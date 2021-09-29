Только два игрока «Фиорентины» получают зарплату больше, чем Кокорин

Стала известна зарплата, которую в «Фиорентине» получает нападающий Александр Кокорин.
Заработная плата российского форварда составляет 1,8 млн евро в год. Такой же оклад у Николаса Гонсалеса, Лукаса Торрейры и Софьяна Амрабата. Больше Кокорина в «Фиорентине» получают только Хосе Кальехон (2,2 млн) и Никола Миленкович (2,5 млн). Лучший бомбардир «фиалок» Душан Влахович зарабатывает 1 млн евро в год.
В нынешнем сезоне Кокорин провёл в составе «Фиорентины» в Серии А всего 14 минут. Первый раз в этом сезоне россиянин появился на поле в матче 4-го тура чемпионата Италии.
Красава Сашка, отдыхает в Италии
Он по разводу Мавроди переплюнул. Ну хорошо федун, ротенберг да итальяшки оплачивали дармоеда.
Красава Сашка, отдыхает в Италии
Он по разводу Мавроди переплюнул. Ну хорошо федун, ротенберг да итальяшки оплачивали дармоеда.
Учитесь господа, как надо устраиваться на "работу".
Всем здоровья.
Учитесь господа, как надо устраиваться на "работу".
Всем здоровья.
Заодно, у остальных игроков есть стимул стремится к высотам мастерства заезжего гастролёра :)))
Заодно, у остальных игроков есть стимул стремится к высотам мастерства заезжего гастролёра :)))