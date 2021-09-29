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«Ливерпуль» подписал контракт с 17-летним воспитанником академии клуба

29 сентября 2021, 16:44

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании профессионального контракта с воспитанником академии клуба Исааком Мабайей.

17-летний полузащитник числился в академии мерсисайдцев с шести лет.

О сроках контракта с игроком не сообщается.

«Ливерпуль» подписал контракт с 17-летним воспитанником академии клуба

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов потратить 117 млн евро на другого молодого английского игрока.

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin ответ Gor Ter-Aristacessian (раскрыть)
30 сентября в 18:59
Это получается парень играет на позиции Трента... Не уж то реально в Реал уйдет?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
29 сентября в 18:38
Пойдёт по арендам!
sbk
sbk
29 сентября в 17:29
Но Аспас в этом матче на 73 мин. не забил пенальти. И счет становится уже таким:(2-1-2=-1)х2=-2. По двум игрокам5+(-2)= 3. И это только 442 очка для МЕРВ.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
29 сентября в 17:27
удачи и успехов с Ливерпулем!
sbk
sbk
29 сентября в 17:23
Прошу админа пояснить ситуацию с определением 10-го места общего списка. На утро 27.09 разрыв между командами МЕРВ и sbk2 составлял 6 очков(соответственно 439 и 433 в пользу первой), в конце 27.09 - 3 очка(446 и 443). Т.о. моя команда за этот день получила 10,а у оппонента- 7. По моей команде у меня вопросов нет,а по другой есть. Там в этот день играли Аспас(К) и Мина. Мина законно получил 5,а с Аспасом давайте считать. По ссылке по нему: 1ЖК. Т.к. он капитан,то (2-1=1)х2=2. Так я вижу ваш расчет.
shlomo2
shlomo2
29 сентября в 17:06
Что то он выглядит не на 17 лет....
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
29 сентября в 16:59
17-летний парень из Престона ходит в Академию с шести лет.
Мабая ворвался в команду U18 в прошлом сезоне в 16-летнем возрасте и изначально был задействован в качестве широкого полузащитника.
Смена в середине сезона привела к тому, что он перешел на крайнего защитника, где его способность подавать вперед в качестве атакующего варианта была впечатляющей, и в этом сезоне он играл на позиции правого защитника в составе U18 Марка Бриджа-Уилкинсона. Мабая также получил признание Англии на уровнях до 15 и 16 лет. Перспектива для будущего. Удачи,
Вернувшийся_Князь
Вернувшийся_Князь
29 сентября в 16:56
Жалко парня. Чемпионом может и не стать, учитывая, что через 30 лет ему уже будет 47😂😂😂😂
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
29 сентября в 16:45
Отлично для паренька...
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