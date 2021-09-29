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Только два игрока «Фиорентины» получают зарплату больше, чем Кокорин

29 сентября 2021, 20:43

Стала известна зарплата, которую в «Фиорентине» получает нападающий Александр Кокорин.

Заработная плата российского форварда составляет 1,8 млн евро в год. Такой же оклад у Николаса Гонсалеса, Лукаса Торрейры и Софьяна Амрабата. Больше Кокорина в «Фиорентине» получают только Хосе Кальехон (2,2 млн) и Никола Миленкович (2,5 млн). Лучший бомбардир «фиалок» Душан Влахович зарабатывает 1 млн евро в год.

В нынешнем сезоне Кокорин провёл в составе «Фиорентины» в Серии А всего 14 минут. Первый раз в этом сезоне россиянин появился на поле в матче 4-го тура чемпионата Италии.

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Все комментарии
Serg_Diamond
Serg_Diamond
30 сентября в 19:11
Гениальный трансфер
4RT
4RT
30 сентября в 07:26
Он там общак держит
112910415
112910415
30 сентября в 07:22
обидно, что кто-то больше получает
radone
radone
30 сентября в 03:21
Ну это явно какая-то схема с распилом... я даже не знаю, радоваться, что наши лоханули Фиорентину или расстраиваться, что наши даже за рубежом творят такое
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
30 сентября в 02:37
Да как они посмели...
nikoladolgov
nikoladolgov
29 сентября в 23:50
А в Зените и Спартаке Кокоша получал раза в два побольше !
youtomee
youtomee
29 сентября в 23:25
В смысле "стала известна"?) Когда он туда переходил, такая сумма и была указана, она всем давно известна
протон
протон
29 сентября в 23:20
Уникальный талант у человека получать деньги
Красава Сашка, отдыхает в Италии
Он по разводу Мавроди переплюнул. Ну хорошо федун, ротенберг да итальяшки оплачивали дармоеда.
minai
minai
29 сентября в 22:36
Не удивлюсь, если Капелло с ним в доле.
Leha-ha50
Leha-ha50
29 сентября в 22:24
Уверен , что в Фиорентине уже проклинают Манчини и Капелло за их протекцию Саши Кокорина. Так шикарно устроится не каждому дано. Тут разве что Бэйл с Азаром могут с Сашей посоревноваться, но эти то хоть играют периодически. А Саша решил не играть и держит слово. Какой футбол , когда вокруг такая красота , кафешки ....с прикрученными к полу стульями, пляжи , шикарная личная палата в лазарете. Не жизнь , а малина.
Учитесь господа, как надо устраиваться на "работу".
Всем здоровья.
Gahi
Gahi
29 сентября в 21:52
Самые золотые минуты в футболе. Удачи
andrefino13
andrefino13
29 сентября в 21:46
Закончит карьеру футболиста, создаст бренд :Стиральная машина Кокорин, малютка Кокоша, поле для названий огромное... Можно сантехнику, к примеру стульчак пак..
zooveterinar
zooveterinar
29 сентября в 21:45
Недотянул немного своим безумным мастерством Саня!!! Ну ничего ,он еще молодой все впереди!!!!
pomor45
pomor45
29 сентября в 21:45
За минуту на поле Кокорин получает в разы больше любой звезды в мире.
Конь 666
Конь 666
29 сентября в 21:43
Дальше Сочи - Оренбург - Знамя труда - Звезда Пермь и усё. Пока-пока вечно "подающий надежды и перспективный" юноша. Зажравшийся вечно таллантливый бездарь
cska1948
cska1948
29 сентября в 21:42
Ну что можно сказать? Молодец! Не каждому дано ТАК устроится!
particular
particular
29 сентября в 21:30
Эти двое получают, а Саша зарабатывает :)
Заодно, у остальных игроков есть стимул стремится к высотам мастерства заезжего гастролёра :)))
SHMEL258
SHMEL258
29 сентября в 21:26
Не беспокойте Сашу, у него всё хорошо.
ermak6848
ermak6848
29 сентября в 21:24
Шура баломутоФФ - неплохо пристроился
berda2003
berda2003
29 сентября в 21:22
а кому откат не признается никогда или сдаст, когда нажрётся?
Ravshan878
Ravshan878 ответ Comentarios (раскрыть)
29 сентября в 21:22
Золотые слова от Феди.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
29 сентября в 21:21
С учетом того, что он проводит на поле минуты, есть смысл посчитать стоимость его рабочей минуты, поделив 1,8 млн евро на число минут, которых вряд ди больше 100 за сезон наберется. Получится ооооочень приличная сумма. Золотая минута Коко!!!!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
29 сентября в 21:18
Уважают его в клубе
Пепс
Пепс
29 сентября в 21:14
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    29 сентября в 21:12
    Кокорин не получает заработную плату. З/п - это зарабОтанная плата. А Кокорину не понятно за что деньги дарят. Так и не понял итальянцев. Ладно, когда такое происходит в клубах РПЛ - там и откаты и распилы и прочие полезные сторонам действия. Но итальянцев попросту кинули, всучив гнилое яблоко под видом спелого.
    Zhgoon
    Zhgoon
    29 сентября в 21:10
    Как вообще подобное произошло? Я думал, Райола можно продать свою покойную бабушку в любой клуб, а тут кое-кто и его переплюнул.
    Caniggia
    Caniggia
    29 сентября в 21:09
    В определённом смысле за нашего Кокошу можно испытать чувство гордости. Лохотрон и развод по-русски! Флоренция в недоумении и шоке!
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    29 сентября в 21:09
    Влахович ему в подметки не годится
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    29 сентября в 21:05
    Как же он развёл фиалок...
    1bear
    1bear
    29 сентября в 21:04
    Кокорин - молодчага !!! главное теперь "досидеть" до конца контракта
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