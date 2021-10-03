ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниФранция. Лига 1 2021/2022

Головин травмировался в игре с «Бордо»

вчера, 18:28
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 0Логотип футбольный клуб БордоБордоМатч завершен

Хавбек «Монако» Александр Головин получил повреждение во время матча 9-го тура Лиги 1 с «Бордо».

Подробности травмы пока неизвестны. Вероятно, что теперь игрок пропустит грядущие поединки отборочного цикла ЧМ-22.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:24
Плохая новость и удар по Георгиевичу.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:51
Блин, ну вот только этого не хватало? Неужели и без Головина? Это уже серьёзно и очень плохо будет!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:40
Вот это к некстати.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:27
здорвья парню! Потеря
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:22
Ну хоть победили.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:19
Что-то не хочет народ в сборную ехать...
Cat01
Cat01
вчера в 19:19
Кто будет играть за сборную?
протон
протон
вчера в 19:03
Похоже, Карпину придется сборную из Ф нЛ собирать.
shlomo
shlomo
вчера в 18:59
Это уже не смешно.... а кто будет играть в сборной?????
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:57
Здоровья пацану.
так и придется Джикии и Бакаеву тащить
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 18:54
Какой-то злой рок висит над игроками сборной. Скоро футболисты начнут бояться вызова.
mihaluch
mihaluch
вчера в 18:54
Лишь бы повреждение было не серьёзное.
David Young
David Young ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 18:46
Здравствуйте. Разбираемся с этой проблемой.
88_DEIVID
88_DEIVID
вчера в 18:44
Да и Бог с ним.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:31
Сборная в опасности...
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:29
Ещё один сборник, что за ёклмнейка ?
Скорейшего выздоровления.
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