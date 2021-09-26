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Чилуэлл недоволен своей ролью в «Челси»

26 сентября 2021, 11:26

Защитник «Челси» Бенжамин Чилуэлл выразил недовольство касательно получаемого игрового времени в «Челси». Бывший игрок «Лестера» проиграл конкуренцию Маркосу Алонсо и является игроком запаса. Такое положение дел Чилуэлла не устраивает, и он хотел бы уйти в аренду уже зимой. Наставник «Челси» Томас Тухель не рассчитывает на игрока.

«Атлетико» и мадридский «Реал» были бы не против заполучить футболиста в свои ряды. «Челси» может полностью продать права на защитника примерно за 50 млн евро.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
26 сентября в 13:24
Пусть валит в Реал!
Romeo 777
Romeo 777
26 сентября в 12:31
Почти списанный Алонсо набрал крутую форму. Бэн после ЕВРО, поздно присоединился к команде, а когда приехал на сборы, там уже Алонсо набрал полный ход. Насколько его хватит это уже другой вопрос. А Чилуэлла продавать не станут, по ходу сезона вернётся в основу скорее всего.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
26 сентября в 12:02
В 1-м туре Маркос Алонсо забил красивый гол со штрафного в матче против Кристал Пэлас, а уже во 2-м туре защитник удачно сыграл против Арсенала.
Похоже, Томас Тухель(после этих выступлений) вернул испанца в основу Челси, а Бену Чилуэллу не нашлось места в стартовом составе команды. При этом некоторые болельщики «синих» считают, что это два взаимозаменяемых игрока, которые будут попеременно появляться на футбольном поле в следующих матчах Челси. Но по моему не профессиональному мнению, Маркос Алонсо еще в силах конкурировать с более молодым Чилуэллом. Если Чилуэллу трудно, то этот вариант(аренда) хороший, но все равно конкурировать надо.
mihaluch
mihaluch
26 сентября в 11:38
Всё это суета сует.
dimagas2
dimagas2
26 сентября в 11:30
Алонсо ТОП-арь)))
shlomo
shlomo
26 сентября в 11:30
Наверное это будет выход для него
STVA 1
STVA 1
26 сентября в 11:28
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