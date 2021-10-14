Брендан Роджерс хочет сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не заинтересован в работе в «Ньюкасле».
«Сороки» хотят пригласить 48-летнего специалиста после покупки клуба саудовцами, однако Роджерс отклонит любое предложение «Ньюкасла». Брендан считает, что он может заменить Хосепа Гвардиолу в «Манчестер Сити» летом 2023 года. До этого момента Роджерс планирует работать в «Лестере».
Напомним, что Гвардиола уже объявил, что уйдёт из «Манчестер Сити» после окончания сезона 2022/23.
И разрешите вас поправить по вашему комменту, чтобы быть в числе сильнейших клубов МИРА, нужно хотя бы раз победить в кубках этого МИРА.
И разрешите вас поправить по вашему комменту, чтобы быть в числе сильнейших клубов МИРА, нужно хотя бы раз победить в кубках этого МИРА.