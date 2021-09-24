Бериша пропустит около трёх месяцев после операции

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша будет восстанавливаться около трёх месяцев после операции на плечевом суставе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Ахмат» сообщил о травме футболиста 11 сентября. Бериша перенес операцию в одной из клиник Рима.
Полузащитник грозненцев Бернард Бериша успешно перенёс операцию на плечевом суставе в одной из клиник Рима. Лечение и реабилитация продлится около трёх месяцев. Желаем Бернарду скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле! pic.twitter.com/Cm3qbW4KUj— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) September 24, 2021
Берише здоровья, болельщикам терпения.
Всем здоровья.
Берише здоровья, болельщикам терпения.
Всем здоровья.