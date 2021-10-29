18-летний рекордсмен МЛС: «Я мечтаю играть за „Реал“»

Нападающий «Далласа» Рикардо Пепи рассказал, что мечтает выступать за «Реал».
Я всегда говорю своим родителям, всегда говорю своему агенту, что моя мечта заключается в том, чтобы играть за «Реал». Я хочу выступать за «Реал» минимум три-четыре года. Это был бы пик моей карьеры.
18-летний Пепи является самым молодым автором хет-трика в истории МЛС, забив три гола за 23 минуты в ворота «Лос-Анджелес Гэлакси». В нынешнем сезоне форвард провёл 29 матчей в МЛС, записав на свой счёт 13 голов и 2 результативные передачи. Интерес к Пепи уже проявляют европейские топ-клубы.
Дест для защитника слаб в обороне, для атакующего слаб в плане креатива и завершение на низком уровне. По сути просто быстрый резкий футболист, но с чисто футбольными навыками беда.
Маккени - это просто дуболом и ничего больше.
Пулишич? Хорваты да, известные мастера.
Дест для защитника слаб в обороне, для атакующего слаб в плане креатива и завершение на низком уровне. По сути просто быстрый резкий футболист, но с чисто футбольными навыками беда.
Маккени - это просто дуболом и ничего больше.
Пулишич? Хорваты да, известные мастера.