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Газизов: «Агаларов многим интересен»

вчера, 22:19

Генеральный директор Уфы» Шамиль Газизов опроверг слухи о том, что форвард команды Гамид Агаларов может перейти в «Динамо».

Все это слухи. Никто из «Динамо» к нам не обращался по Агаларову. Конечно, он многим интересен, но Гамид с нами.

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 07:51
Как и Урунов всем интересен был...) , но оказался ни кому не нужен кроме самого Газизова
112910415
112910415
сегодня в 06:21
Газизов с удовольствием будет торговаться
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:05
Парень теперь нарасхват
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:44
Интерес только на внутреннем рынке.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 05:23
Спасибо большое.
Гора я вобщем - то позвал один раз вскользь + 1 раз целенаправленно обращаясь к нему. После этого - забыл о нём. Последнее письмо к нему было вызвано реакцией на постоянные обвинения в мифических оскорблениях. В том же письме я указал, что это письмо последнее и если он не захочет - больше общаться с ним не буду. Не делайте из меня неадекватного монстра. С моей стороны всё было корректно.
Что же касается моего последнего предложения - здорово, что игра будет продолжена, но смысл заключался в том, чтобы было видно, что есть нестандартная группа, это в свою очередь, заставило бы людей, как минимум задать вопросы, а дальше по-желанию. Мне кажется, что желающих больше чем 7 человек. И в любом случае неправильно когда группа живёт стараниями одного человека.
Всем мир.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:37
Поживём увидим каков дальше будет Агаларов.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:26
Идёт артподготовка к грандиозному аукцЫону. Набьют они ему цену раза в два больше нынешней, и с этой денежкой благополучно отправятся в ФНЛ...
shlomo
shlomo ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 22:45, ред.
Группа "Без призов" в следующем месяце будет (я просто обещал своему другу, а он один их лучших игроков....) ...даю 100% гАрантию....это так на всякий случай и для всех желающих....так что Вам будем с кем соревноваться..... а "Гора" ( пишу по русски) просто оставьте в покое... Вам что мало, лучших игроков Соккера???? ( себя я к ним не причисляю)... Вы просто поглядите кто там играет....а если еще подтянутся, то..... попробуйте сначала выиграть у всех кто там будет....... Удачи Вам...
beefs
beefs
вчера в 22:43
Начали нагнетать интерес к Агаларову...
Cat01
Cat01
вчера в 22:42
Игрок хороший
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:40
Такой же востребованный,как Газизов.Ну практически!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:35
Цену Газизов явно набивает. Армейцам бы парень сгодился, там с нападением полный атас.
David Young
David Young ответ Антон Белянкин (раскрыть)
вчера в 22:30
С этим мы помочь не можем, всё что касается увеличения популярности и продвижения группы без призов является делом тех пользователей кто в этом заинтересован, группу мы предоставили, остальное за вами.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:26
Может всё-таки в ЦСКА?
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:21
Всё может быть. И наверняка!!!
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