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Роналду забил десятый хет-трик в составе сборной Португалии

сегодня, 00:25
ПортугалияЛоготип футбольный клуб Португалия5 : 0Логотип футбольный клуб ЛюксембургЛюксембургМатч завершен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отправил три мяча в ворота сборной Люксембурга (5:0) в матче отбора к чемпионату мира 2022 года.

Таким образом, КриРо оформил свой 10-й хет-трик в футболке национальной команды и 58-й в карьере (1 за «Манчестер Юнайтед», 44 за «Реал» и 3 за «Ювентус»).

Роналду забил десятый хет-трик в составе сборной Португалии

Напомним, что Люксембург является любимой сборной Роналду. Криштиану отправил в ворота национальной команды этой страны уже 9 голов за свою карьеру.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:34
Шансы у всех равны.
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS
сегодня в 11:05
    43fgmfcswcpk
    43fgmfcswcpk
    сегодня в 09:39
    О боже, да Рон - машина,
    Забивает он им стабильно,
    Помогают ему свисточки
    И точки, и точки...
    FERIS
    FERIS
    сегодня в 09:16
    Рона не остановить!
    Он и дальше будет штамповать свои голы и не скажешь,что ему 36!
    Gladiatоr
    Gladiatоr
    сегодня в 09:14
    Вон мосси тоже забил там,ну кому-то точно забивает)))))))))))))))))))))))))))
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Автогол Шкриньяра (раскрыть)
    сегодня в 09:11, ред.
    Роналду лучший страйкер даже в старости лет - бьет с обеих ног, головой, пяткой, через себя и т.д., тут вопросов никогда не было. А Португалия не такая уж слабая сборная, их можно сравнивать с Бельгией, Англией, Францией, где не системный футбол а сборище индивидуалов собираются.
    Вся суть этих разговоров, что фаны Криштиану то не признают голов Пеле, то с вечными нападками на Месси про слабые соперники, а на деле всё наоборот. Основная доля цифр набита на печально слабых соперниках. Тут даже тренер прикладывает все усилия чтоб это количество дальше росло в таких играх выпуская и оставляя всю основу на решенных играх.
    Претензии к токсичным фанам.
    Автогол Шкриньяра
    Автогол Шкриньяра ответ Imrebellion (раскрыть)
    сегодня в 08:55
    Ну не только ж они - Россия, Швеция, Венгрия, Польша, Бельгия уж явно не Люксембург. Они были именно в отборах.

    Но я, конечно же, не считаю, что такая громадная россыпь голов - признак того, что Роналду безоговорочно лучший в мире. Таким цифрам поспособствовала даже не слабость многих соперников, а тот факт, что Криштиану годами просто вне конкуренции в сборной. Португалия не Испания или Германия, в которой постоянно вырастают десятки талантливых игроков, вследствие чего даже Вилье или Мюллеру место в старте не гарантировано. Достаточно просто посмотреть, кто сколько матчей за сборную провёл (взяты лучшие бомбардиры в 21 веке):

    Роналду - 182
    Клозе - 137
    Анри - 123
    Вилья - 98
    Дель Пьеро - 91
    Рулон Обоев
    Рулон Обоев
    сегодня в 08:12
    КриРо - Покрышкин в футболе!!!
    sv_1969
    sv_1969
    сегодня в 08:08, ред.
    Люксам тоже надо ещё забить. Уверен многие даже дворовому вратарю пенку не забьют именно с 11 метров. Да что там до ворот не докатят.
    Imrebellion
    Imrebellion ответ Автогол Шкриньяра (раскрыть)
    сегодня в 08:03
    А Уругвай выбил чемпионов Европы) Не стоит сравнивать количество слабых команд материков или серьезных. Легче отслеживать кто с кем именно попадается в этих невероятных цифрах. Тут огромный контраст - у одного регулярно 70-130ые команды мира и забитые пачками им мячи, у другого минимум топ40-60 и по 1-3 голов всего против них за всё время.
    протон
    протон
    сегодня в 07:57
    Ещё не побитые рекорды подъехали))
    Но это дело времени для него
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 07:48
    Люксембургу трёху наверное и дзюба забил бы.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 07:38
    Ну что не забить если есть такая возможность...
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 07:34
    Гроза Люксов, Андор, чем-то похож на грозу Тамбова. Чем-то они похожи). Наверно павлиньими перьями)).
    Того несет и, этого несет в даль голубую).
    beefs
    beefs
    сегодня в 07:23
    Ну, Рон, ты и даешь!!!
    Caniggia
    Caniggia
    сегодня в 07:13
    10 хет триков за сборную - это очень круто! Вряд ли кто и близко по этому показателю к Роналду находится. У нас вон Кержаков с Дзюбой за всю карьеру в сборной по 30 забили, а КР только хет триками тридцатник положил!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ faneng (раскрыть)
    сегодня в 07:09
    держит себя в тонусе и психологически чувствует уверенней.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
    сегодня в 07:06
    талантище. Люсе отгрузил с двух пеналей и не обошлось без вишенки на торте.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 06:49
    Физуха и режим рулит. Техника от бога набирает обороты в сборной Аргентине. Эпоха двух великих все обещает подойти к концу, но никак не завершается.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    сегодня в 06:45
    Роналду великий бомбардир.
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    сегодня в 06:33
    Это просто жесть
    STVA 1
    STVA 1 ответ Землянин (раскрыть)
    сегодня в 06:14
    Ну не надо "великого" Зюбу сравнивать с каким то Роналду)))
    Знатог
    Знатог
    сегодня в 06:09
    пОнятнО, Люксембург здесь, это как Уругвай в южной Америке?
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:06
    Машина продолжает штамповать рекорды
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:44
    и почему он так много забивает этой сильной сборной ?!
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    сегодня в 05:32
    Всё-таки слабоват ещё Криштиану, не дотягивает до настоящих монстров. Вот, например, австралиец Арчи Томпсон в матче отбора к ЧМ-2002 забил в одной игре 13-ть мячей. На фоне достижения Томпсона результаты Роналду смотрятся весьма блёкло. Есть к чему стремиться португальцу, но достичь такого уровня будет невозможно, всё-таки выше своего потолка не прыгнуть.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 05:30
    На карлика снова напала икота.
    амурец
    амурец ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 04:35
    в ЮА их тоже хватает
    Землянин
    Землянин ответ faneng (раскрыть)
    сегодня в 02:51, ред.
    Он шибко и не напрягался: 2 с пенальти и один под занавес матча
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 02:50, ред.
    Не только Кержаков с Дзюбой делают статистику на карликах 🎃
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