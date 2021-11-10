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Степашин: «Слухи о Захаряне в „Ливерпуле“ — это игры агентов»

вчера, 11:38

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин опроверг информацию, согласно которой 18-летнего полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна может попытаться приобрести «Ливерпуль».

Да нет, это игры агентов. Он еще молодой человек, ему еще расти и расти. Я считаю, что Арсену еще 2-3 года можно поиграть в России. Должно пройти время, для того чтобы футболист мог состояться. А когда ему будет 21 год, то в самый раз…

Смотрите, у нас за границей сейчас почти никто хорошо не играет. Может быть, Головин только.

Ранее в «Динамо» сообщили сроки восстановления Захаряна после травмы.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 14:36
У нас всегда так. Говорят рано, а потом уже становится поздно. Когда-то про Дзагоева тоже так говорили, в конце концов он остался на том же месте. Ну в данном случае говорить про Ливерпуль конечно смешно. В АПЛ макс. Ньюкасл.
амурец
амурец
вчера в 13:55
Это была шутка
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:10
Да все подобные слухи надо делить надвое а то и натрое. Посмотрите, "Уфа" хочет продать Агаларова за 6 миллионов. "Зенит" за те же деньги хочет приобрести аргентинца. Сравните, игрок российский, который не прошел в состав сборной России и играет в одном из аутсайдеров РПЛ и за туже сумму игрок сборной Аргентины. Прибавим к тому же что сейчас почти никто из российских игроков сыграть не может ни в одном топовом чемпионате (кроме Александра). Естественно это скорее замануха, чтобы поднять сумму по контракту Захаряна а возможно и для продажи в еще более финансово благополучный "Зенит". А авторитет российских легионеров за рубежом после Кокорина и Миранчука потом придется годами восстанавливать.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:10
Никто не играет.Без "может".
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:52
Агент уже во всю раскручивает игрока.
stanichnik
stanichnik
вчера в 11:44
Рано ему в Европу, пусть в Динамо мясом обрастёт.
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