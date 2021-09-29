Влахович просит зарплату в размере 5.5 млн евро, «Фиорентина» даёт 4 млн

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29 сентября 2021, 15:26

Источник со ссылкой на La Nazione сообщает, что «Фиорентина» и нападающий продолжают переговоры по продлению контракта.

Утверждается, что игрок, на которого претендует «Тоттенхэм», просит зарплату в размере 5.5 млн евро за сезон плюс 4 млн комиссионных. Флорентийский клуб же предлагает только 4 млн за сезон и 2.5 млн комиссионных.