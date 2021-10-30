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Данни — о рекорде Дзюбы: «Очень счастлив за него. Он это заслужил»

сегодня, 00:21

Бывший футболист «Зенита» Данни прокомментировал рекорд нападающего Артёма Дзюбы по голам в чемпионатах России.

Очень счастлив за Дзюбу. Он заслужил все эти вещи, которых он добился за карьеру. Он чудесный человек и прекрасный игрок. Артём играет в очень хороший футбол. На каждой тренировке, в каждой игре он полностью отдавался футболу. Очень счастлив, что он стал лучшим бомбардиром. Рад за моего друга и поздравляю!

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 08:03
Хвалебные оды Дзюбе.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:24
Поздравляю Олега что его так долго обходили)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:39
Ладно тоже поздравляю,хоть он мне и не нравится!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:19
Данни не мог не сказать этого
rector
rector
сегодня в 02:30
Великолепный игрок и достойный мужик - этот Мигель)!
И спасибо московскому Динамо за его появление в России!
протон
протон
сегодня в 00:36
ну то что чудик это в точку
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
сегодня в 00:22
Ну и хорошо!
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