чемпионский титул. Так что, повторюсь, я счастлив, и Малком тоже! Пусть этот гол станет первым из многих.

В самом начале матча было довольно прохладно, но как только прошли первые минуты, я разогрелся, привык и уже не замечал низкой температуры. Слава богу, даже непривычная погода не помешала мне забить, так что, надеюсь, и впредь климат не будет мешать мне помогать команде добиваться побед своими голами и результативными передачами.