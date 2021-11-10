ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Агент Сафонов: «„Манчестер Сити“ и „Челси“ не интересуются Тюкавиным»

вчера, 19:34

Агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи о том, что английские топ-клубы интересуются нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.

Ни «Манчестер Сити», ни «Челси» Тюкавиным не интересовались. Это всё вбросы. Дай бог, чтобы этот ажиотаж начался. Но сейчас главное, чтобы Костя закрепился в «Динамо».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 16 матчей за «Динамо», записав на свой счёт 6 голов и 1 результативную передачу.

Все новости
Агент Жиго: «Пока никаких решений ещё не принято»
Сегодня, 12:24 Комментарии10
СлухиЖиго готов остаться в «Спартаке», если ему повысят зарплату
Сегодня, 09:30 Комментарии35
Слухи«Галатасарай» сделал «Локомотиву» запрос по трансферу Бека Бека
Сегодня, 00:43 Комментарии20
Слухи«Бешикташ» заинтересован в переходе Кабелла
Сегодня, 00:24 Комментарии7
Президент «Марселя» отреагировал на слухи об интересе к Жиго
Вчера, 18:14 Комментарии3
Степашин: «Слухи о Захаряне в „Ливерпуле“ — это игры агентов»
Вчера, 11:38 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:27
Таких "новостей" агент сафонов может про каждого рпл'овца наговорить, потому что скрепная лига топ-клубам в принципе не интересна. ))
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:49
Интересно в чем их интерес...
4RT
4RT
вчера в 21:08
Там о таком и не слыхали 😁
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:53
Дружище Иван Иванович, как всегда- РЕСПЕКТИЩЕ тебе!!!!!!!
Сильно сказано, а главное- к месту!!!!!!! Плюсую!!!!!!!
+100000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:19
В самом лучшем случае Норвич его пригласит...
mihaluch
mihaluch
вчера в 20:18
МС и Челси не интересуются Тюкавиным главное чтобы из Динамо не выперли.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:11
Кем ещё из наших зелёных НЕ интересуются английские гранды?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:03
Сто лет он им не нужен.
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:46
Захарян в Ливерпуль, Тюкавин в Челси, Динамо снова идёт покорять туманный альбион.
Сантус
Сантус
вчера в 19:35
Просветите,кто это?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100