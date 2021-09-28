ПСЖ предлагает Мбаппе зарплату в размере 45 млн евро за сезон

Как сообщает Diario AS, нападающий Килиан Мбаппе до сих пор отвергает все предложения со стороны ПСЖ по продлению контракта.
Утверждается, что парижский клуб готов платить Мбаппе 45 млн евро за сезон, однако сам футболист отказывается от такого предложения.
Действующий контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до лета 2022 года. Есть высокая вероятность, что Мбаппе продолжит карьеру в «Реале».
Кому-то конечно же будет удивительно, что двадцати двух летний футболист отвергает столь внушительный контракт в сорок пять миллионов евро за один только сезон. Это огромные деньги 💰💰💰 , которые не могут себе позволить заработать другие топ футболисты. Но в этом отказе есть много но. Одно и думаю самое главное, о чём не раз говорил и сам Мбаппе, что его давняя детская мечта играть за команду мечты Реал. И он очень хочет этого добиться. У него даже по этому поводу уже был разговор с руководством Реала, Флорентино Пересом . Ещё один не решённый вопрос это отношения с Неймаром . Играть в команде где существуют координально не решенные проблемы естественно не комфортно. А футболист влюблённый в эту игр просто не станет играть в таких условиях. Вот он и стремится покинуть ПСЖ как можно быстрее и я думаю даже эти огромные деньги 💰💰💰 не станут преградой для достижения своей Мечты, перехода в Реал , если только какие нибудь подводные камни не всплывут . А я желаю ему все таки чтобы его мечта сбылась !!! Всем Добра !!!
Кому-то конечно же будет удивительно, что двадцати двух летний футболист отвергает столь внушительный контракт в сорок пять миллионов евро за один только сезон. Это огромные деньги 💰💰💰 , которые не могут себе позволить заработать другие топ футболисты. Но в этом отказе есть много но. Одно и думаю самое главное, о чём не раз говорил и сам Мбаппе, что его давняя детская мечта играть за команду мечты Реал. И он очень хочет этого добиться. У него даже по этому поводу уже был разговор с руководством Реала, Флорентино Пересом . Ещё один не решённый вопрос это отношения с Неймаром . Играть в команде где существуют координально не решенные проблемы естественно не комфортно. А футболист влюблённый в эту игр просто не станет играть в таких условиях. Вот он и стремится покинуть ПСЖ как можно быстрее и я думаю даже эти огромные деньги 💰💰💰 не станут преградой для достижения своей Мечты, перехода в Реал , если только какие нибудь подводные камни не всплывут . А я желаю ему все таки чтобы его мечта сбылась !!! Всем Добра !!!