Агент Сафонов: «„Манчестер Сити“ и „Челси“ не интересуются Тюкавиным»

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вчера, 19:34

Агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи о том, что английские топ-клубы интересуются нападающим «Динамо» .

Ни «Манчестер Сити», ни «Челси» Тюкавиным не интересовались. Это всё вбросы. Дай бог, чтобы этот ажиотаж начался. Но сейчас главное, чтобы Костя закрепился в «Динамо».

В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 16 матчей за «Динамо», записав на свой счёт 6 голов и 1 результативную передачу.