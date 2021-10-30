Данни — о рекорде Дзюбы: «Очень счастлив за него. Он это заслужил»

Бывший футболист «Зенита» Данни прокомментировал рекорд нападающего по голам в чемпионатах России.

Очень счастлив за Дзюбу. Он заслужил все эти вещи, которых он добился за карьеру. Он чудесный человек и прекрасный игрок. Артём играет в очень хороший футбол. На каждой тренировке, в каждой игре он полностью отдавался футболу. Очень счастлив, что он стал лучшим бомбардиром. Рад за моего друга и поздравляю!