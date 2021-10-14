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Брендан Роджерс хочет сменить Гвардиолу в «Манчестер Сити»

вчера, 10:23

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не заинтересован в работе в «Ньюкасле».

«Сороки» хотят пригласить 48-летнего специалиста после покупки клуба саудовцами, однако Роджерс отклонит любое предложение «Ньюкасла». Брендан считает, что он может заменить Хосепа Гвардиолу в «Манчестер Сити» летом 2023 года. До этого момента Роджерс планирует работать в «Лестере».

Напомним, что Гвардиола уже объявил, что уйдёт из «Манчестер Сити» после окончания сезона 2022/23.

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Все комментарии
allemz
allemz ответ David Young (раскрыть)
вчера в 14:54
Год назад должен был уходить, ресурс взаимодействия с клубом исчерпан, его цикл давно закончился и потолка своего достиг. Зачем дальше резину тянуть, непонятно. Клуб на этапе стагнации сейчас, а после финала ЛЧ многие в раздевалке разочаровались в нем, потому что опять, снова и снова в ответственный момент тренер дал им непонятную установку и игрокам в непростых условиях пришлось отклониться от привычного курса, вследствие чего лишиться титула, о котором так давно мечтали и ради чего работали. Его текущий уровень - выслушивать критику по тактике от всяких 78овок вроде Седан и кучи экспертов. Разве не стыд для тренера, получающего 30 лямов за сезон? Пришел бы Роналду, он бы ускорил слив лысого, не сомневаюсь.

И разрешите вас поправить по вашему комменту, чтобы быть в числе сильнейших клубов МИРА, нужно хотя бы раз победить в кубках этого МИРА.
David Young
David Young ответ allemz (раскрыть)
вчера в 14:35
Не могли бы Вы пояснить в чём парадокс? В том что Манчестер Сити уже много лет подряд в числе сильнейших клубов мира но при этом так и не выиграл Лигу Чемпионов?
allemz
allemz
вчера в 14:32
Роджерс просто устал наблюдать за потугами лысого в ЛЧ, сам хочет взяться за дело и положить конец каталонскому парадоксу
h8you
h8you
вчера в 13:08
    Lexx1k
    Lexx1k ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 12:47
    в курсе. он в шорт листе
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 11:46
    Сам себе на уме !)
    particular
    particular
    вчера в 11:42, ред.
    Амбициозный тренер с твёрдой целевой установкой :)
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 11:32
    Хорошее у него желание. Шейхи в курсе?)))
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 11:16
    Лишь бы Лестер не угас до 2023 года, а то и без работы можно остаться.
    Igo0rek
    Igo0rek
    вчера в 10:58
    Лучше пусть в Ньюкасл идёт
    beefs
    beefs
    вчера в 10:34
    это все естественный процесс...
    LOpp
    LOpp
    вчера в 10:25
    Я тоже хочу!
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