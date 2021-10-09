Дюков оценил игру сборной России в матче со словаками

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вчера, 08:37

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков после победы национальной команды над Словакией (1:0) в рамках матча квалификационного раунда к ЧМ -2022 отметил прогресс в работе на посту наставника сборной:

Игра была сложной, по качеству игры есть вопросы. Существуют кадровые проблемы, важно было победить, это нам удалось. Вижу прогресс в работе Карпина. Сегодня мы могли наблюдать, как он оперативно реагирует на игровые ситуации, вносит изменения, это радует.

Россияне набрали 16 баллов в группе H и по разнице забитых и пропущенных уступают первое место сборной Хорватии.

11 октября Россия сыграет со Словенией, Хорватия сразится со Словакией.