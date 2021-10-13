Украина выиграла только один матч из пяти после ухода Шевченко

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сегодня, 00:10

Сборная Украины сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины (1:1) в матче отбора на чемпиона мира 2022 года.

Таким образом, после ухода с должности главного тренера Украина выиграла лишь один матч, сыграв вничью четыре встречи. Украинская национальная команда одержала победу над Финляндией (2:1) и разошлась миром со сборными Казахстана (2:2), Франции (1:1), Боснии и Герцеговины (1:1), а также Чехией в товарищеской встрече (1:1).

На данный момент главным тренером сборной Украины является .