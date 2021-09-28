ПСЖ предлагает Мбаппе зарплату в размере 45 млн евро за сезон

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28 сентября 2021, 09:56

Как сообщает Diario AS, нападающий до сих пор отвергает все предложения со стороны ПСЖ по продлению контракта.

Утверждается, что парижский клуб готов платить Мбаппе 45 млн евро за сезон, однако сам футболист отказывается от такого предложения.