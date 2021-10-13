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Украина выиграла только один матч из пяти после ухода Шевченко

сегодня, 00:10
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 1Логотип футбольный клуб Босния и ГерцеговинаБосния и ГерцеговинаМатч завершен

Сборная Украины сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (1:1) в матче отбора на чемпиона мира 2022 года.

Таким образом, после ухода Андрея Шевченко с должности главного тренера Украина выиграла лишь один матч, сыграв вничью четыре встречи. Украинская национальная команда одержала победу над Финляндией (2:1) и разошлась миром со сборными Казахстана (2:2), Франции (1:1), Боснии и Герцеговины (1:1), а также Чехией в товарищеской встрече (1:1).

На данный момент главным тренером сборной Украины является Александр Петраков.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:15
...и то свезло.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 08:04
Значит Шева фартовый был)))
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:54
Вряд ли это произошло из за ухода Шевченко.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:53
Не самые плохие показатели.
ОПС
ОПС
сегодня в 07:52
Но ведь и не знает проигрыша.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:44
Сборная Шевченко была намного сильнее нынешней.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:13
Тренера менять надо однозначно, только прыгать умеет после забитого мяча
Incredulous
Incredulous ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 07:00
Если не займет второе место, то эта статистика будет абсолютно бесполезна.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 06:41
Довольно неожиданно получилось
td92dedabeqd
td92dedabeqd
сегодня в 06:22
Команда одинаково играет что с Францией что с Казахстаном.
Gahi
Gahi
сегодня в 06:04
Команда играла хорошо, удачи не хватило чтобы победить. Удачи в следующей игре.
112910415
112910415
сегодня в 05:46
жаль, что так вышло
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:35
Команда одного тренера!
Kostya P.
Kostya P.
сегодня в 03:31
Петраков после матча сказал , что мы не Франция и не Италия , что у нас очень посредственный чемпионат. Хочется спросить у него , а нет ли у нас случайно игрока из Серии А , из не самой слабой команды Серии А и как раз таки атакующего полузащитника ? Возможно Малиновский смог бы заменить Шапаренко или Цыганкова -не лучших игроков сегодня?
В остальном согласен с ним. С чего это вдруг мы должны были уничтожать боснийцев ? Кем уничтожать? Игроками ДК , защитниками ШД , резервистом Вест Хэма и новичком Бенфики? Мы выглядели лучше соперника , были ближе ко второму голу , чем они к первому, но удача в очередной раз отвернулась от нас , как в большинстве матчей в этом отборочном цикле. И это не удивительно , ведь на Евро она широко улыбалась нам.
Всё очень просто : мы команда второго - третьего эшелона , мы были великолепны предыдущие два года , это был один из лучших отрезков в нашей истории , на мой взгляд - лучший. Но теория вероятности , линия судьбы или кто-то там на верху установил такие правила , что есть взлеты и падения , полоска белая- полоска чёрная.
Мне тоже сборная Шевченко нравилась больше сборной этого тренера , но давайте не забывать , что отборочный цикл мы начали именно при Шевченко и далеко не факт , что результат был бы другим при Реброве , допустим. А сегодняшняя игра мне больше понравилась , чем против финнов и казахов.
1bear
1bear
сегодня в 03:28
так можно и мимо стыковых пролететь...
MRHM-1988
MRHM-1988
сегодня в 01:41, ред.
Когда это Шевченко ушел с поста тренера сборной ?
Землянин
Землянин
сегодня в 00:12
С Казахстаном только осечка, остальные не мальчики для битья и не проиграли же ещё.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 00:12
Но и не проиграла ни разу.
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