Роналду забил десятый хет-трик в составе сборной Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отправил три мяча в ворота сборной Люксембурга (5:0) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.
Таким образом, КриРо оформил свой 10-й хет-трик в футболке национальной команды и 58-й в карьере (1 за «Манчестер Юнайтед», 44 за «Реал» и 3 за «Ювентус»).
Напомним, что Люксембург является любимой сборной Роналду. Криштиану отправил в ворота национальной команды этой страны уже 9 голов за свою карьеру.
Забивает он им стабильно,
Помогают ему свисточки
И точки, и точки...
Забивает он им стабильно,
Помогают ему свисточки
И точки, и точки...
Он и дальше будет штамповать свои голы и не скажешь,что ему 36!
Он и дальше будет штамповать свои голы и не скажешь,что ему 36!
Вся суть этих разговоров, что фаны Криштиану то не признают голов Пеле, то с вечными нападками на Месси про слабые соперники, а на деле всё наоборот. Основная доля цифр набита на печально слабых соперниках. Тут даже тренер прикладывает все усилия чтоб это количество дальше росло в таких играх выпуская и оставляя всю основу на решенных играх.
Претензии к токсичным фанам.
Вся суть этих разговоров, что фаны Криштиану то не признают голов Пеле, то с вечными нападками на Месси про слабые соперники, а на деле всё наоборот. Основная доля цифр набита на печально слабых соперниках. Тут даже тренер прикладывает все усилия чтоб это количество дальше росло в таких играх выпуская и оставляя всю основу на решенных играх.
Претензии к токсичным фанам.
Но я, конечно же, не считаю, что такая громадная россыпь голов - признак того, что Роналду безоговорочно лучший в мире. Таким цифрам поспособствовала даже не слабость многих соперников, а тот факт, что Криштиану годами просто вне конкуренции в сборной. Португалия не Испания или Германия, в которой постоянно вырастают десятки талантливых игроков, вследствие чего даже Вилье или Мюллеру место в старте не гарантировано. Достаточно просто посмотреть, кто сколько матчей за сборную провёл (взяты лучшие бомбардиры в 21 веке):
Роналду - 182
Клозе - 137
Анри - 123
Вилья - 98
Дель Пьеро - 91
Но я, конечно же, не считаю, что такая громадная россыпь голов - признак того, что Роналду безоговорочно лучший в мире. Таким цифрам поспособствовала даже не слабость многих соперников, а тот факт, что Криштиану годами просто вне конкуренции в сборной. Португалия не Испания или Германия, в которой постоянно вырастают десятки талантливых игроков, вследствие чего даже Вилье или Мюллеру место в старте не гарантировано. Достаточно просто посмотреть, кто сколько матчей за сборную провёл (взяты лучшие бомбардиры в 21 веке):
Роналду - 182
Клозе - 137
Анри - 123
Вилья - 98
Дель Пьеро - 91
Но это дело времени для него
Но это дело времени для него
Того несет и, этого несет в даль голубую).
Того несет и, этого несет в даль голубую).