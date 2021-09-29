«Ливерпуль» подписал контракт с 17-летним воспитанником академии клуба

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании профессионального контракта с воспитанником академии клуба Исааком Мабайей.
17-летний полузащитник числился в академии мерсисайдцев с шести лет.
О сроках контракта с игроком не сообщается.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов потратить 117 млн евро на другого молодого английского игрока.
Мабая ворвался в команду U18 в прошлом сезоне в 16-летнем возрасте и изначально был задействован в качестве широкого полузащитника.
Смена в середине сезона привела к тому, что он перешел на крайнего защитника, где его способность подавать вперед в качестве атакующего варианта была впечатляющей, и в этом сезоне он играл на позиции правого защитника в составе U18 Марка Бриджа-Уилкинсона. Мабая также получил признание Англии на уровнях до 15 и 16 лет. Перспектива для будущего. Удачи,
Мабая ворвался в команду U18 в прошлом сезоне в 16-летнем возрасте и изначально был задействован в качестве широкого полузащитника.
Смена в середине сезона привела к тому, что он перешел на крайнего защитника, где его способность подавать вперед в качестве атакующего варианта была впечатляющей, и в этом сезоне он играл на позиции правого защитника в составе U18 Марка Бриджа-Уилкинсона. Мабая также получил признание Англии на уровнях до 15 и 16 лет. Перспектива для будущего. Удачи,