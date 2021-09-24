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Бериша пропустит около трёх месяцев после операции

24 сентября 2021, 12:00

Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша будет восстанавливаться около трёх месяцев после операции на плечевом суставе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Ахмат» сообщил о травме футболиста 11 сентября. Бериша перенес операцию в одной из клиник Рима.

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Все комментарии
протон
протон
24 сентября в 17:47, ред.
Супер игрок.. Тяжело будет Ахмату без него
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
24 сентября в 13:37
Ключевой игрок для Ахмата,без него будет тяжко!
Cat01
Cat01
24 сентября в 12:35
Жаль не везёт... Здоровья
Leha-ha50
Leha-ha50
24 сентября в 12:29
Для Ахмата потеря Бериши - это более чем существенно. Ахмат с Беришей и без него - это разные команды. Бериша - это мотор команды, заводила, самый техничный и самый умный футболист команды. Его в данный момент команде очень не хватает. Но тут уж ничего не поделаешь, придется потерпеть без Бернарда. И не стоит форсировать лечение, чтобы не было рецидива. Думаю, к весенней части чемпионата Бернард подойдет во всеоружии .
Берише здоровья, болельщикам терпения.
Всем здоровья.
Djebrael
Djebrael
24 сентября в 12:07
Здоровья и быстрого восстановления
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
24 сентября в 12:01
Скорейшего ему восстановления...
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