«Интер» предложит Шкриньяру контракт до 2026 года

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вчера, 08:44

«Интер» намерен сохранить в своём составе защитника .

Текущий контракт словака рассчитан до 2023 года, поэтому миланский клуб уже в ближайшее время намерен предложить игроку новую сделку до 2026 года. По нынешнему соглашению Шкриньяр получает 3,2 млн евро за сезон.

В текущей кампании Шкриньяр провёл 14 матчей за «Интер», записав на свой счёт 3 гола.