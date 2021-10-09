ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Дюков оценил игру сборной России в матче со словаками

вчера, 08:37
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков после победы национальной команды над Словакией (1:0) в рамках матча квалификационного раунда к ЧМ-2022 отметил прогресс в работе Валерия Карпина на посту наставника сборной:

Игра была сложной, по качеству игры есть вопросы. Существуют кадровые проблемы, важно было победить, это нам удалось. Вижу прогресс в работе Карпина. Сегодня мы могли наблюдать, как он оперативно реагирует на игровые ситуации, вносит изменения, это радует.

Россияне набрали 16 баллов в группе H и по разнице забитых и пропущенных уступают первое место сборной Хорватии.

11 октября Россия сыграет со Словенией, Хорватия сразится со Словакией.

Все новости
Карпин: «Всё, что не получилось со Словакией — полностью моя вина"
Сегодня, 20:03 Комментарии20
Сенников: «Со словенцами будет играть чуть легче, чем со словаками»
Сегодня, 19:49 Комментарии5
Бийол: «Буду счастлив, если мы обыграем Россию»
Сегодня, 19:25 Комментарии9
Андронов — о Гисдоле: «Моё сочувствие болельщикам „Локомотива“»
Сегодня, 19:09 Комментарии15
Калиниченко о Гисдоле: «Поражений у него в карьере больше, чем побед»
Сегодня, 16:45 Комментарии10
Боярский: «Не ставлю на то, что „Зенит“ проиграет „Ювентусу“»
Сегодня, 16:13 Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 20:09
"Я его слепила из того, что было..." Трудно всерьёз было ожидать большего от сборной. Спасибо за 3 очка.
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 11:22
Вот пока всякие индюковы будут управлять футболом, так и будет он в полной опе.
Землянин
Землянин
вчера в 09:44, ред.
Кроме Джикии кто-то из основной обоймы был ❓Кудряшов, может ещё и Юру Жиркова позовём 🎃
Пока результат положительный при таких кадровых потерях и 4 матчах у руля, думать нужно о будущем, а эта игра забудется, а результат останется 🤗 У Стаса сколько времени было на разгон, 2 года слишним не участвовали ни в каких отборах и турнирах, тут сразу результат нужно давать и контракт на полгода. Ни один специалист не пойдёт на такие условия и на такую расстрельную должность. А кто и приходил, до сих пор плюются, зато Капеллам на 5 лет контракты сразу выписывали его будущим поколеням старость обеспечивали 🎃
112910415
112910415
вчера в 09:31
качества не обнаружено, к сожалению
nubom
nubom
вчера в 09:22
....основные тезисы для отчета "наверху"...
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:00
Кроме результата радоваться к сожалению больше нечем
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 08:56
Игра была ужасная, результат получился прекрасный.
particular
particular
вчера в 08:55
Запредельная ахинея в исполнении Дюкова :(
LOpp
LOpp
вчера в 08:42
Сборная без Дзюбы играла из рук вон плохо.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:39
вот кому то лучше молчать в тряпочку а не сыпать заезженными фразами
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100