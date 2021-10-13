Украина выиграла только один матч из пяти после ухода Шевченко

Сборная Украины сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (1:1) в матче отбора на чемпиона мира 2022 года.
Таким образом, после ухода Андрея Шевченко с должности главного тренера Украина выиграла лишь один матч, сыграв вничью четыре встречи. Украинская национальная команда одержала победу над Финляндией (2:1) и разошлась миром со сборными Казахстана (2:2), Франции (1:1), Боснии и Герцеговины (1:1), а также Чехией в товарищеской встрече (1:1).
На данный момент главным тренером сборной Украины является Александр Петраков.
В остальном согласен с ним. С чего это вдруг мы должны были уничтожать боснийцев ? Кем уничтожать? Игроками ДК , защитниками ШД , резервистом Вест Хэма и новичком Бенфики? Мы выглядели лучше соперника , были ближе ко второму голу , чем они к первому, но удача в очередной раз отвернулась от нас , как в большинстве матчей в этом отборочном цикле. И это не удивительно , ведь на Евро она широко улыбалась нам.
Всё очень просто : мы команда второго - третьего эшелона , мы были великолепны предыдущие два года , это был один из лучших отрезков в нашей истории , на мой взгляд - лучший. Но теория вероятности , линия судьбы или кто-то там на верху установил такие правила , что есть взлеты и падения , полоска белая- полоска чёрная.
Мне тоже сборная Шевченко нравилась больше сборной этого тренера , но давайте не забывать , что отборочный цикл мы начали именно при Шевченко и далеко не факт , что результат был бы другим при Реброве , допустим. А сегодняшняя игра мне больше понравилась , чем против финнов и казахов.
В остальном согласен с ним. С чего это вдруг мы должны были уничтожать боснийцев ? Кем уничтожать? Игроками ДК , защитниками ШД , резервистом Вест Хэма и новичком Бенфики? Мы выглядели лучше соперника , были ближе ко второму голу , чем они к первому, но удача в очередной раз отвернулась от нас , как в большинстве матчей в этом отборочном цикле. И это не удивительно , ведь на Евро она широко улыбалась нам.
Всё очень просто : мы команда второго - третьего эшелона , мы были великолепны предыдущие два года , это был один из лучших отрезков в нашей истории , на мой взгляд - лучший. Но теория вероятности , линия судьбы или кто-то там на верху установил такие правила , что есть взлеты и падения , полоска белая- полоска чёрная.
Мне тоже сборная Шевченко нравилась больше сборной этого тренера , но давайте не забывать , что отборочный цикл мы начали именно при Шевченко и далеко не факт , что результат был бы другим при Реброве , допустим. А сегодняшняя игра мне больше понравилась , чем против финнов и казахов.