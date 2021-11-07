«Интер» намерен сохранить в своём составе защитника Милана Шкриньяра.
Текущий контракт словака рассчитан до 2023 года, поэтому миланский клуб уже в ближайшее время намерен предложить игроку новую сделку до 2026 года. По нынешнему соглашению Шкриньяр получает 3,2 млн евро за сезон.
В текущей кампании Шкриньяр провёл 14 матчей за «Интер», записав на свой счёт 3 гола.
Шкриньяр недавно одержал свою 100-ю победу в Серии А в своем 185-м появлении в лиге, и этим летом его связывали с интересом со стороны «Тоттенхэма».
Но игрок сборной Словакии еще не подписал продление контракта на Сан-Сиро, и с учетом текущего контракта, который истекает в 2023 году, есть основания предполагать, что у него может возникнуть соблазн объединиться со своим бывшим боссом в Тоттенхэме теперь, когда Конте настроен.
Очень даже возможно, что «Интер» предложит Шкриньяру контракт до 2026 года, но объединиться со своим бывшим боссом тоже вариант.
Шкриньяр недавно одержал свою 100-ю победу в Серии А в своем 185-м появлении в лиге, и этим летом его связывали с интересом со стороны «Тоттенхэма».
Но игрок сборной Словакии еще не подписал продление контракта на Сан-Сиро, и с учетом текущего контракта, который истекает в 2023 году, есть основания предполагать, что у него может возникнуть соблазн объединиться со своим бывшим боссом в Тоттенхэме теперь, когда Конте настроен.
Очень даже возможно, что «Интер» предложит Шкриньяру контракт до 2026 года, но объединиться со своим бывшим боссом тоже вариант.