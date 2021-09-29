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Влахович просит зарплату в размере 5.5 млн евро, «Фиорентина» даёт 4 млн

29 сентября 2021, 15:26

Источник со ссылкой на La Nazione сообщает, что «Фиорентина» и нападающий Душан Влахович продолжают переговоры по продлению контракта.

Утверждается, что игрок, на которого претендует «Тоттенхэм», просит зарплату в размере 5.5 млн евро за сезон плюс 4 млн комиссионных. Флорентийский клуб же предлагает только 4 млн за сезон и 2.5 млн комиссионных.

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Все комментарии
протон
протон
29 сентября в 17:07
Алексашке тоже наверное тыщенку накинули)))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
29 сентября в 16:01
Влаховичу предлагали перейти в клуб способный удовлетворить его финансовые запросы....
Коль остался...то играй за деньги которые способен тебе платить твой нынешний клуб...
ДАША Д
ДАША Д
29 сентября в 15:54
Тут до договоренности очень далеко.
ЮЗИК
ЮЗИК
29 сентября в 15:34
Так они его не удержат
ОПС
ОПС
29 сентября в 15:31
Будут торговаться и что нибудь получится.
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