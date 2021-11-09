Газизов: «Агаларов многим интересен»

Генеральный директор Уфы» Шамиль Газизов опроверг слухи о том, что форвард команды Гамид Агаларов может перейти в «Динамо».
Все это слухи. Никто из «Динамо» к нам не обращался по Агаларову. Конечно, он многим интересен, но Гамид с нами.
Генеральный директор Уфы» Шамиль Газизов опроверг слухи о том, что форвард команды Гамид Агаларов может перейти в «Динамо».
Все это слухи. Никто из «Динамо» к нам не обращался по Агаларову. Конечно, он многим интересен, но Гамид с нами.
Гора я вобщем - то позвал один раз вскользь + 1 раз целенаправленно обращаясь к нему. После этого - забыл о нём. Последнее письмо к нему было вызвано реакцией на постоянные обвинения в мифических оскорблениях. В том же письме я указал, что это письмо последнее и если он не захочет - больше общаться с ним не буду. Не делайте из меня неадекватного монстра. С моей стороны всё было корректно.
Что же касается моего последнего предложения - здорово, что игра будет продолжена, но смысл заключался в том, чтобы было видно, что есть нестандартная группа, это в свою очередь, заставило бы людей, как минимум задать вопросы, а дальше по-желанию. Мне кажется, что желающих больше чем 7 человек. И в любом случае неправильно когда группа живёт стараниями одного человека.
Всем мир.
Гора я вобщем - то позвал один раз вскользь + 1 раз целенаправленно обращаясь к нему. После этого - забыл о нём. Последнее письмо к нему было вызвано реакцией на постоянные обвинения в мифических оскорблениях. В том же письме я указал, что это письмо последнее и если он не захочет - больше общаться с ним не буду. Не делайте из меня неадекватного монстра. С моей стороны всё было корректно.
Что же касается моего последнего предложения - здорово, что игра будет продолжена, но смысл заключался в том, чтобы было видно, что есть нестандартная группа, это в свою очередь, заставило бы людей, как минимум задать вопросы, а дальше по-желанию. Мне кажется, что желающих больше чем 7 человек. И в любом случае неправильно когда группа живёт стараниями одного человека.
Всем мир.