Дюков оценил игру сборной России в матче со словаками

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков после победы национальной команды над Словакией (1:0) в рамках матча квалификационного раунда к ЧМ-2022 отметил прогресс в работе Валерия Карпина на посту наставника сборной:
Игра была сложной, по качеству игры есть вопросы. Существуют кадровые проблемы, важно было победить, это нам удалось. Вижу прогресс в работе Карпина. Сегодня мы могли наблюдать, как он оперативно реагирует на игровые ситуации, вносит изменения, это радует.
Россияне набрали 16 баллов в группе H и по разнице забитых и пропущенных уступают первое место сборной Хорватии.
11 октября Россия сыграет со Словенией, Хорватия сразится со Словакией.
Пока результат положительный при таких кадровых потерях и 4 матчах у руля, думать нужно о будущем, а эта игра забудется, а результат останется 🤗 У Стаса сколько времени было на разгон, 2 года слишним не участвовали ни в каких отборах и турнирах, тут сразу результат нужно давать и контракт на полгода. Ни один специалист не пойдёт на такие условия и на такую расстрельную должность. А кто и приходил, до сих пор плюются, зато Капеллам на 5 лет контракты сразу выписывали его будущим поколеням старость обеспечивали 🎃
Пока результат положительный при таких кадровых потерях и 4 матчах у руля, думать нужно о будущем, а эта игра забудется, а результат останется 🤗 У Стаса сколько времени было на разгон, 2 года слишним не участвовали ни в каких отборах и турнирах, тут сразу результат нужно давать и контракт на полгода. Ни один специалист не пойдёт на такие условия и на такую расстрельную должность. А кто и приходил, до сих пор плюются, зато Капеллам на 5 лет контракты сразу выписывали его будущим поколеням старость обеспечивали 🎃