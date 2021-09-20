ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Клаудиньо поделился эмоциями от дебютного гола за «Зенит»

20 сентября 2021, 23:35
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 3Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо поделился эмоциями после победы в матче с «Рубином» (3:1) и своего дебютного гола за питерскую команду.

Я счастлив! В первую очередь потому, что мы победили, и потому что забил свой первый гол за «Зенит»! Я очень ждал его, старался отличиться, чтобы помочь команде одержать победу, и сегодня это наконец-то произошло.

Малком поддерживает меня с самого первого моего дня в «Зените», и это особенно заметно на поле, где он помогает мне показывать мою лучшую игру, а я — ему. И вместе мы будем помогать «Зениту» побеждать и брать чемпионский титул. Так что, повторюсь, я счастлив, и Малком тоже! Пусть этот гол станет первым из многих.

В самом начале матча было довольно прохладно, но как только прошли первые минуты, я разогрелся, привык и уже не замечал низкой температуры. Слава богу, даже непривычная погода не помешала мне забить, так что, надеюсь, и впредь климат не будет мешать мне помогать команде добиваться побед своими голами и результативными передачами.

Все новости
Магнуссон: «Влашич счастлив в „Вест Хэме“, но скучает по друзьям в ЦСКА»
Сегодня, 15:55 Комментарии13
Тихонов: «Если бы кто-то стоял в очереди, Федун давно бы продал „Спартак“»
Сегодня, 12:07 Комментарии14
Джикия: «Дай бог, чтобы победная серия „Спартака“ продолжилась»
Сегодня, 11:11 Комментарии14
Бакаев — перед матчами сборной: «Я набрал хорошую форму»
Сегодня, 08:50 Комментарии13
Арсен Адамов: «Хотел бы всех поблагодарить»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Бикфалви: «„Урал“ не хочет быть внизу турнирной таблицы»
Вчера, 16:31 Комментарии8
Сортировать
Все комментарии
от себя добавлю
от себя добавлю
21 сентября в 13:00
Нам будет ОЧЕНЬ интересно послушать мнение клаудиньо после того как очередной раз порвут на взлете ТОРЧОК РПЛ.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
21 сентября в 05:40
Поздравляю с первым голом.
Gahi
Gahi
21 сентября в 03:53
Если продолжать так играть то и результаты будут лучше. Удачи
mihaluch
mihaluch
21 сентября в 03:44
Клаудиньо забитым мячом не ограничится.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
21 сентября в 00:11
Зенит на трансферном рынке был не очень активен. Клаудиньо — лишь один из двух игроков, приобретенных этим летом. Клуб выложил за 24-летнего бразильца 12 млн евро, и в принципе новичок уже показывает, что, возможно, это было сделано не зря. Его связка с Малкомом и Азмуном начинает проявлять себя, и это позволяет Зениту играть в более комбинационный футбол. Забыты "закидушки" на Дзюбу — теперь у Сергея Семака подвижная и умная атака. Конечно, над многими моментами еще предстоит работать, но прогресс явно заметен. Поздравляю Клаудиньо. Это был рубеж, и ты преодолел. Но это лишь один...
beefs
beefs
20 сентября в 23:53
С почином, так держать...
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
20 сентября в 23:49
Главное чтобы земляк не научил на больничный ходить))
протон
протон
20 сентября в 23:36
Если продолжит так играть, то уже летом уйдет в топ клуб за большие деньги
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100