Икарди не перейдёт в «Ньюкасл» из-за своей жены

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вчера, 20:00

После появления у «Ньюкасла» новых владельцев английский клуб заинтересовался лучшими футболистами мира.

В список трансферных целей «сорок» попал нападающий ПСЖ , однако по словам агента Габриэле Джуффриды, который помогал осуществить переход аргентинца из «Интера» в парижский клуб, футболист не собирается покидать ПСЖ . Причиной является его супруга Ванда Нара.