Газизов: «Агаларов многим интересен»

Генеральный директор Уфы» Шамиль Газизов опроверг слухи о том, что форвард команды может перейти в «Динамо».

Все это слухи. Никто из «Динамо» к нам не обращался по Агаларову. Конечно, он многим интересен, но Гамид с нами.