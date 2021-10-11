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Икарди не перейдёт в «Ньюкасл» из-за своей жены

вчера, 20:00

После появления у «Ньюкасла» новых владельцев английский клуб заинтересовался лучшими футболистами мира.

В список трансферных целей «сорок» попал нападающий ПСЖ Мауро Икарди, однако по словам агента Габриэле Джуффриды, который помогал осуществить переход аргентинца из «Интера» в парижский клуб, футболист не собирается покидать ПСЖ. Причиной является его супруга Ванда Нара.

Уехать из Парижа не входит в планы Мауро и Ванды. Это последнее, чего они хотят. Я не думаю, что Мауро в ближайшее время перейдёт в другой клуб.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 17:18
шейхи не хотят отпускать Нару.
112910415
112910415
сегодня в 08:22
как же так, Ванда ?!
ЛЧ брать надо !
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 20:52
Все жены через неделю:
— Мы не хотим жить в замке - мы любим пляж!
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:48
Лучше синица в руках
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:43
То дело жёны русских декабристов !
Это вам не по Парижу гулять и лясы 💰 точить !!!)
протон
протон
вчера в 20:40
вот новости пойдут: сейчас любого футоблиста топ 100 можно задавать вопросы на тему а что если Ньюкасл захочет его купить... можно мусолить и копипастить новости пачками.. Кстати Райола уже в своем стандартном ответе наверно добавил слово: моего клиента могут себе позволить только ПСЖ. Сити и Ньюкасл
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:10
Семья и в Париже неплохо кормится.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 20:01
Семья - это важно.
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