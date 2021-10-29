18-летний рекордсмен МЛС: «Я мечтаю играть за „Реал“»

1635526839

вчера, 20:00

Нападающий «Далласа» рассказал, что мечтает выступать за «Реал».

Я всегда говорю своим родителям, всегда говорю своему агенту, что моя мечта заключается в том, чтобы играть за «Реал». Я хочу выступать за «Реал» минимум три-четыре года. Это был бы пик моей карьеры.