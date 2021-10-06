Дзюба: «Сейчас я кайфую от футбола»

Форвард «Зенита» порассуждал о грядущих поединках своей команды в Лиге чемпионов и РПЛ .

Матчи с «Ювентусом» и «Динамо»? У нас большой насыщенный график, тем прекрасен любой вид спорта. Ты наслаждаешься каждым мгновением, потому что понимаешь, что рано или поздно это закончится. Поэтому я с улыбкой воспринимаю любые вызовы.

Сейчас я кайфую от футбола. Первые дни после Евро меня подкосили, в первой игре сезона с «Химками» я не ощутил никакого драйва, как будто отмучился. Подумал, может, это всё? А потом понял, что без футбола я пока не могу. И сейчас это видно, исходя результатов. Жить прошлым уже не надо, всё пережили.