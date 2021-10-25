«Вест Хэм» поднял ценник на Деклана Райса до 120 млн евро

Лондонский «Вест Хэм» решил, что ранее назвал слишком низкую цену за Деклана Райса. Теперь «молобойцы» хотят выручить с продажи полузащитника минимум 120 млн евро.
Главными претендентами на Райса считаются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
Отметим, что рыночная стоимость футболиста составляет 70 млн евро.
Думаю что ценник был поднят в связи с неожиданно разбогатевшим теперь Ньюкаслом. Так что реальная борьба будет только между МЮ и "сороками".
P.S. Когда-нибудь боссы МЮ сообразят, что в мире есть и другие качественные опорники, а не только Райс. И купить их можно за цену в два раза меньше. Но это будет когда нибудь потом... =((
Думаю что ценник был поднят в связи с неожиданно разбогатевшим теперь Ньюкаслом. Так что реальная борьба будет только между МЮ и "сороками".
P.S. Когда-нибудь боссы МЮ сообразят, что в мире есть и другие качественные опорники, а не только Райс. И купить их можно за цену в два раза меньше. Но это будет когда нибудь потом... =((