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18-летний рекордсмен МЛС: «Я мечтаю играть за „Реал“»

вчера, 20:00

Нападающий «Далласа» Рикардо Пепи рассказал, что мечтает выступать за «Реал».

Я всегда говорю своим родителям, всегда говорю своему агенту, что моя мечта заключается в том, чтобы играть за «Реал». Я хочу выступать за «Реал» минимум три-четыре года. Это был бы пик моей карьеры.

18-летний Пепи является самым молодым автором хет-трика в истории МЛС, забив три гола за 23 минуты в ворота «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне форвард провёл 29 матчей в МЛС, записав на свой счёт 13 голов и 2 результативные передачи. Интерес к Пепи уже проявляют европейские топ-клубы.

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k25tv8net9hk
k25tv8net9hk
сегодня в 03:47
Это хорошая мечта
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:29
А мы и не ориентир, и не показатель.
sihafazatron
sihafazatron ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 20:28
Я и не говорил, что они топы. А просто подметил, что у нас и таких нет
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:25
Многие мечтают играть за Реал.
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:18
Это типа топ игроки? Если да, тогда как же низко пал футбол.

Дест для защитника слаб в обороне, для атакующего слаб в плане креатива и завершение на низком уровне. По сути просто быстрый резкий футболист, но с чисто футбольными навыками беда.
Маккени - это просто дуболом и ничего больше.
Пулишич? Хорваты да, известные мастера.
sihafazatron
sihafazatron ответ DEIVID_777 (раскрыть)
вчера в 20:13
Таких игроков как Пулишич, Дест, Маккени.... у нас и близко нету. Есть конечно Кокорин, но этого мало))
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 20:07
Как не было в США топ игроков так и не будет.
протон
протон
вчера в 20:04
Если стремится к мечту, у неё есть свойство сбываться, но для этого надо очень много и упорно работать, удачи в реализации задуманного!
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