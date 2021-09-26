Чилуэлл недоволен своей ролью в «Челси»

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26 сентября 2021, 11:26

Защитник «Челси» выразил недовольство касательно получаемого игрового времени в «Челси». Бывший игрок «Лестера» проиграл конкуренцию и является игроком запаса. Такое положение дел Чилуэлла не устраивает, и он хотел бы уйти в аренду уже зимой. Наставник «Челси» Томас Тухель не рассчитывает на игрока.

«Атлетико» и мадридский «Реал» были бы не против заполучить футболиста в свои ряды. «Челси» может полностью продать права на защитника примерно за 50 млн евро.