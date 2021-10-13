Роналду забил десятый хет-трик в составе сборной Португалии

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сегодня, 00:25

Нападающий сборной Португалии отправил три мяча в ворота сборной Люксембурга (5:0) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Таким образом, КриРо оформил свой 10-й хет-трик в футболке национальной команды и 58-й в карьере (1 за «Манчестер Юнайтед», 44 за «Реал» и 3 за «Ювентус»).

Напомним, что Люксембург является любимой сборной Роналду. Криштиану отправил в ворота национальной команды этой страны уже 9 голов за свою карьеру.