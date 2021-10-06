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Дзюба: «Сейчас я кайфую от футбола»

06 октября 2021, 10:17

Форвард «Зенита» Артём Дзюба порассуждал о грядущих поединках своей команды в Лиге чемпионов и РПЛ.

Матчи с «Ювентусом» и «Динамо»? У нас большой насыщенный график, тем прекрасен любой вид спорта. Ты наслаждаешься каждым мгновением, потому что понимаешь, что рано или поздно это закончится. Поэтому я с улыбкой воспринимаю любые вызовы.

Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с «Химками» я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился. Подумал, может, это всё? А потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно, исходя результатов. Жить прошлым уже не надо, всё пережили.

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06 октября Комментарии12
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Все комментарии
MIvan
MIvan ответ Locomotive Breath (раскрыть)
вчера в 17:07, ред.
Может я не прав, но у меня сложилось впечатление, что Карпин решил в очередной раз "пройтись" по Дзюбе, для чего и включил в расширенный список. Дзюба это упредил, но может это как раз и поможет найти более достойных.
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ MIvan (раскрыть)
06 октября в 22:30
Разве не отказывался?))) Дезуха что ли просочилась?) Ну если это не отказ, тогда Мао родился в Гондурасе).
А Смолов хоть подвижное полено. Результаты покажут, чего стоит сборная Карпина. Осталось немного подождать.
Kosmos58
Kosmos58
06 октября в 21:48
В большой теннис играет ... Береги руку, Дзюба!
13 RUS
13 RUS
06 октября в 18:11
Дельфин гол забил и все, опять запел
Рязань 062
Рязань 062
06 октября в 17:28
есть одно верное средство, прекратить пиарить эту золоторучку. карпин, с ребятами должен выиграть все оставшиеся игры и тогда все сразу забудут про буратино. у нас будут новые герои. гораздо лучше и не такие ....... де...ы
Правдолюб 58
Правдолюб 58 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
06 октября в 17:08
разве про соболева статья?
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
ВСЕГДА ЗА СПАРТАК
06 октября в 16:05
И слюни тоже пускает кайфуя? Не верю, пусть покажет.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ David Young (раскрыть)
06 октября в 15:55, ред.
И еще, Давид, последнее, что хотелось сказать Вам, слышал, не знаю правда или нет, что хотят закрыть все лиги. Я давно здесь. Знаешь к чему это приведет? Просто те люди, что в лигах, многие просто не хотят общения с неадекватами в силу своей воспитанности и возраста. Закроете лиги, процентов 30 уйдут с соккера и созадут группы, ну например в Ватцапе, там и модераторов нет и видео можно скидывать, простор одним словом.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ David Young (раскрыть)
06 октября в 15:37, ред.
Давид, вот давно хочу Вас спросить, ну вот почему в некоторых комментах прямо идет оскорбление и все им сходит с рук, а некоторых за самое безобидное баните. Сразу скажу я не лезу в монастырь чужой, просто любопытно.
Рязань 062
Рязань 062
06 октября в 15:33
как же он надоел...этот пропиаренный футболист . уровня ПФЛ...слишком много его везде стало.
протон
протон ответ beefs (раскрыть)
06 октября в 15:23, ред.
да, только вот пусть на телефон не снимает))
протон
протон
06 октября в 15:22
Дзюба получил всего 20 дней отдыха в летнее межсезонье за последние три года: это наименьший показатель среди всех футболистов мира
Вот и одна из причин плохой формы на старте сезона. Для сравнения у Рубена Диаша, который идет вторым в списке самых загруженных футболистов мира за последние три года, было 33 дня отдыха.
Так что пора Артему и отдохнуть от сборных. И так последние годы он пахал наизнос.
36f2ynxjjawr
36f2ynxjjawr
06 октября в 15:08
Только видос кайфования лучше не выкладывай
112910415
112910415
06 октября в 14:51
да и пускай себе ...
berda2003
berda2003
06 октября в 13:14
из всего бреда ясно, что он хочет в сборную и пытается исправить ситуацию, а позвонить, извиниться и попроситься в сборную, гордость 56а не позволяет...
David Young
David Young ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
06 октября в 13:03
На основании чего Вы так называете его и почему Вы считаете возможным это делать с точки зрения морали?
88_DEIVID
88_DEIVID
06 октября в 13:02
Кайфует он явно от чего-то другого.
David Young
David Young ответ MIvan (раскрыть)
06 октября в 13:01
Я говорю об этом в контексте отрицания что это стоит обсуждать, замечу что ни капли шутливости в моём комментарии нет, как и издевательств над этим футболистом, плюс я никак не обозначил чем именно он добыл себе дурную славу. Я не сторонник бесконечных битв против каких-либо подобных реакций общества на что-то такое, но изредка можно усомниться в правильности и продуктивности обсуждения таких вещей, не исключено что небольшое количество человек взглянет на это хотя бы немного по-другому, не конкретно ввиду моих слов, а оттого что я помог им самим дойти до вывода который поменял их взгляд на это.
MIvan
MIvan ответ Locomotive Breath (раскрыть)
06 октября в 12:59
Дзюба не отказывался от сборной, его просто туда не звали, так для приличия в расширенный список. Если бы Карпин хотел, то взял. Он же взял в сборную полено по имени Смолов... хотя я против Дзюбы в сборной, как и в Зените.
протон
протон
06 октября в 12:59
надеть майку сборной страны для каждого действительно считалось высшей честью. Добиваясь и отстаивая ее, мы же не на словах костьми ложились.“ — Виктор Владимирович Понедельник
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 октября в 12:59
Был пи...ром им и останется.
MIvan
MIvan ответ David Young (раскрыть)
06 октября в 12:56
Тогда зачем говорите?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
06 октября в 12:54
От кайфа у него мазоли.Думаю,как и Бузова он свою душу продал Дъяволу,поэтому еще долго будет продолжаться о нем писать,говоритьюобсуждать итд итп.
Бесовское бревно и больше ничего,пустое место,жалкий тип.
Рязань 062
Рязань 062
06 октября в 12:52
интересно, а отчего он кайфует больше ? но все видят что руками у него лучше получается играть чем ногами...
David Young
David Young ответ MopkoBHuk (раскрыть)
06 октября в 12:15
К сожалению это стало достоянием общественности, но лучше об этом вообще не говорить. Чёрный пиар тоже пиар, плюс я такое отношу к вещам о которым следует в принципе очень мало говорить, если вообще говорить.
MopkoBHuk
MopkoBHuk ответ Федор Паршунин (раскрыть)
06 октября в 12:13
Мы то знает от чего на самом деле кайфует Дзюба
MopkoBHuk
MopkoBHuk
06 октября в 12:12
Как будто Бузову послушал
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
06 октября в 12:09
дзюба ловит кайф и ему теперь не до Сборной...). Скоро в сетях опять увидим кайфующего дзюбу...))
ZIBO rock
ZIBO rock
06 октября в 12:09
Как забьет гол так начинает балаболить!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Бубнин (раскрыть)
06 октября в 12:05
нерукоблудов не бывает, а вот капитанов сборной, неконтролилующих руки и отверстия еденицы(а)
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