ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ предлагает Мбаппе зарплату в размере 45 млн евро за сезон

28 сентября 2021, 09:56

Как сообщает Diario AS, нападающий Килиан Мбаппе до сих пор отвергает все предложения со стороны ПСЖ по продлению контракта.

Утверждается, что парижский клуб готов платить Мбаппе 45 млн евро за сезон, однако сам футболист отказывается от такого предложения.

Действующий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. Есть высокая вероятность, что Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».

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Все комментарии
протон
протон
28 сентября в 21:24
Вернется в Монако. Хотя там его Головин из состава вытеснит.
Ironigor
Ironigor
28 сентября в 12:24
Как сообщает Diario AS, нападающий Килиан Мбаппе до сих пор отвергает все предложения со стороны ПСЖ по продлению контракта.
Кому-то конечно же будет удивительно, что двадцати двух летний футболист отвергает столь внушительный контракт в сорок пять миллионов евро за один только сезон. Это огромные деньги 💰💰💰 , которые не могут себе позволить заработать другие топ футболисты. Но в этом отказе есть много но. Одно и думаю самое главное, о чём не раз говорил и сам Мбаппе, что его давняя детская мечта играть за команду мечты Реал. И он очень хочет этого добиться. У него даже по этому поводу уже был разговор с руководством Реала, Флорентино Пересом . Ещё один не решённый вопрос это отношения с Неймаром . Играть в команде где существуют координально не решенные проблемы естественно не комфортно. А футболист влюблённый в эту игр просто не станет играть в таких условиях. Вот он и стремится покинуть ПСЖ как можно быстрее и я думаю даже эти огромные деньги 💰💰💰 не станут преградой для достижения своей Мечты, перехода в Реал , если только какие нибудь подводные камни не всплывут . А я желаю ему все таки чтобы его мечта сбылась !!! Всем Добра !!!
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Nazi (раскрыть)
28 сентября в 11:21
Ты дружище сделал мой день , осталось только что бы болельщик Зенита так сказал мол пусть уходит отнёс и играет против всяких Мальрок 😂
Ливерпулище
Ливерпулище ответ Nazi (раскрыть)
28 сентября в 11:16, ред.
Ахахаха как будто бегать с Клермонами намного лучше ? Испания на втором Франция каком ? 6 что ли ? Так могут говорить болельщики АПЛ но не французской лиге . Их клубы хотя бы ЛЕ выигрывют.
Gahi
Gahi
28 сентября в 11:04
Видимо есть много причин что 22-летний игрок намерен покинуть клуб по окончания контракта. Одна из причин данного решения Мбаппе связана с его тяжелыми отношениями со спортивным директором ПСЖ Леонардо Араужо, вторая это разногласия с Неймаром которая не гласно продолжается по сегодняшний день. Руководство клуба ПСЖ всяческий старается договориться с Клианом Мбаппе и не последнюю попытку оставить в команде форварда предпринимает и сам владелец парижан Нассер Аль-Хелаифи готовый поднять сумму до 45 млн евро за сезон. Насколько это получиться у сторон договариваться очень сложно сказать, но время покажет кто сколько стоит и какова цена вопроса. Удачи
Zhgoon
Zhgoon
28 сентября в 10:45
Вот и весь ПСЖ. Сколько бабла не вбухай, сколько топ-игроков не подпиши, но игроки будут использовать его лишь как трамплин в лигу поинтереснее. Кто любит деньги, конечно, будут прибегать сюда и паразитировать, но весь футбол будет происходить где-то в другом месте.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
28 сентября в 10:43
Килиан стоит на своём...
46 млн....и все разговаривают в раздевалке исключительно на французском....))
STVA 1
STVA 1
28 сентября в 10:19
Мдяяя! Совсем все плохо!Чел не хочет играть за команду от слова совсем!Ну отпустите вы его!И почему то у меня стойкое чувство что он закончил прогрессировать!
sv_1969
sv_1969
28 сентября в 10:16
Больные на голову в руководстве!На хрена этому негру предлагать все больше и больше!
Nazi
Nazi
28 сентября в 10:09
Отпустите уже этого осла бегать с осусенами... :)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
28 сентября в 10:00
Ожидаемо, они скоро и 100 предложат.
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