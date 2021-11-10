Агент Сафонов: «„Манчестер Сити“ и „Челси“ не интересуются Тюкавиным»

Агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи о том, что английские топ-клубы интересуются нападающим «Динамо» Константином Тюкавиным.
Ни «Манчестер Сити», ни «Челси» Тюкавиным не интересовались. Это всё вбросы. Дай бог, чтобы этот ажиотаж начался. Но сейчас главное, чтобы Костя закрепился в «Динамо».
В нынешнем сезоне Тюкавин провёл 16 матчей за «Динамо», записав на свой счёт 6 голов и 1 результативную передачу.
Сильно сказано, а главное- к месту!!!!!!! Плюсую!!!!!!!
+100000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сильно сказано, а главное- к месту!!!!!!! Плюсую!!!!!!!
+100000000000000000000000000000000000000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!