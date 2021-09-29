Только два игрока «Фиорентины» получают зарплату больше, чем Кокорин

1632937425

29 сентября 2021, 20:43

Стала известна зарплата, которую в «Фиорентине» получает нападающий .

Заработная плата российского форварда составляет 1,8 млн евро в год. Такой же оклад у , и . Больше Кокорина в «Фиорентине» получают только (2,2 млн) и (2,5 млн). Лучший бомбардир «фиалок» зарабатывает 1 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл в составе «Фиорентины» в Серии А всего 14 минут. Первый раз в этом сезоне россиянин появился на поле в матче 4-го тура чемпионата Италии.