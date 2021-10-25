«Вест Хэм» поднял ценник на Деклана Райса до 120 млн евро

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вчера, 21:35

Лондонский «Вест Хэм» решил, что ранее назвал слишком низкую цену за . Теперь «молобойцы» хотят выручить с продажи полузащитника минимум 120 млн евро.

Главными претендентами на Райса считаются «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Отметим, что рыночная стоимость футболиста составляет 70 млн евро.