Чилуэлл недоволен своей ролью в «Челси»

Защитник «Челси» Бенжамин Чилуэлл выразил недовольство касательно получаемого игрового времени в «Челси». Бывший игрок «Лестера» проиграл конкуренцию Маркосу Алонсо и является игроком запаса. Такое положение дел Чилуэлла не устраивает, и он хотел бы уйти в аренду уже зимой. Наставник «Челси» Томас Тухель не рассчитывает на игрока.
«Атлетико» и мадридский «Реал» были бы не против заполучить футболиста в свои ряды. «Челси» может полностью продать права на защитника примерно за 50 млн евро.
Похоже, Томас Тухель(после этих выступлений) вернул испанца в основу Челси, а Бену Чилуэллу не нашлось места в стартовом составе команды. При этом некоторые болельщики «синих» считают, что это два взаимозаменяемых игрока, которые будут попеременно появляться на футбольном поле в следующих матчах Челси. Но по моему не профессиональному мнению, Маркос Алонсо еще в силах конкурировать с более молодым Чилуэллом. Если Чилуэллу трудно, то этот вариант(аренда) хороший, но все равно конкурировать надо.
Похоже, Томас Тухель(после этих выступлений) вернул испанца в основу Челси, а Бену Чилуэллу не нашлось места в стартовом составе команды. При этом некоторые болельщики «синих» считают, что это два взаимозаменяемых игрока, которые будут попеременно появляться на футбольном поле в следующих матчах Челси. Но по моему не профессиональному мнению, Маркос Алонсо еще в силах конкурировать с более молодым Чилуэллом. Если Чилуэллу трудно, то этот вариант(аренда) хороший, но все равно конкурировать надо.