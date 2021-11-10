Степашин: «Слухи о Захаряне в „Ливерпуле“ — это игры агентов»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин опроверг информацию, согласно которой 18-летнего полузащитника бело-голубых Арсена Захаряна может попытаться приобрести «Ливерпуль».
Да нет, это игры агентов. Он еще молодой человек, ему еще расти и расти. Я считаю, что Арсену еще 2-3 года можно поиграть в России. Должно пройти время, для того чтобы футболист мог состояться. А когда ему будет 21 год, то в самый раз…
Смотрите, у нас за границей сейчас почти никто хорошо не играет. Может быть, Головин только.
Ранее в «Динамо» сообщили сроки восстановления Захаряна после травмы.