Головин травмировался в игре с «Бордо»

Хавбек «Монако» Александр Головин получил повреждение во время матча 9-го тура Лиги 1 с «Бордо».
Подробности травмы пока неизвестны. Вероятно, что теперь игрок пропустит грядущие поединки отборочного цикла ЧМ-22.
Хавбек «Монако» Александр Головин получил повреждение во время матча 9-го тура Лиги 1 с «Бордо».
Подробности травмы пока неизвестны. Вероятно, что теперь игрок пропустит грядущие поединки отборочного цикла ЧМ-22.
так и придется Джикии и Бакаеву тащить
так и придется Джикии и Бакаеву тащить
Скорейшего выздоровления.
Скорейшего выздоровления.