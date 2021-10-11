Икарди не перейдёт в «Ньюкасл» из-за своей жены

После появления у «Ньюкасла» новых владельцев английский клуб заинтересовался лучшими футболистами мира.
В список трансферных целей «сорок» попал нападающий ПСЖ Мауро Икарди, однако по словам агента Габриэле Джуффриды, который помогал осуществить переход аргентинца из «Интера» в парижский клуб, футболист не собирается покидать ПСЖ. Причиной является его супруга Ванда Нара.
Уехать из Парижа не входит в планы Мауро и Ванды. Это последнее, чего они хотят. Я не думаю, что Мауро в ближайшее время перейдёт в другой клуб.
ЛЧ брать надо !
ЛЧ брать надо !
— Мы не хотим жить в замке - мы любим пляж!
— Мы не хотим жить в замке - мы любим пляж!
Это вам не по Парижу гулять и лясы 💰 точить !!!)
Это вам не по Парижу гулять и лясы 💰 точить !!!)