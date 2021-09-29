«Ливерпуль» подписал контракт с 17-летним воспитанником академии клуба

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29 сентября 2021, 16:44

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании профессионального контракта с воспитанником академии клуба .

17-летний полузащитник числился в академии мерсисайдцев с шести лет.

О сроках контракта с игроком не сообщается.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов потратить 117 млн евро на другого молодого английского игрока.