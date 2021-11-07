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«Интер» предложит Шкриньяру контракт до 2026 года

вчера, 08:44

«Интер» намерен сохранить в своём составе защитника Милана Шкриньяра.

Текущий контракт словака рассчитан до 2023 года, поэтому миланский клуб уже в ближайшее время намерен предложить игроку новую сделку до 2026 года. По нынешнему соглашению Шкриньяр получает 3,2 млн евро за сезон.

В текущей кампании Шкриньяр провёл 14 матчей за «Интер», записав на свой счёт 3 гола.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:01
Правильно, надо продлевать своих лидеров.
ОПС
ОПС
вчера в 11:34
Что нибудь все равно сообразят.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:49
Франк Кесси также интересен Конте, он хочет видеть этого игрока в Тоттенхэме.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 10:43
Антонио Конте недавно был связан с заявлением о том, что он будет заинтересован в привлечении защитника миланского «Интера», когда будет подтвержден его следующий порт захода. Теперь, когда его пункт назначения - стадион «Тоттенхэма Хотспура» и первая команда «Шпор», которая нуждается в дополнительном усилении в центре обороны, стойкий центральный защитник «Нерадзурри» Милан Шкриньяр отвечает всем требованиям.

Шкриньяр недавно одержал свою 100-ю победу в Серии А в своем 185-м появлении в лиге, и этим летом его связывали с интересом со стороны «Тоттенхэма».

Но игрок сборной Словакии еще не подписал продление контракта на Сан-Сиро, и с учетом текущего контракта, который истекает в 2023 году, есть основания предполагать, что у него может возникнуть соблазн объединиться со своим бывшим боссом в Тоттенхэме теперь, когда Конте настроен.

Очень даже возможно, что «Интер» предложит Шкриньяру контракт до 2026 года, но объединиться со своим бывшим боссом тоже вариант.
Gahi
Gahi
вчера в 10:35
Это очень хорошие условия контракта для защитника Милана Шкриньяра. И в Интере прекрасно понимают что через года два три они смогут компенсировать свои вложения в игрока успешно продав его как и Лукаку. Шкриньяра очень хотели к себе в "Тоттенхэме" с декабря прошлого года они его вели чтобы выкупить у "Интера" его контракт, который установил на него цену в 45 млн фунтов, но в последний момент сделка сорвалась. На сегодняшний день transfermarkt оценивает игрока в 60 млн евро. Шкриньяр второй год подряд назван футболистом года в Словакии, многим болельщикам сборной России он запомнился месяц назад когда в рамках отборочного турнира на чемпионат мира 2022 во встрече между сборными России и Словакии в Казани, в этой игре Милан срезал мяч в свои ворота на 24 минуте матча, который и стал победным для сборной России и вселила надежду на продолжение борьбы за выход в финальную часть чемпионата мира. Но есть и приятные моменты у защитника "Интера" Милана Шкриньяра который забил гол в матче первого тура чемпионата Италии против "Дженоа". Он отличился в начале первого тайма — 1:0 где ассистентом выступил Хакан Чалханоглу и команда победила со счётом 4-0. Таким образом Шкриньяр стал автором первого гола нового сезона итальянской серии А. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:11
Хороший защитник,стоит своей зарплаты
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:53
Продлили контракт с Лаутаро, с Бареллой,теперь вот со Шкриньярам
Все правильно делают в Миланском клубе. Продлевают контракты с лидерами, что бы сохранить костяк на более длительный срок,ну или чтоб можно было продать подороже в будущема
ДСА
ДСА
вчера в 09:03
Тут похоже всё на мази.
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