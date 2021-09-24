Бериша пропустит около трёх месяцев после операции

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24 сентября 2021, 12:00

Полузащитник «Ахмата» будет восстанавливаться около трёх месяцев после операции на плечевом суставе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Ахмат» сообщил о травме футболиста 11 сентября. Бериша перенес операцию в одной из клиник Рима.