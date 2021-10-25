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«Вест Хэм» поднял ценник на Деклана Райса до 120 млн евро

вчера, 21:35

Лондонский «Вест Хэм» решил, что ранее назвал слишком низкую цену за Деклана Райса. Теперь «молобойцы» хотят выручить с продажи полузащитника минимум 120 млн евро.

Главными претендентами на Райса считаются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Отметим, что рыночная стоимость футболиста составляет 70 млн евро.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:33
Чушь! За 120 млн пусть он у них висит на рождественской ёлке в красивой обёртке. ))
ОПС
ОПС
сегодня в 05:22
Совсем уже опупели.
BDA8181
BDA8181
вчера в 22:27
Ценник разумный , сейчас с Декланом сравниться если только Дайер в пониманий футбола ( именно из Англичан). А в АПЛ есть до сих пор лимиты как не странно ))) нужны прописки Британские )хкто следит за АПЛ понимают о чём я )
shlifen
shlifen
вчера в 22:14
Ливерпуль даже за 100 лимонов не купил бы (ни Клопп ни владельцы такую авантюру не поддержали бы).
Думаю что ценник был поднят в связи с неожиданно разбогатевшим теперь Ньюкаслом. Так что реальная борьба будет только между МЮ и "сороками".

P.S. Когда-нибудь боссы МЮ сообразят, что в мире есть и другие качественные опорники, а не только Райс. И купить их можно за цену в два раза меньше. Но это будет когда нибудь потом... =((
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:49
А чё так мало то
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:45
Потом к 0 опустят ,когда не переподпишет контракт)))
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